с чего всё началось

Курьеры пригрозили руководству Delivery Club отказом от смен до тех пор, пока не будут восстановлены прежние условия труда.

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Религия Православные отмечают родительскую субботу В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших. 23

Политика В ФРГ допустили введение штрафных пошлин на газ из США Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США, если Вашингтон не прекратит давление на "Северный поток – 2". Об этом РИА "Новости" заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст. 256

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Общество В Калифорнии запретили обучать полицейских удушающим приемам По словам Ньюсона, полицейских обучают удушающим приемам, ставящие под угрозу жизнь человека.

Авто Haval: Стать китайским брендом номер один - только первый шаг Удивило, что компания решила прекратить продажи Haval H2 и H6. Последний долгое время был бестселлером бренда в России.

Политика В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования. 6

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Происшествия Главу российского госфонда задержали Главу «Российской венчурной компании» (РВК), выступающей в роли государственного фонда, Александра Повалко задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. 37

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Здоровье В Сахалинской области выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом Итого на 6 июня в Сахалинской области зарегистрировано 176 случаев заболевания, 70 человек выздоровело, 106 проходят лечение.