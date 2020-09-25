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В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26

Правительство Харьковской области объявило субботу, 26 сентября, днём траура по погибшим при крушении самолёта Ан-26. «Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года днём траура по погибшим в авиакатастрофе самолёта Ан-26», — говорится в сообщении Харьковской областной администрации.В источнике
С чего всё началось
«Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года днём траура по погибшим в авиакатастрофе самолёта Ан-26», — говорится
 в сообщении Харьковской областной администрации.
RT на русском18:42
Подробнее о событии
Интерфакс

В Харьковской области объявлен траур по погибшим в авиакатастрофе

Интерфакс18:39
РБК

Власти Харьковской области объявили траур по погибшим при крушении Ан-26

РБК19:39
Газета.Ru

В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26

Газета.Ru19:01
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В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26

RT на русском18:42
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В Харьковской области объявили траур из-за крушения Ан-26

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