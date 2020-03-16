Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения. Об этом пишет bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija.
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с чего всё началось
Распродажа домов — одна из многочисленных мер, принимаемых местными муниципальными властями для удержания и привлечения молодых семей в этот район, отмечает
 Hrvatska radiotelevizija.
News.ru04:29

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В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Комсомольская правда06:49

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Lenta.ru01:30

В Хорватии люди моложе 40 лет могут купить дом за 11 рублей

Вести.Ru04:41

В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей

РИА Новости03:59

В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей

Московский Комсомолец03:53

В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей

РЕН ТВ04:50

Дома по 11 рублей начали продавать в Хорватии

Красная весна06:34
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