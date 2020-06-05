Общество
ИнтерфаксКонфликт Delivery Club с собственными курьерами проверят прокуроры
Прокуратура Москвы проверит соблюдение трудовых прав курьеров столичного сервиса по доставке еды после публикаций о недовольстве доставщиков. Об этом сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова. Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что речь идет о компании Delivery Club.
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с чего всё началось
В России доставщики еды намерены устроить забастовку из-за штрафов и увольнений, передает Telegram-канал «Расстрига» со ссылкой на собственный источник.9111.ruвчера в 12:23
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Delivery Club опроверг информацию об увольнении курьеров за участие в забастовке
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