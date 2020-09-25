В Харьковской области объявлен траур по погибшим при крушении Ан-26
Правительство Харьковской области объявило субботу, 26 сентября, днём траура по погибшим при крушении самолёта Ан-26. «Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года днём траура по погибшим в авиакатастрофе самолёта Ан-26», — говорится в сообщении Харьковской областной администрации.В источнике
С чего всё началось
«Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года днём траура по погибшим в авиакатастрофе самолёта Ан-26», — говорится
в сообщении Харьковской областной администрации.
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