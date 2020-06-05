с чего всё началось

Прокуратура Москвы проверит соблюдение трудовых прав курьеров столичного сервиса по доставке еды после публикаций о недовольстве доставщиков. Об этом сообщила представитель надзорного ведомства Людмила Нефедова. Информированный источник "Интерфакса" уточнил, что речь идет о компании Delivery Club.

Происшествия В Кизляре произошла стрельба, пострадали два человека Неизвестные напали на местных жителей, два человека госпитализированы, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Авто Peugeot представляет полностью электрический e-Traveller Вслед за появлением e-Boxer компания Peugeot анонсирует появление пассажирской версии е-Traveller - со 100% электрическим двигателем.

Политика Трамп пригрозил мэру Вашингтона ввести в город «группу людей» Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести в Вашингтон "группу мужчин и женщин", если мэр столицы Мюриэл Боузер не будет уважать подразделения Национальной гвардии, которые были задействованы в охране общественного порядка в городе. 1

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей Кайли Дженнер возглавила рейтинг - доход мировой знаменитости равен примерно 600 миллионов долларов в год. 2

Общество В Москве ввели пропуска для посещения МФЦ Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новом виде электронного пропуска для передвижения по городу. 1,6K

Общество Суд запретил Варваре Карауловой 9 лет выходить из дома по ночам Кунцевский суд Москвы запретил Варваре Карауловой, (она же Александра Иванова), осужденной в 2015 году за попытку примкнуть к террористической организации Исламское государство (запрещена в России), 9 лет выходить из дома по ночам. 508

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 202

Общество Классика возродилась – вышел релизный трейлер Command & Conquer Remastered Collection Компания ЕА опубликовала релизный трейлер сборника Command & Conquer Remastered Collection, в состав которого входят обновлённые версии Tiberian Dawn и Red Alert с тремя дополнениями.

Общество Собянин анонсировал «радикальные решения» по выходу из карантина В Москве на следующей неделе можно ожидать радикальных изменений в режиме самоизоляции, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в пятницу, 5 июня, в эфире телеканала «Россия 1». 1,2K

Общество В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. 130

Транспорт В России начинается тестирование онлайн-тахографов В 20 агломерациях РФ с наиболее загруженными трассами начинается тестирование онлайн-тахографов, которые по плану должны прийти на смену инспекторам, фиксирующим превышение скорости. 151

Киберспорт EA Play и летний фестиваль в Steam также отложили Беспорядки в США и Европе продолжают становиться причиной новых переносов: на этот раз EA отложила конференцию EA Play, а Valve — летний фестиваль в Steam.

Авто В России появилась новая модификация Skoda Superb Обновленный Skoda Superb, с прошлой осени доступный в России только со 190-сильным турбомотором 2.0 TSI, получил «младшую» версию со 150-сильной «турбочетверкой» 1.4 TSI.

Экономика Хазин жестко раскритиковал антикризисный план Правительство пускает все дело на самотек. Такое мнение высказал экономист Михаил Хазин, комментируя правительственный антикризисный план. 7

Здоровье В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект. 242