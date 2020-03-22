Происшествия
ИнтерфаксВ Загребе произошло разрушительное землетрясение
В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
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Армия и оружие
Россия отправит в Италию военных вирусологов
«По готовности итальянской стороны задействованные самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование», — говорится в сообщении Минобороны.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию
Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Армия и оружие
Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160
10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Армия и оружие
Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ
Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Происшествия
На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха
В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Здоровье
Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы
Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
Общество
Власти Киева поручили ультраправым проверять документы и транспорт
Киевская городская госадминистрация (КГГА) поручила организации «Муниципальная стража» следить за порядком в городе на время карантина.
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Политика
Президент Белоруссии отказался эвакуировать граждан из-за рубежа
Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
Кино
Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»
Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
Музыка
Организаторы «Евровидения» назвали условия для участников в 2021 году
Организаторы музыкального конкурса «Евровидения» приняли решение, что участники должны будут выступить в следующем году с новыми песнями.
Общество
В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом
В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Общество
Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом
Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Общество
Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях
Россия на фоне пандемии COVID-19 расширила ограничения на международные перелеты с 00:00 23 марта, сообщила Росавиация.
Гаджеты
У нового iPhone 12 не будет пресловутой челки
Эскизы новой линейки смартфонов iPhone 12 опубликовали на сайте Slashleaks.
Общество
Минпромторг начал централизованные поставки многоразовых масок в российские регионы
Министерство промышленности и торговли РФ запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
Общество
Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт
Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт.
Общество
Оперштаб: принимаемые в РФ меры против коронавируса достаточны
В оперативном штабе сообщили, что принимаемые сейчас в России меры против коронавируса достаточны и соответствуют текущему уровню распространения инфекции.
Происшествия
Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса
«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
Здоровье
Минздрав назвал покупку аппаратов ИВЛ для личных нужд лишённым смысла
По данным ведомства, государственные медицинские организации полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции лёгких.
Происшествия
Еще 7 воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
После пребывания в больницах региона домой выписали 17 человек, у которых коронавирус ранее не подтвердился.
Общество
Снижающий риск заражения вирусами продукт назван
Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Здоровье
Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства
В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Общество
Коронавирусом в штате Нью-Йорк заболели более 10 тысяч человек
Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк в США превысило 10 тысяч человек.
Общество
США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией
Министерство энергетики США настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа заключила нефтяной альянс с Саудовской Аравией.
Политика
В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»
Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
Общество
Своими руками: 6-летний принц Джордж поздравил Кейт с Днем матери
Помимо кадров с маленькой герцогиней Кембриджской в пеленках, молодой Кэрол Миддлтон и принцессой Дианой с малышами Уильямом и Гарри, королевская пара выложила снимок подарка, который 6-летний Джордж преподнес своей маме.
Общество
В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое
Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.