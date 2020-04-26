В Северной Корее события развиваются по незапланированному сценарию. Появились сообщения о панике среди населения, а также летающих над Пхеньяном вертолетах. Утром начали ходить слухи о смерти Ким Чен Ына.

В КНДР началась паника на фоне слухов о смерти Ким Чен Ына

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