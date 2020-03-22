Происшествия

РБКРБКВ Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения

Интерфакс13:53

Опубликовано видео последствий землетрясения в Хорватии

РИА Новости07:19

В результате землетрясений в Загребе пострадали 15 человек

Газета.Ru14:12

В результате землетрясения в Хорватии пострадали люди

Красная весна16:01

Землетрясение в столице Хорватии признали сильнейшим за последние 140 лет

Lenta.ru07:47

В результате землетрясений в Загребе пострадали 15 человек

ТАСС13:43

Последствия землетрясений в Хорватии — видео

RT на русском06:51
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Происшествия

Почти сто полицейских в Нью-Йорке заразились коронавирусом

Коронавирусом в Нью-Йорке заразились 98 полицейских, сообщил на пресс-конференции шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.
РИА Новости 16:22
Политика

В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу

В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:23
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла коронавирус в регион

Магсити74 02:24
Технологии

В России изобрели дистанционный термометр для смартфона

Российские эксперты научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона.
Русская Планета 19 марта в 18:46
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
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В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD

Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
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Первые самолёты ВКС РФ с военными врачами приземлились в Италии

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Цветы сажают на карантин

Как отмечает господин Антипов, из-за распространения в Европе коронавируса стоимость свежесрезанного цветка снизилась в десять раз.
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Отходы решено отложить

Минприроды списало неспособность создать отрасль управления ими на пандемию Реформа института расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию создаваемых ими отходов, которая по поручению Владимира Путина должна была состояться до конца марта 2020 года, вероятно, будет отложена до конца 2021 года.
Коммерсантъ 18:24
Шоу-бизнес

Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине

Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
RuNews24.ru вчера в 07:18
Общество

Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса

Российские миллиардеры бросились скупать аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы обеспечить себя полной защитой от коронавируса.
Anews 11:46
Кино

В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»

Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
News.ru вчера в 05:19
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
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«Динамо» продлило карантин, тренировки будут проходить онлайн

Со следующей недели тренер «бело-голубых» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн видео-тренировки для игроков.
Евро-футбол.ру 17:21
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 05:45
Армия и оружие

Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой

Известия 18:00
Общество

В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года

Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:21
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
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Шоу-бизнес

Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ

Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Газета.Ru 08:23
Экономика

Совкомбанк загружает Санкт-Петербургскую биржу

НП РТС нашло крупного покупателя на часть своего пакета Совкомбанк купил двухлетний опцион, по которому сможет стать владельцем до 20% акций Санкт-Петербургской биржи.
Коммерсантъ 18:24
Здоровье

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч

По состоянию на утро воскресенья, 22 марта, общее число людей, зараженных коронавирусом, в мире составило почти 306 тысяч, прирост за сутки составил 31,8 тысячи случаев или 11,6%. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора.
FreeNews-Volga 05:24
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Общество

Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Lenta.ru 17:33
Происшествия

SSJ-100 вернулся в Пулково из-за неисправности

Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", вылетевший в Ростов-на-Дону, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").
РИА Новости 16:54
Экономика

Лизинг спецтехники поедет по накатанной

Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект программы льготного лизинга спецтехники, который, по сути, возобновляет ее действие вопреки решениям предыдущего правительства.
Коммерсантъ 18:24
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости 16:55
Общество

У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус

У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Lenta.ru 12:16
Футбол

Кокорин оценил свои показатели в «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в Instagram пост с показателями нападающего Александра Кокорина.
Евро-футбол.ру 17:47
Футбол

Экс-президент «Реала» умер от коронавируса

Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
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Политика

В США назвали преимущества украинского танка Т-80 над российским

Украинская модификация танка Т-80 с дизельной силовой установкой превосходит советско-российскую версию с газотурбинным двигателем в аспектах топливной эффективности.
РЕН ТВ 17:54
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Столица Хорватии
Столица и крупнейший город Хорватии. Население - 790 017 человек, площадь - 641,29 км². Город расположен на реке Саве, притоке Дуная, на 45,815° северной широты и 15,98306° восточной долготы, на высоте 104 метров над уровнем моря рядом с горным массивом Медведница.
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