Футбол

Газета.RuГазета.RuВ Хорватии игрок был удален с поля за убийство курицы

Трагичный инцидент произошел в матче полупрофессиональной футбольной лиги Хорватии. Как сообщает 24SATA, игрок клуба "НК Еленград" Иван Газдек пнул курицу, находившуюся на футбольном поле во время матча. После мощного пинка птица скончалась.
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Хорватского футболиста удалили с поля за убийство курицы во время матча

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