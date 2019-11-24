Политика
Аргументы и ФактыВ Хиросиме Папа Римский Франциск осудил применение ядерного оружия
Папа Римский подчеркнул, что настоящий мир может быть только миром без оружия. Ранее Папа Римский Франциск предостерег от крушения системы международного контроля вооружений. Напомним, Франциск прибыл с визитом в Японию 23 ноября.
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Единоборства
Уайлдер нокаутировал Ортиса и сохранил титул WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер провел десятую успешную защиту своего титула чемпиона мира в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), победив нокаутом кубинца Луиса Ортиса.
Происшествия
Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку на Ямале
Вертолёт Ми-8, на борту которого находились вахтовики, совершил жёсткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
Глава украинского Генштаба заявил о «кошмарящей» Европу базе в Крыму
Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Руслан Хомчак назвал Крым "плацдармом для господства" России в Средиземном море.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Происшествия
Полицейский в Екатеринбурге застрелил оказавшего сопротивление мужчину
Сотрудник полиции Екатеринбурга смертельно ранил мужчину, который был задержан по подозрению в хранении наркотиков и попытался отобрать табельное оружие.
Политика
Поклонская заступилась за Ротару, Вайкуле и Катамадзе
Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская считает неуместной критику в адрес Софии Ротару, поскольку выступления артистов могут стать началом нормализации отношений между Россией и Украиной.
Происшествия
В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Политика
В США анонсировали санкции против «Северного потока — 2»
Конгресс Соединённых Штатов собирается включить санкции против газопровода «Северный поток — 2» в оборонный бюджет страны на 2020 год.
Происшествия
Подозреваемого в убийстве любовницы задержали во время ДТП в Карелии
Сотрудники полиции в Карелии задержали подозреваемого в жестоком убийстве своей сожительницы.
Общество
Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Транспорт
Собянин пообещал устранить «технические огрешности» в работе МЦД
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что необходимо работать над возникающими «техническими огрешностями» в работе Московских центральных диаметров.
Футбол
«Урал» и «Спартак» объявили составы на игру
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Общество
В посольстве России в Иране рассказали об отключении интернета
Из-за отключения интернета была нарушена работа посольства России в Иране, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-аташе российской дипломатической миссии Андрея Ганенко.
Общество
Полиция оштрафовала Шнура и Noize MC за мат на концерте
Полиция оштрафовала лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова и Ивана Алексеева (Noize MC) за нецензурную лексику на концерте, сообщает The Flow.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Общество
Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
Футбол
Арбитр не показал желтой карточки в эпизоде в переломом ноги Глебова
Полузащитник "Ростова" Данил Глебов получил тяжкую травму в матче 17-го тура Российский премьер-лиги (РПЛ) с московским "Динамо".
Футбол
ЦСКА анонсировал матч с «КС» роликом про «ухажёра для мамки»
ЦСКА представил креативный анонс к матчу 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов», который пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.
Хоккей
Ничушкин прервал безголевую серию, составлявшую 91 матч
Общество
Синоптики предупредили о ледяном дожде в Москве
Происшествия
СК проверяет информацию о нападении на журналиста в Иркутской области
"В связи с ЧП следственным отделом по Иркутскому району СУ СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, соединенное с насилием над журналистом)", - сказали в региональном ведомстве.
Футбол
Мексиканский вратарь забил гол ударом через все поле
Футбол
ЦСКА поздравил Витинью с победой в Кубке Либертадорес
В финале Кубка Либертадорес «Фламенго» переиграл «Ривер Плейт» со счетом 2:1. В составе «Фламенго» трофей завоевал бывший нападающий ЦСКА Витинью.