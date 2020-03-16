Общество
Lenta.ruВ Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей
В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения. Об этом пишет bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija.
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с чего всё началось
Распродажа домов — одна из многочисленных мер, принимаемых местными муниципальными властями для удержания и привлечения молодых семей в этот район, отмечает Hrvatska radiotelevizija.News.ru04:29
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Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Политика
Более половины россиян проголосовали бы за Путина в 2024 году
57% опрошенных граждан России признались, что проголосовали бы за кандидатуру Владимира Путина, если бы он решил участвовать в президентской гонке в 2024 году.
Происшествия
В Москве обнаружили мертвым снайпера ФСО
В Москве найден мертвым 24-летний снайпер Федеральной службы охраны (ФСО) из президентской охраны.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов и литераторов подписала коллективное обращение против предложенных изменений Конституции, в частности обращенное к судьям Конституционного суда, которые начали проверку поправок.
Общество
В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
Режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом введен в Волгоградской области с 16 марта, сообщает в понедельник пресс-служба администрации региона.
Финансы
Курс доллара вырос до 75 рублей, евро — выше 84 рублей
Падение рубля к доллару и евро утром 16 марта произошло на фоне активно дешевеющей нефти, а также после беспрецедентного решения ФРС США снизить ставку на 1 процентный пункт до 0–0,25% в связи с распространением коронавируса.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники в России из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран.
Общество
«Магнит» допустил возможные сбои в поставках из-за коронавируса
«Ограничения на движение товаров и услуг могут повлиять на цепочки поставок товара группы», — цитирует РИА «Новости» отчет экспертов «Магнита».
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Французская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, исполнившая роль девушки Джеймса Бонда в фильме "Квант милосердия", заразилась коронавирусом нового типа.
Общество
Экономист Дэвид Стаббс спрогнозировал череду дефолтов в мире
В ближайшее время сразу несколько стран могут объявить дефолт, как это недавно сделал Ливан.
Общество
Россияне скупают крупы и макароны на фоне коронавируса
Торговые сети и онлайн-магазины России зафиксировали рост спроса на крупы, макаронные изделия и средства гигиены.
Экономика
ФРС США снизила базовую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ставки федерального финансирования на 1 процентный пункт (п. п.) c 1–1,25% до 0–0,25%, говорится в сообщении на сайте регулятора.
Общество
ВОЗ предсказала рост смертности в Европе от коронавируса
В других странах, где эпидемия находится еще на ранних стадиях, смертность может начаться в ближайшее дни, подчеркнул Язаревича.
Происшествия
В Ростовской области мужчина застрелил сожительницу и ее дочь
Житель Морозовского района Ростовской области, по предварительным данным, застрелил сожительницу и ее 14-летнюю дочь, после чего покончил с собой, сообщила журналистам представитель СУ СК России по региону Галина Гагалаева.
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Небывалое тепло придет в Новосибирск и Красноярск до конца рабочей недели, а юг европейской части России ждет перепад температур в 15–20 градусов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в понедельник, 16 марта.
Армия и оружие
Аравийские монархии и Египет создают плацдарм в Сирии против Турции
Действия монархий Персидского залива направлены на создание в Сирии плацдарма против Турции.
Футбол
Орлов считает, что Кокорину нужно уехать за рубеж
Известный комментатор и болельщик санкт-петербургского "Зенита" Геннадий Орлов прокомментировал выступления в составе "Сочи" нападающего Александра Кокорина, арендованного у чемпионов России.
Общество
Фанаты «Арсенала» вывесили баннер в честь Терешковой
Фанаты тульского «Арсенала» во время матча против «Рубина» в рамках 22-го тура РПЛ вывесили баннер в честь первой женщины-космонавта и депутата Госдумы от «Единой России» Валентины Терешковой.
Политика
Путин заявил, что Россия полностью компенсировала потери от санкций
Президент России Владимир Путин заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине.
Общество
В Мурманске из-за коронавируса закрыли отель «Меридиан»
Сегодня, 16 марта, у участника шахматного турнира из Ирландии выявили коронавирус. Тест показал предварительно положительный результат.
Авто
В России появился спортивный Hyundai Tucson N Line
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри проведут каникулы вместе с Елизаветой II
Герцоги Сассекские приняли ее приглашение и уже этим летом планирует вместе с сыном Арчи приехать в Великобританию.
Здоровье
На Сахалине вводят новые меры борьбы с коронавирусом
16 марта в Южно-Сахалинске состоялся брифинг с министром здравоохранения Сахалинской области, на котором Владимир Ющук рассказал о дополнительных мерах по борьбе с коронавирусом.
Общество
ВГУ переходит на дистанционное обучение из-за коронавируса
Кстати, на дистанционное обучение рекомендовали перейти и в российских школах. Но в Воронеже пока такие ограничения не вводят.
Происшествия
В Свердловской области три человека погибли в ДТП с автобусом
Как сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по Свердловской области, в результате ДТП погибли три человека.
Шоу-бизнес
Симоньян заявила, что опять беременна
Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила в Instagram о своей беременности.
Общество
В Екатеринбурге закрывают на карантин школы и детсады
С 17 марта екатеринбургских школьников переводят на дистанционное обучение, воспитанников дошкольных образовательных учреждений отправляют по домам.
Политика
Белоруссия поможет согражданам вернуться из России домой
На территории России осталось много граждан Белоруссии после закрытия границ из-за коронавируса.