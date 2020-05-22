В Хасавюртовском районе ведется перестрелка между сотрудниками силовых структур и группой боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК). По данным информагентства, бандиты были замечены вблизи села Гоксув в ночь на 22 мая.

В Хасавюртовском районе идет перестрелка с боевиками

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