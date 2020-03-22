Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ Хорватии произошло сильнейшее за 140 лет землетрясение

Армия и экстренные службы устраняют последствия землетрясения в Загребе. Материальный ущерб пока не оценен. По словам премьера Хорватии Андрея Пленковича, землетрясение в Загребе стало сильнейшим за 140 лет.
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Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение потрясло хорватский Загреб

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