Трагичный инцидент произошел в матче полупрофессиональной футбольной лиги Хорватии. Как сообщает 24SATA, игрок клуба "НК Еленград" Иван Газдек пнул курицу, находившуюся на футбольном поле во время матча. После мощного пинка птица скончалась.

В Хорватии игрок был удален с поля за убийство курицы

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