Политика

Невские НовостиНевские НовостиВласти Китая направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем северокорейского лидера. В субботу, 25 апреля, стало известно о том, что власти Китая направили в Северную Корею врачей для консультации здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.
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СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

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Reuters сообщило об отправке врачей из Китая для консультаций Ким Чен Ына

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Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
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На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

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Армия и оружие

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Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 10:38
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Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
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Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
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Армия и оружие

Сирийская армия и террористы обменялись ударами на юге провинции Идлиб

Политика Сегодня 23 апреля в 00:29
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
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Газета.Ru вчера в 11:52
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Глава UFC рассказал о причинах отмены боя Хабиба

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Вестник Кавказа вчера в 07:51
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Общество

В МГУ, по некоторым данным, готовят крупнейшую реформу в истории вуза

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Политика

Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге

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Футбол

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Общество

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РБК вчера в 16:52
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