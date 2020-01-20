Как пояснил Скиннари, речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.

с чего всё началось

Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов. Об этом РБК заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари по итогам своего визита в Москву.

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