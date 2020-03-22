Происшествия

РБКРБКВ Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
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Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение потрясло хорватский Загреб

ТАСС19:21

В результате землетрясения в Хорватии пострадали люди

Красная весна16:01

В результате землетрясений в Загребе пострадали 15 человек

Газета.Ru14:12

В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения

Интерфакс13:53

Землетрясение в столице Хорватии признали сильнейшим за последние 140 лет

Lenta.ru07:47

Опубликовано видео последствий землетрясения в Хорватии

РИА Новости07:19

Последствия землетрясений в Хорватии — видео

RT на русском06:51
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
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Минздрав разъяснил информацию о покупке частными лицами аппаратов ИВЛ

Кроме непосредственно аппарата ИВЛ, для лечения тяжелой пневмонии требуется применение дополнительных медицинских технологий исключительно в условиях отделений реанимации и интенсивной терапии.
Российская газета 12:55
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Путин пообещал Италии помочь в борьбе с коронавирусом

Россия окажет помощь Италии для борьбы с коронавирусом.
МонаВиста вчера в 16:15
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Оксана Самойлова вернулась в Россию с детьми, но без Джигана

На своей странице в соцсети Instagram Оксана Самойлова опубликовала короткое видео со стоящими в аэропорту чемоданами и надписью Home.
RuNews24.ru 18:31
Происшествия

По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников

Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.
Kursk.com 05:42
Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии по России

Названы профессии, на которых работники получают самые высокие зарплаты в российских регионах. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 19:13
Шоу-бизнес

Кристина Асмус высмеяла хейтеров за однотипные комментарии

Откровенная постельная сцена, которая была разыграна с участием Асмус и Янковского, вызвала настоящую бурю эмоций со стороны, как поклонников таланта актрисы, так и со стороны хейтеров.
Вокруг ТВ 20 марта в 02:51
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова покорил пользователей Сети

ToDay News Ufa вчера в 09:39
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Вышел трейлер второго сезона сериала «Реальные упыри»

Piter.tv вчера в 11:22
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло на Алтае

Землетрясение зарегистрировано примерно в 250 - 300 км от очага сейсмоактивности, сохраняющейся в регионе более 15 лет и связанной, как считают представители Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, с процессами горообразования, продолжающимися последние 5-10 млн лет.
Интерфакс - Россия 21:25
Общество

Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут

Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Интерфакс 01:37
Общество

В России выявили 61 новый случай заражения коронавирусом

Уточняется, что 54 случая выявлено в Москве, по два случая — в Удмуртской Республике и Кировской области, еще по одному зараженному зафиксировано в Новгородской и Архангельской областях.
РИА Новости 08:47
Общество

Ангела Меркель отправилась на домашний карантин

Берлин, 22 марта 2020, 21:31 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправляется на домашний карантин, говорится в сообщении немецкого правительства.
REGNUM 14:31
Игры

Некоторые ритейлеры начали продавать Resident Evil 3 раньше релиза. В сети появились спойлеры игры

Cyber.sports.ru 08:43
Общество

Россиянам рассказали об отсрочке по кредитам из-за коронавируса

Из-за ситуации с коронавирусом некоторые россияне могут получить отсрочки по кредитам.
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Культура

«Евровидение-2020» могут провести в режиме онлайн

Популярный песенный конкурс «Евровидение-2020», который был отменен из-за пандемии коронавируса, могут провести в формате онлайн.
Актуальные Новости 10:58
Авто

Составлен рейтинг топ-5 бюджетных спорткаров весны 2020 года

По данным специалистов CarsWeek, в ТОП-5 бюджетных спорткаров весны 2020 года еще вошли Subaru WRX и BMW Z4 sDrive30i.
Tvoe-avto.com 21:03
Происшествия

В Магадане осудили водителя, который протащил полицейского по дороге

Мужчина обвинялся в том, что в сентябре 2019 года, будучи за рулём автомобиля своего отца, отказался предъявить документы сотруднику ГИБДД и, зажав стеклоподъёмником двери руки полицейского, протащил его по проезжей части.
REGNUM 21:55
Транспорт

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
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Онлайн-кинотеатр КиноПоиск HD покажет сразу две премьеры

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Космос

НАСА установило прибор для сбора грунта на марсоход Perseverance

Установленная 3 марта, Adaptive Caching Assembly состоит из семи двигателей и более 3000 деталей, которые работают в унисон для сбора образцов с поверхности Марса.
V-kosmose.com 20 марта в 05:05
Происшествия

В Новосибирской области рассказали о состоянии пациенток с COVID-19

Состояние обеих пациенток с выявленной коронавирусной инфекцией в Новосибирской области удовлетворительное, в больнице всего находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, которые вернулись из-за границы, сообщает в пятницу региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 20 марта в 00:46
Здоровье

Названы болезни, повышающие риск смерти от коронавируса

Итальянские медики рассказали о том, какие болезни повышают риск смерти при заражении коронавирусом.
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Спорт

Канада отказалась от участия в Олимпиаде-2020 в Токио

Олимпийский и параолимпийский комитеты Канады приняли решение не отправлять своих спортсменов для участия в летних Олимпийских играх-2020 года, которые должны пройти в Токио.
РБК 22:28
Космос

Ученые: звезды могут выбросить Землю из Солнечной системы

Ученые-астрономы США и Ирана полагают, что однажды Земля может изменить орбиту и ее выбросит за пределы Солнечной системы.
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Политика

Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
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США объединили против коронавируса суперкомпьютеры

США в рамках государственно-частного партнерства объединили для разработки вакцины против коронавируса мощные ресурсы суперкомпьютеров, сообщило в пресс-релизе министерство энергетики.
РИА Новости 21:32
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Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Авто

Новый документ на автомобили появится в России

Документ призван отражать расход горючего в зависимости от топлива на 100 километров, а также выбросы углерода.
ToDay News Ufa 08:25
Фигурное катание

Фигуристка Сотникова показала свой шрам после операции

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова показала шрам на шее, оставшийся после перенесённой операции.
RT на русском вчера в 12:52
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