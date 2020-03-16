Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения. Об этом пишет bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija.
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с чего всё началось
Распродажа домов — одна из многочисленных мер, принимаемых местными муниципальными властями для удержания и привлечения молодых семей в этот район, отмечает
 Hrvatska radiotelevizija.
News.ru04:29

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В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей

РИА Новости03:59

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Lenta.ru01:30

В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей

Московский Комсомолец03:53

В Хорватии люди моложе 40 лет могут купить дом за 11 рублей

Вести.Ru04:41

В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей

РЕН ТВ04:50

Власти города в Хорватии начали продавать дома по 11 рублей

VSE42.RU02:11

Дома по 11 рублей начали распродавать в Хорватии

News.ru04:29
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 01:57
Политика

Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году

57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Газета.Ru 01:58
Происшествия

В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО

В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Lenta.ru вчера в 06:04
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
РБК 04:31
Общество

В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
РИА Новости 03:43
Финансы

Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей

Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Ведомости 05:05
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Российская газета вчера в 00:38
Общество

«Магнит» допустил возможные сбои в поставках из-за коронавируса

«Ограничения на движение товаров и услуг могут повлиять на цепочки поставок товара группы», — цитирует РИА «Новости» отчет экспертов «Магнита».
АБН 05:03
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
ТАСС вчера в 19:12
Общество

Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире

В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Российская газета 14 марта в 23:53
Общество

Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса

Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Накануне.Ru вчера в 18:26
Экономика

ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Ведомости 02:01
Общество

ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса

В других странах, где эпидемия находится еще на ранних стадиях, смертность может начаться в ближайшее дни, подчеркнул Язаревича.
Мой Брянск 03:07
Происшествия

В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь

Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России

Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15–20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Известия 00:24
Армия и оружие

Аравийские монархии и Египет создают плацдарм в Сирии против Турции

Действия монархий Персидского залива направлены на создание в Сирии плацдарма против Турции.
Аргументы недели 04:43
Футбол

Орлов считает, что Кокорину нужно уехать за рубеж

Известный комментатор и болельщик санкт-петербургского "Зенита" Геннадий Орлов прокомментировал выступления в составе "Сочи" нападающего Александра Кокорина, арендованного у чемпионов России.
ProstoProSport 04:24
Общество

Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой

Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
ProstoProSport 14 марта в 23:50
Политика

Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций

Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Газета.Ru 05:03
Общество

В Мурманске из-за коронавируса закрыли отель «Меридиан»

Сегодня, 16 марта, у участника шахматного турнира из Ирландии выявили коронавирус. Тест показал предварительно положительный результат.
Невские Новости 05:02
Политика

Украинцы выстроились в очередь на границе с Польшей

REGNUM 01:17
Авто

В России появился спортивный Hyundai Tucson N Line

Автоновости дня 03:15
Происшествия

В Петербурге осудили мужчину, который выбросил собаку из окна

ТАСС 04:18
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри проведут каникулы вместе с Елизаветой II

Герцоги Сассекские приняли ее приглашение и уже этим летом планирует вместе с сыном Арчи приехать в Великобританию.
Слово и Дело 05:14
Здоровье

На Сахалине вводят новые меры борьбы с коронавирусом

16 марта в Южно-Сахалинске состоялся брифинг с министром здравоохранения Сахалинской области, на котором Владимир Ющук рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.
Сахалин.Инфо 04:25
Общество

ВГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса

Кстати, на дистанционное обучение рекомендовали перейти и в российских школах. Но в Воронеже пока такие ограничения не вводят.
МОЁ! Оnline Воронеж 03:50
Происшествия

В Свердловской области три человека погибли в ДТП с автобусом

Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП погибли три человека.
Российская газета вчера в 04:07
Шоу-бизнес

Симоньян заявила, что опять беременна

Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Instagram о своей беременности.
Московский Комсомолец 04:48
Общество

В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады

С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Российская газета 04:00
Политика

Белоруссия поможет согражданам вернуться из России домой

На территории России осталось много граждан Белоруссии после закрытия границ из-за коронавируса.
Телеканал 360° 04:32
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Хорватия
Государство
Государство на юге Центральной Европы или в Южной Европе, частично на западе Балканского полуострова, бывшая союзная республика в составе Югославии, ставшая независимой в 1991 году. Население, по данным на 31 декабря 2018 года, составляет 4 076 246 человек, территория - 56 594 км². Занимает 126-е место в мире по численности населения и 126-е по территории.
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