Происшествия
РБКВ Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения
В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Происшествия
Почти сто полицейских в Нью-Йорке заразились коронавирусом
Коронавирусом в Нью-Йорке заразились 98 полицейских, сообщил на пресс-конференции шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.
Политика
В Кремле не рассматривают переход президента на удалённую работу
В Кремле пока не рассматривают переход президента России Владимира Путина на удалённый вариант работы в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Технологии
В России изобрели дистанционный термометр для смартфона
Российские эксперты научились измерять температуру тела на расстоянии до 50 метров с помощью смартфона.
Шоу-бизнес
Диана Гурцкая впервые показала фото без очков
Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Политика
В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD
Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.
Экономика
Цветы сажают на карантин
Как отмечает господин Антипов, из-за распространения в Европе коронавируса стоимость свежесрезанного цветка снизилась в десять раз.
Общество
Отходы решено отложить
Минприроды списало неспособность создать отрасль управления ими на пандемию Реформа института расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию создаваемых ими отходов, которая по поручению Владимира Путина должна была состояться до конца марта 2020 года, вероятно, будет отложена до конца 2021 года.
Шоу-бизнес
Наталья Подольская показала, чем Владимир Пресняков занят на карантине
Наталья Подольская показала многочисленным поклонникам, чем ее муж занимается на карантине.
Общество
Богатые россияне скупили все аппараты ИВЛ из-за коронавируса
Российские миллиардеры бросились скупать аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы обеспечить себя полной защитой от коронавируса.
Кино
В Warner Bros. опровергли слухи о фильме «Чудо-женщина 1984»
Представители компании Warner Bros. опровергли появившиеся в СМИ слухи о том, что фильм «Чудо-женщина 1984» может появиться в Сети и одновременно с этим выйдет на больших экранах.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Футбол
«Динамо» продлило карантин, тренировки будут проходить онлайн
Со следующей недели тренер «бело-голубых» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн видео-тренировки для игроков.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Общество
В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года
Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова вместе с детьми улетела в Россию без Джигана
Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с четырьмя детьми покинула США и улетела в Россию без мужа.
Шоу-бизнес
Татьяна Абрамова обвинила Валерию в жульничестве для попадания на ТВ
Актриса Татьяна Абрамова обвинила певицу Валерию в нечестном попадании на телевидение в начале карьеры.
Экономика
Совкомбанк загружает Санкт-Петербургскую биржу
НП РТС нашло крупного покупателя на часть своего пакета Совкомбанк купил двухлетний опцион, по которому сможет стать владельцем до 20% акций Санкт-Петербургской биржи.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
По состоянию на утро воскресенья, 22 марта, общее число людей, зараженных коронавирусом, в мире составило почти 306 тысяч, прирост за сутки составил 31,8 тысячи случаев или 11,6%. Такие данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Осужденный на 23 года Вайнштейн заразился коронавирусом
Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, осужденный на 23 года по делу об изнасиловании и склонении к сексу, заразился коронавирусом.
Происшествия
SSJ-100 вернулся в Пулково из-за неисправности
Самолет Sukhoi Superjet авиакомпании "Азимут", вылетевший в Ростов-на-Дону, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" по техническим причинам, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Воздушных ворот северной столицы" (управляющая компания "Пулково").
Экономика
Лизинг спецтехники поедет по накатанной
Минпромторг опубликовал на regulation.gov.ru проект программы льготного лизинга спецтехники, который, по сути, возобновляет ее действие вопреки решениям предыдущего правительства.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Общество
У оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус
У испанского оперного певца Пласидо Доминго обнаружили коронавирус.
Футбол
Кокорин оценил свои показатели в «Сочи»
Пресс-служба «Сочи» опубликовала в Instagram пост с показателями нападающего Александра Кокорина.
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Коронавирус особенно опасен для людей в возрасте от 60 и больше лет, к сожалению, организм Санса не справился в болезнью.
Политика
В США назвали преимущества украинского танка Т-80 над российским
Украинская модификация танка Т-80 с дизельной силовой установкой превосходит советско-российскую версию с газотурбинным двигателем в аспектах топливной эффективности.