с чего всё началось

В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения. Об этом пишет bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija.

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Экономика США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Политика Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.

Здоровье В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае Глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере отмены карантина.

Общество Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса «С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.

Общество Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".

Общество Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.

Космос В России появится новый космический корабль В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Общество В ЯНАО из-за коронавируса объявлен режим повышенной готовности Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в режиме видеоконференции провел совещание оператиного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.

Экономика Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета» В ноябре 2019 года комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила сделку по вхождению в капитал "Новомета" группы инвесторов с участием Saudi Aramco, саудовского фонда PIF и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 миллиардов руб. и 10,2% — РФПИ за примерно 2,5 миллиарда руб.