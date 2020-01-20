Общество
Lenta.ruФинляндия захотела скоростную железную дорогу из Москвы
Правительство Финляндии захотело скоростную железную дорогу из Москвы в Хельсинки. Об этом сообщил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов. Об этом РБК заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари по итогам своего визита в Москву.РБК16:01
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В Финляндии заинтересованы в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки
Московский Комсомолец17:36
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