Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваВ Химках курьеры Delivery Club объявили забастовку

Курьеры пригрозили руководству Delivery Club отказом от смен до тех пор, пока не будут восстановлены прежние условия труда.
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с чего всё началось
В России доставщики еды намерены устроить забастовку из-за штрафов и увольнений, передает Telegram-канал
 «Расстрига» со ссылкой на собственный источник.
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Подробнее о событии

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