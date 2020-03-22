Происшествия

РБКРБКВ Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Читать в источнике
Комментировать375

Подробнее о событии

В результате землетрясения в Хорватии пострадали люди

Красная весна16:01

В Загребе 17 человек получили ранения в результате землетрясения

Интерфакс13:53

В результате землетрясений в Загребе пострадали 15 человек

Газета.Ru14:12

Сильнейшее за последние 140 лет землетрясение потрясло хорватский Загреб

ТАСС19:21

Землетрясение в столице Хорватии признали сильнейшим за последние 140 лет

Lenta.ru07:47

Опубликовано видео последствий землетрясения в Хорватии

РИА Новости07:19

Последствия землетрясений в Хорватии — видео

RT на русском06:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Общество

В России выявили 53 новых случая заражения коронавирусом

За сутки в 18 регионах Российской Федерации подтвердились 53 новых случая заражения коронавирусной инфекции.
Мойка78 вчера в 11:04
Общество

Меркель ушла на карантин из-за контакта с инфицированным врачом

Канцлер Германии Ангела Меркель отправилась на домашний карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом врачом.
Ведомости 17:42
Происшествия

Осужденный в США продюсер Вайнштейн заразился коронавирусом

Анализы Харви Вайнштейна, приговоренного к 23 годам тюрьмы за преступления сексуального характера, показали положительный результат на COVID-19, сообщило издание Niagara Gazette.
Интерфакс 19:32
Экономика

Индексы США и стоимость нефти снизились на закрытии торгов

Ключевые индексы США снизились на закрытии торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже на 3,8–4,6%. Это происходит на фоне продолжения распространения коронавируса COVID-19 и снижения стоимости нефти.
Коммерсантъ 20 марта в 17:46
Происшествия

Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

РИА Новости 20 марта в 04:35
Происшествия

Почти сто полицейских в Нью-Йорке заразились коронавирусом

Коронавирусом в Нью-Йорке заразились 98 полицейских, сообщил на пресс-конференции шеф нью-йоркской полиции Дермот Ши.
РИА Новости 16:22
Энергетика

Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%

Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
РИА Новости 18:35
Экономика

Кабмин утвердил временную отсрочку арендных платежей для МСП

В четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что кабмин принял решение ввести трехмесячный мораторий для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) на выплату страховых взносов, а также отсрочку для них уплаты арендных платежей.
РИА Новости 20 марта в 07:50
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Спорт

Абэ не исключил переноса Олимпийских игр

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ не исключил переноса даты проведения Олимпийских игр 2020 года в Токио.
RT на русском 20:51
Авто

В России подорожали некоторые модели Kia

Компания KIA («Киа Моторс») повысила цены на более чем половину своих моделей в России.
Автоновости дня 03:00
Армия и оружие

Украина назвала свои катера достойным ответом десантным кораблям РФ

Украинские десантно-штурмовые катера проекта «Кентавр» полностью устраивают командование ВМС страны и являются «достойным ответом устаревшим» большим десантным кораблям (БДК) Черноморского флота РФ.
Известия вчера в 23:05
Политика

Bild осудил телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем

Журналист таблоида Bild Джулиан Репке раскритиковал своих немецких коллег с телеканала ARD за то, что они поздравили с юбилеем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
РИА Новости 14:24
Армия и оружие

Американский военный журнал нашел единственный недостаток у Ту-160

10 февраля стало известно, что российские стратегические ракетоносцы Ту-160 планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Известия вчера в 23:46
Происшествия

Автомобили разорвало: Жуткое ДТП произошло в Приморье

В Находке произошло серьёзное ДТП в районе кольца МЖК, сообщает РИА VladNews со ссылкой на nakhodka_virtual.В результате столкновения автомобилей Toyota Prius и Honda Fit транспортные средства получили серьёзные механические повреждения, их буквально разорвало.
Владивосток-Новости 20:50
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Экономика

Первый туроператор в России ушел на дно из-за коронавируса

Российский туроператор "Индиго-Тур" объявил о прекращении работы и о несостоятельности.
Уралинформбюро 20 марта в 07:29
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

В России начнут действовать новые правила оформления больничных листов

Правила являются временными и будут действовать с 20 марта по 1 июля 2020 года.
Ёлдаш 20 марта в 03:29
Происшествия

В Башкирии уничтожен бандит, готовивший теракт

"По имеющимся данным, нейтрализованный бандит намеревался совершить теракт", — добавили в НАК.
Вести.Ru 04:10
Экономика

Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом

Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
AmurMedia.ru 06:10
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Экономика

Эксперт посоветовал не скупать валюту и не хранить наличные деньги

По опыту европейских стран, где был введен строгий карантин, можно видеть, что хождение наличных денег прекратилось, так как магазины и рестораны отказались их принимать из-за строгих эпидемиологических требований.
РИА Новости вчера в 20:16
Космос

Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
ФАН вчера в 18:45
Футбол

«Динамо» продлило карантин, тренировки будут проходить онлайн

Со следующей недели тренер «бело-голубых» по физической подготовке Хосе Пастор Верчили будет проводить онлайн видео-тренировки для игроков.
Евро-футбол.ру 17:21
Общество

«Почта России» приостановила сообщение с 15 странами

Компания намерена возобновить сообщение с этими государствами, как только они снимут ограничения.
Эхо Москвы 03:30
Футбол

Черчесов заговорил о ненужности Кокорина сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире «Матч ТВ» оценил шансы нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина, находящегося в аренде в «Сочи», вернуться в национальную команду.
Lenta.ru 15:02
Транспорт

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
Экономика

Спекулянты в США сократили ставку на рост рубля на максимальную с 2018 г. величину

Спекулятивные ставки на рост курса рубля на Чикагской товарной бирже (CME) продемонстрировали самое большое в процентном выражении недельное снижение с сентября 2018 г. На отчетной неделе сальдированная длинная позиция во фьючерсах на рубль сократилась на 84,4% до 4 126 контрактов, свидетельствуют опубликованные в пятницу данные Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Profinance.ru 20:12
Культура

Алексей Глызин поделился впечатлениями от участия в шоу «Маска» после вылета

Глызин признался, что шоу отнимает немало как моральных, так и физических сил.
Актуальные Новости 21:02
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Загреб
Столица Хорватии
Столица и крупнейший город Хорватии. Население - 790 017 человек, площадь - 641,29 км². Город расположен на реке Саве, притоке Дуная, на 45,815° северной широты и 15,98306° восточной долготы, на высоте 104 метров над уровнем моря рядом с горным массивом Медведница.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное