Общество
Lenta.ruВ Хорватии началась распродажа домов по 11 рублей
В городе Леграде (Хорватия) началась распродажа домов и земельных участков по цене одной хорватской куны (примерно 11 рублей или 0,15 доллара) в целях увеличения численности населения. Об этом пишет bne IntelliNews со ссылкой на Hrvatska radiotelevizija.
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с чего всё началось
Распродажа домов — одна из многочисленных мер, принимаемых местными муниципальными властями для удержания и привлечения молодых семей в этот район, отмечает Hrvatska radiotelevizija.News.ru04:29
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Политика
Лукашенко обсудит с Путиным закрытие границы между странами
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным решение правительства России о закрытии границы с республикой.
Экономика
Правительство опубликовало список поручений по поддержке экономики
В правительстве поручили проработать список мер по поддержке экономики на фоне распространения коронавируса, соответствующий документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Общество
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Политика
Песков: перенос голосования по Конституции пока не планируется
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что альтернативные даты для проведения общероссийского голосования по поправкам к Конституции, кроме 22 апреля, пока не рассматриваются.
Энергетика
Цена нефти Brent опустилась ниже $31 за баррель
Здоровье
Подписан указ о противодействии коронавирусу в Красноярском крае
Красноярск, 16 марта 2020, 14:45 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс подписал указ о противодействии распространению новой коронавирусной инфекции в регионе.
Происшествия
Семь человек погибли при пожаре в селе в Иркутской области
Происшествия
В Москве ребенка госпитализировали после фокусов с сухим льдом
Во время фокуса с сухим льдом ребенок получил ожоги, после чего был госпитализирован в одну из столичных больниц.
Происшествия
В Екатеринбурге после смерти пациентки в больнице возбуждено дело
Екатеринбург, 16 марта 2020, 15:13 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по подозрению в причинении смерти пациентке городской больницы по неосторожности.
Армия и оружие
МИД заявил о несогласии террористов в Идлибе соблюдать режим перемирия
Крупные вооруженные формирования террористов в сирийской провинции Идлиб не согласились с российско-турецкими договоренностями о введении режима перемирия в регионе.
Политика
Песков объяснил иерархию органов по борьбе с коронавирусом в РФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков разъяснил разницу в полномочиях рабочей группы мэра столицы Сергея Собянина по борьбе с коронавирусом в Госсовете и координационного совета под руководством премьер-министра Михаила Мишустина.
Общество
«TUI Россия» продолжила работу после приостановки продаж TUI Group
Компания "TUI Россия" продолжает работу в штатном режиме, сообщили в руководстве оператора.
Экономика
Эксперт: Валютный рынок полностью восстановится через 6-18 месяцев
Специалист считает реакцию российских властей «сдержанной»: Министерство финансов прекратило закупку средств в резервы, Центробанк принял решение об упреждающей продаже валюты.
Политика
Путин 17 марта проведет совещание с членами правительства
Президент России Владимир Путин выступит на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры по итогам работы ведомства за прошедший год 17 марта, сообщили в пресс-службе Кремля.
Армия и оружие
Миссия срывается: террористы ХТШ диктуют Турции свои правила в Идлибе
Российская часть колонны прошла от города Саракиб на востоке провинции Идлиб всего несколько километров и, не доходя даже до близлежащего посёлка Нейраб, повернула назад в связи с получением информации о том, что боевики готовят вооружённые провокации против военных РФ.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-карту распространения коронавируса в России
На момент написания новости карта показывала, что в России зарегистрирован 63 случая заражения и 3 выздоровления.
Шоу-бизнес
Актриса Ольга Куриленко заболела новым коронавирусом
По словам актрисы, врачи диагностировали у нее новый коронавирус, в связи с чем она была помещена в изоляцию в собственном доме.
Космос
В России появится новый космический корабль
В России появится новый космический корабль на базе "Орла", чтобы заменить "Союз" и "Прогресс", пишет ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
Авто
Премьера нового кроссовера Kia Sorento пройдет в Facebook
Мировая премьера кроссовера KIA Sorento нового поколения состоится 19 марта 2020 года в формате прямой трансляции в социальной сети Facebook.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Общество
Киев закрыли на карантин из-за коронавируса
В Киеве с 17 марта максимально ограничат въезд и выезд из города для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Политика
В Крыму хотят закрыть границу с Украиной
«Все меры предупредительные на границе предпринимаются, мы сегодня выходим с инициативой в столицу нашей Родины, чтобы федеральные власти приняли решение о закрытии границы Крыма с Украиной», — уточнил Аксёнов.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Экономика
США снизили ключевую ставку до 0,25% из-за коронавируса
Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о снижении ключевой ставки по федеральным фондам до нуля для стимуляции экономики страны на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.
Общество
Россия и Армения ограничат авиасообщение из-за коронавируса
Москва и Ереван договорились об ограничении пассажироперевозок на две недели.
Политика
Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Происшествия
В Липецкой области мать троих детей убила новорожденную дочь
Как стало известно EVO-RUS.COM, мать троих детей родила в очередной раз в домашних условиях дочь и, закутав ребенка в грязные тряпки, положили ее под кровать, чтобы избавится от ненужного ребенка.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 63
В России за сутки коронавирус COVID-19 диагностировали еще у 4 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Общество
Zara может временно закрыть свои магазины в России
По информации издания, "Зара СНГ", подконтрольная компании Inditex (бренды Zara, Stradivarius, Oysho, Bershka и Pull&bear), не исключила временное закрытие магазинов.