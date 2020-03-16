Общество
Lenta.ruВ Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей
В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения. Об этом пишет bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija.
Читать в источнике
Оценить145
с чего всё началось
Распродажа домов — одна из многочисленных мер, принимаемых местными муниципальными властями для удержания и привлечения молодых семей в этот район, отмечает Hrvatska radiotelevizija.News.ru04:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
Политика
Кремль отреагировал на открытое письмо против поправок в Конституцию
В Кремле видели открытое письмо против поправок в Конституцию, подписанное российскими академиками и писателями, и уважают все точки зрения.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Политика
Лукашенко удивился закрытию Россией границы с Белоруссией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал решение властей РФ частично закрыть российско-белорусскую границу на фоне распространения в мире вируса SARS-CoV-2.
Здоровье
В США прогнозируют вторую волну коронавируса в Китае
Глава центра по контролю заболеваний США Энтони Фаучи высказал мнение, что в Китае может начаться вторая волна коронавируса по мере отмены карантина.
Общество
Власти Киева ограничат сообщение с другими городами из-за коронавируса
«С 17 марта в Киеве максимально ограничивается передвижение людей между городом Киевом и другими населёнными пунктами, проведение культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий при массовом участии граждан», — заявили в пресс-службе.
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса
Компания "Яндекс" создала онлайн-карту распространения коронавируса нового типа в России и мире.
Авто
Toyota отзывает в России более 200 автомобилей Toyota Prius
Японская компания Toyota отзывает в России гибридные автомобили Toyota Prius.
Общество
Российским школьникам собрались продлить каникулы из-за коронавируса
Российское правительство рассматривает возможность продлить школьникам весенние каникулы в связи с коронавирусом.
Культура
Марина Орлова: Играть Юлию Началову было тяжело
Финансы
Курс доллара превысил 74 рубля, евро — 84 рубля
Курс рубля вновь усилил снижение, следует из данных Московской биржи. Доллар по данным на 11:36 мск вырос до 74,8 руб. (+3%).
Здоровье
Опасные при коронавирусе препараты назвали в Минздраве Франции
В социальных сетях министр здравоохранения Франции Оливье Веран рассказал о неких рекомендациях по лечению COVID-19.
Общество
«Газпром» остановил «Силу Сибири»
Общество
Американский экономист предсказал череду дефолтов в мире
В интервью украинскому порталу «Зеркало недели» аналитик J.P. Morgan подчеркнул, что сегодня штрафы за невыполнение обязательств перед кредиторами значительно уменьшились, а рынки через несколько лет снова открывают двери для дефолтных государств.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Космос
Крупнейший астероид сблизится с Землей
Крупный астероид 1998 OR2 пролетит мимо Земли 29 апреля.
Здоровье
Роспотребнадзор перечислил отличия коронавируса от гриппа
Представители Роспотребнадзора рассказали, в чем отличие нового коронавируса COVID-19 от гриппа.
Общество
В ЯНАО из-за коронавируса объявлен режим повышенной готовности
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в режиме видеоконференции провел совещание оператиного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.
Экономика
Сотовая связь в России может подорожать на 20 %
Услуги сотовой связи подорожают, если государство не компенсирует операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".
Общество
Воронежские школы досрочно отправили на каникулы из-за коронавируса
Учащиеся школ областного центра уйдут на каникулы на неделю раньше. Об этом сегодня, 16 марта, сообщили в пресс-службе мэрии.
Экономика
Правительство принимает новые меры по борьбе с коронавирусом
Председатель Правительства России Михаил Мишустин назвал принимаемые меры в рамках борьбы с пандемией коронавируса.
Экономика
Приостановлено вхождение Saudi Aramco в капитал российского «Новомета»
В ноябре 2019 года комиссия правительства РФ по иностранным инвестициям одобрила сделку по вхождению в капитал "Новомета" группы инвесторов с участием Saudi Aramco, саудовского фонда PIF и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ): было одобрено соглашение о приобретении саудовскими компаниями 20,5% в "Новомете" за 5 миллиардов руб. и 10,2% — РФПИ за примерно 2,5 миллиарда руб.
Происшествия
Пассажирка рейса «Москва-Пхукет» укусила полицейского во «Внуково»
Пассажирка рейса "Москва-Пхукет" стала фигуранткой уголовного дела.
Общество
У эвакуированных из Италии украинцев не обнаружили коронавирус
Коронавирус не обнаружили у эвакуированных из Италии украинских граждан, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
Армия и оружие
National Interest назвал российский Су-35 реальной угрозой
Журнал The National Interest посвятил материал российскому истребителю Су-35.
Происшествия
Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение
Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Экономика
АФК «Система» хочет попасть в пятерку крупнейших латифундистов
По мнению Недужко, увеличенный земельный банк позволит «Системе» попасть в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель в России.
Здоровье
Минздрав разработал рекомендации для защиты от коронавируса
Министерство здравоохранения разработало рекомендации для организаций по обработке помещений в целях борьбы с распространением коронавируса, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.