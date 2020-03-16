Общество

Lenta.ruLenta.ruВ Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения. Об этом пишет bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija.
Читать в источнике
Комментировать98
с чего всё началось
Распродажа домов — одна из многочисленных мер, принимаемых местными муниципальными властями для удержания и привлечения молодых семей в этот район, отмечает
 Hrvatska radiotelevizija.
News.ru04:29

Подробнее о событии

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Комсомольская правда06:49

В Хорватии начали распродавать дома по 11 рублей

РЕН ТВ04:50

В Хорватии люди моложе 40 лет могут купить дом за 11 рублей

Вести.Ru04:41

В Хорватии начали продавать дома по 11 рублей

РИА Новости03:59

В Хорватии дома начали распродавать за 11 рублей

Московский Комсомолец03:53

Дома по 11 рублей начали продавать в Хорватии

Красная весна06:34

В Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей

Lenta.ru01:30
Показать все источники
Автоматически обработаны 7103 источника, обновлено в 08:26, Ашберн
Политика

Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
RT на русском 06:51
Экономика

Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики

В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 14 марта в 07:57
Политика

Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
RT на русском 06:34
Энергетика

Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель

RT на русском 06:31
Здоровье

Подписан указ о противодействии коронавирусу в Красноярском крае

Красноярск, 16 марта 2020, 14:45 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой коронавирусной инфекции в регионе.
REGNUM 07:45
Происшествия

Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области

ТАСС вчера в 21:07
Происшествия

В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом

Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
РИА Новости 06:38
Происшествия

В Екатеринбурге после смерти пациентки в больнице возбуждено дело

Екатеринбург, 16 марта 2020, 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти пациентке городской больницы по неосторожности.
REGNUM 08:13
Армия и оружие

МИД заявил о несогласии террористов в Идлибе соблюдать режим перемирия

Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе.
Известия 06:22
Политика

Песков объяснил иерархию органов по борьбе с коронавирусом в РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил разницу в полномочиях рабочей группы мэра столицы Сергея Собянина по борьбе с коронавирусом в Госсовете и координационного совета под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
Известия 07:04
Общество

«TUI Россия» продолжила работу после приостановки продаж TUI Group

Компания "TUI Россия" продолжает работу в штатном режиме, сообщили в руководстве оператора.
Интерфакс 07:16
Экономика

Эксперт: Валютный рынок полностью восстановится через 6-18 месяцев

Специалист считает реакцию российских властей «сдержанной»: Министерство финансов прекратило закупку средств в резервы, Центробанк принял решение об упреждающей продаже валюты.
RuNews24.ru вчера в 11:12
Политика

Путин 17 марта проведет совещание с членами правительства

Президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам работы ведомства за прошедший год 17 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.
РЕН ТВ 08:22
Политика

Мяч с автографами Путина и Трампа выставлен на продажу за $54 тысячи

РИА Новости 07:25
Армия и оружие

Миссия срывается: террористы ХТШ диктуют Турции свои правила в Идлибе

Российская часть колонны прошла от города Саракиб на востоке провинции Идлиб всего несколько километров и, не доходя даже до близлежащего посёлка Нейраб, повернула назад в связи с получением информации о том, что боевики готовят вооружённые провокации против военных РФ.
Евразия Daily 04:31
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России

На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Kaluga-poisk.ru 02:57
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко заболела новым коронавирусом

По словам актрисы, врачи диагностировали у нее новый коронавирус, в связи с чем она была помещена в изоляцию в собственном доме.
iReactor вчера в 17:59
Космос

В России появится новый космический корабль

В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Газета.Ru вчера в 01:10
Авто

Премьера нового кроссовера Kia Sorento пройдет в Facebook

Мировая премьера кроссовера KIA Sorento нового поколения состоится 19 марта 2020 года в формате прямой трансляции в социальной сети Facebook.
Автоновости дня 06:44
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Общество

Киев закрыли на карантин из-за коронавируса

В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 07:25
Политика

В Крыму хотят закрыть границу с Украиной

«Все меры предупредительные на границе предпринимаются, мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей Родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной», — уточнил Аксёнов.
REGNUM 06:20
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Экономика

США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Известия 04:49
Общество

Россия и Армения ограничат авиасообщение из-за коронавируса

Москва и Ереван договорились об ограничении пассажироперевозок на две недели.
News.ru 07:51
Политика

Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию

Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Ведомости 06:47
Происшествия

В Липецкой области мать троих детей убила новорожденную дочь

Как стало известно EVO-RUS.COM, мать троих детей родила в очередной раз в домашних условиях дочь и, закутав ребенка в грязные тряпки, положили ее под кровать, чтобы избавится от ненужного ребенка.
Evo-rus.com 07:03
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63

В России за сутки коронавирус COVID-19 диагностировали еще у 4 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Рифей-Пермь вчера в 23:21
Общество

Zara может временно закрыть свои магазины в России

По информации издания, "Зара СНГ", подконтрольная компании Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear), не исключила временное закрытие магазинов.
ТАСС 07:25
Как работают Яндекс.Новости?
Главное