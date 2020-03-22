В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

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В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.