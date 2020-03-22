Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Загребе произошло разрушительное землетрясение

В хорватском Загребе в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает агентство Associated Press.
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Землетрясение в столице Хорватии признали сильнейшим за последние 140 лет

Lenta.ru07:47

Последствия землетрясений в Хорватии — видео

RT на русском06:51

Россияне не пострадали в результате двух землетрясений в Хорватии

ТАСС09:43

В Хорватии произошло сильнейшее за полтора века землетрясение

Газета.Ru09:54

Посольство РФ в Хорватии: граждане РФ не пострадали от землетрясений

Красная весна10:52

Опубликовано видео последствий землетрясения в Хорватии

РИА Новости07:19

Такого землетрясения в Загребе не было 140 лет

Ёлдаш06:45
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Армия и оружие

Россия отправит в Италию военных вирусологов

«По готовности итальянской стороны задействованные самолёты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование», — говорится в сообщении Минобороны.
RT на русском вчера в 16:46
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова и Джиган вернулись в Россию

Уже известно, что артист вместе со своей семьей вернулся в Россию.
Политическая Экспертиза 10:42
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Происшествия

На свадьбе в Нижневартовске зарезали жениха

В Нижневартовске во время празднования свадьбы зарезали жениха.
Известия 04:09
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
News.ru вчера в 16:44
Общество

Власти Киева поручили ультраправым проверять документы и транспорт

Киевская городская госадминистрация (КГГА) поручила организации «Муниципальная стража» следить за порядком в городе на время карантина.
РБК 12:04
Энергетика

Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
РИА Новости 20 марта в 16:03
Политика

Президент Белоруссии отказался эвакуировать граждан из-за рубежа

Президент страны Александр Лукашенко посетовал на то, что многие белорусы не прислушались к призывам оставаться на родине и отправились в запланированный отдых.
Росбалт 05:35
Кино

Warner Bros. опровергла информацию о фильме «Чудо-женщина 1984»

Ранее портал The Wrap сообщил, что студия Warner Bros. рассматривает возможность выпустить сиквел «Чудо-женщины» в цифровом формате, без показов в кинотеатрах.
RuNews24.ru вчера в 00:10
Музыка

Организаторы «Евровидения» назвали условия для участников в 2021 году

Организаторы музыкального конкурса «Евровидения» приняли решение, что участники должны будут выступить в следующем году с новыми песнями.
Московский Комсомолец 20 марта в 17:08
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго сообщил о заражении коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго сообщил, что заразился новым типом коронавируса.
РБК 12:16
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Россия ограничила авиаперелеты на всех международных направлениях

Россия на фоне пандемии COVID-19 расширила ограничения на международные перелеты с 00:00 23 марта, сообщила Росавиация.
Интерфакс 09:35
Гаджеты

У нового iPhone 12 не будет пресловутой челки

Эскизы новой линейки смартфонов iPhone 12 опубликовали на сайте Slashleaks.
The GEEK 07:10
Общество

Минпромторг начал централизованные поставки многоразовых масок в российские регионы

Министерство промышленности и торговли РФ запустило механизм централизованных поставок средств индивидуальной защиты в регионы РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства.
ТАСС 11:30
Общество

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт

Определен самый безопасный во время пандемии коронавируса транспорт.
Lenta.ru 11:11
Общество

Оперштаб: принимаемые в РФ меры против коронавируса достаточны

В оперативном штабе сообщили, что принимаемые сейчас в России меры против коронавируса достаточны и соответствуют текущему уровню распространения инфекции.
РЕН ТВ 06:58
Происшествия

Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса

«По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.
RT на русском 10:02
Здоровье

Минздрав назвал покупку аппаратов ИВЛ для личных нужд лишённым смысла

По данным ведомства, государственные медицинские организации полностью укомплектованы оборудованием для искусственной вентиляции лёгких.
Говорит Москва 12:14
Происшествия

Еще 7 воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

После пребывания в больницах региона домой выписали 17 человек, у которых коронавирус ранее не подтвердился.
Обозреватель Врн 05:33
Общество

Снижающий риск заражения вирусами продукт назван

Морская капуста укрепляет иммунитет и помогает организму противостоять вирусам и бактериям.
Вечерний курьер 05:26
Здоровье

Минздрав поручил врачам дистанционно выписывать лекарства

В России хронические больные смогут получить лекарства на три месяца по электронному рецепту.
Вести.Ru 10:40
Общество

Коронавирусом в штате Нью-Йорк заболели более 10 тысяч человек

Число заболевших коронавирусом в штате Нью-Йорк в США превысило 10 тысяч человек.
Московский Комсомолец вчера в 12:23
Общество

США хотят создать нефтяной альянс с Саудовской Аравией

Министерство энергетики США настаивает на том, чтобы администрация Дональда Трампа заключила нефтяной альянс с Саудовской Аравией.
Капитал страны вчера в 10:04
Политика

В Москве обвинили США в стремлении подорвать проект «Северный поток-2»

Москва, 21 марта 2020, 16:35 — REGNUM В Министерстве иностранных дел России обвинили США в желании торпедировать проект «Северный поток-2», об этом во время пресс-конференции заявил заместитель министра иностранных дел страны Сергей Рябков.
REGNUM вчера в 09:35
Общество

Своими руками: 6-летний принц Джордж поздравил Кейт с Днем матери

Помимо кадров с маленькой герцогиней Кембриджской в пеленках, молодой Кэрол Миддлтон и принцессой Дианой с малышами Уильямом и Гарри, королевская пара выложила снимок подарка, который 6-летний Джордж преподнес своей маме.
Woman.ru 09:32
Общество

В ФРГ запретят людям собираться более чем по двое

Людям будет запрещено собираться более чем по двое, сообщило ТАСС со ссылкой на агентство DPA.
Известия 11:39
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Столица Хорватии
Столица и крупнейший город Хорватии. Население - 790 017 человек, площадь - 641,29 км². Город расположен на реке Саве, притоке Дуная, на 45,815° северной широты и 15,98306° восточной долготы, на высоте 104 метров над уровнем моря рядом с горным массивом Медведница.
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