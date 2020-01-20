Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов. Об этом РБК заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари по итогам своего визита в Москву.

с чего всё началось

Правительство Финляндии захотело скоростную железную дорогу из Москвы в Хельсинки. Об этом сообщил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК.

Политика Макрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине.

Политика Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.

Политика Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.

Происшествия Приморцу дали пожизненный срок за три убийства Суд в Приморье признал местного жителя виновным в трех убийствах и покушении на убийство трехлетнего ребенка и 19-летнего юноши и приговорил его к пожизненному лишению свободы, сообщает региональное СУ СК РФ.

Кино Фильм «Паразиты» получил главную премию Гильдии киноактеров США Фильм «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо был удостоен главной премии Гильдии киноактеров США SAG Awards (Screen Actors Guild Awards).

Шоу-бизнес Алсу поздравляют с новой беременностью У певицы разглядели заметно округлившийся животик. 36-летнюю российскую певицу Алсу Абрамову поздравляют с новой беременностью.

Политика Лавров рассказал об итогах Берлинской конференции по Ливии Противоборствующие стороны в Ливии отправят по пять представителей в призванный обеспечить перемирие Военный комитет при ООН, заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, сообщила 20 января пресс-служба МИД РФ.

Энергетика Белорусский транзит потребовал отсроченных мер После индексации тарифа в феврале Белоруссия может вернуться к переговорам о его повышении с учетом компенсаций за загрязненную нефть.