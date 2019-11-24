Политика

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыВ Хиросиме Папа Римский Франциск осудил применение ядерного оружия

Папа Римский подчеркнул, что настоящий мир может быть только миром без оружия. Ранее Папа Римский Франциск предостерег от крушения системы международного контроля вооружений. Напомним, Франциск прибыл с визитом в Японию 23 ноября.
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Папа Римский назвал преступлением использование атомной энергии в военных целях

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Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
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В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»

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Подозреваемого в убийстве любовницы задержали во время ДТП в Карелии

Сотрудники полиции в Карелии задержали подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы.
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Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
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Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.
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Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow.
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Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде в переломом ноги Глебова

Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжкую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
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"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
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