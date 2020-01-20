Общество
РБКВ Хельсинки заинтересовались скоростной железной дорогой из Москвы
Финское правительство заинтересовано в запуске высокоскоростного поезда из Москвы в Хельсинки, способного преодолеть расстояние между городами за 6 часов. Об этом РБК заявил министр по делам развития и внешней торговли Финляндии Вилле Скиннари по итогам своего визита в Москву.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Как пояснил Скиннари, речь идет о продлении ветки высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург, проект которой планируется представить к 2022 году.РБК16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
В Финляндии заинтересованы в запуске высокоскоростного поезда Москва–Хельсинки
Московский Комсомолец17:36
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Шоу-бизнес
Айза Анохина назвала глупостью слова Водонаевой о маткапитале
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл раскритиковал поступок дочери и ее супруга
Томас Маркл, отец Меган Маркл, подверг критики поведение дочери и ее избранника, принца Гарри.
Происшествия
В Миассе врача уволили за пьянство на рабочем месте
Врача из города Миасса Челябинской области уволили после того, как в соцсетях распространилось видео, на котором он принимает пациентку, находясь в нетрезвом состоянии.
Общество
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Армия и оружие
Боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим
Боевики в Сирии 19 января пытались атаковать с помощью беспилотников авиабазу Хмеймим, ПВО базы уничтожили цели, ущерба базе нет, сообщает Минобороны России.
Футбол
Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ
Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Единоборства
Тайсон Фьюри: У Усика нет имени, это не станет большой битвой
Единоборства
Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC
Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Общество
Группу российских актеров не пустили на Украину
Группе российских артистов, которые прибыли в аэропорт Запорожья из Варшавы, отказали во въезде на территорию Украины.
Политика
Путин прибыл в Берлин на конференцию по Ливии
Политика
Путин пообещал открыть центр архивных документов о ВОВ
Президент Владимир Путин во время встречи с ветеранами ВОВ в Санкт-Петербурге пообещал открыть центр архивных документов о Второй мировой войне, чтобы пресечь неправдивые высказывания зарубежных деятелей об истории.
Происшествия
Устроивший стрельбу в суде Новокузнецка арестован на два месяца
Центральный районный суд Новокузнецка постановил арестовать на два месяца мужчину, который устроил стрельбу в здании районного мирового суда.
Общество
Forbes: в рейтинге богатейших людей мира появился новый лидер
Происшествия
Второй человек умер в Китае от нового типа коронавируса
Второй человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй, где был зарегистрирован новый тип коронавируса.
Общество
В Госдуме назвали сроки начала выдачи маткапитала на первого ребенка
Россиянам могут начать оформлять материнский капитал на первого ребенка с марта или апреля 2020 года.
Космос
Датчик, питаемый за счет энергии растений, впервые передал сигнал в космос
Политика
Зеленский заявил о желании иметь надежные отношения с США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что желает иметь хорошие надежные отношения с США, но вместе с тем не хочет быть вовлеченным в политическую ситуацию в США.
Происшествия
Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ
Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Технологии
В США показали полет нового беспилотника программы «Гремлины»
В США показали первый полет беспилотника X-61A программы "Гремлины". Испытания впервые провели в ноябре 2019 года на полигоне в штате Юта.
Космос
SpaceX испытала систему спасения космического корабля Crew Dragon
Компания Илона Маска SpaceX (Space Exploration Technologies Corporation) успешно испытала спасательную систему своего нового космического корабля Crew Dragon.
Политика
Трамп заявил, что США выгодны хорошие отношения с Россией и Китаем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам рабочего визита в Вашингтон в декабре 2019 года заявил, что Трамп осознает выгоду от хороших отношений с Россией, но в Соединенных Штатах есть силы, которые не разделяют эту точку зрения и мешают налаживанию контактов двух государств.
Хоккей
Овечкин оформил хет-трик в двух матчах подряд
Хоккей
Команда дивизиона Боброва выиграла Матч звезд КХЛ
В финале Матча звезд КХЛ, который проходил на «ВТБ Арене» в Москве, команда дивизиона Боброва победила команду дивизиона Тарасова.
Экономика
Глава МВФ указала на явные признаки глобального кризиса
В мире растет неравенство, беспокоится Международный валютный фонд. Это происходит обычно перед финансовым кризисом.