Политика
Невские НовостиВласти Китая направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына
Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем северокорейского лидера. В субботу, 25 апреля, стало известно о том, что власти Китая направили в Северную Корею врачей для консультации здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.
Читать в источнике
Оценить107
Подробнее о событии
Показать все источники
Reuters: Китай направил в КНДР врачей на фоне сообщений о болезни Ким Чен Ына
Коммерсантъвчера в 20:45
Китай отправил медиков к Ким Чен Ыну на фоне слухов о его критическом состоянии
Lenta.ruвчера в 20:23
Китай на фоне слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына отправил в КНДР группу медиков
Эхо Москвывчера в 20:06
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:48, Ашберн
Экономика
Гид по наставничеству: как внедрить в компании институт менторов
В основе наставничества лежит уникальная для рынка экспертиза ментора, персонализированный подход и эффективная коммуникация.
РБК 22 апреля в 08:57
Политика
Песков прокомментировал возможность продления режима самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 24 апреля, прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в стране.
Известия вчера в 18:17
Общество
В ГИБДД разъяснили правила передвижения между регионами
В Госавтоинспекции рассказали об условиях передвижения между регионами России в условиях осложнения санитарно-эпидемиологической обстановки.
Газета.Ru вчера в 19:16
Футбол
Гарри Каспаров призвал не продавать «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии
Председатель некоммерческой организации Human Rights Foundation Гарри Каспаров обратился к исполнительному директору Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричарду Мастерсу с письмом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:18
Космос
Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС).
Коммерсантъ 01:29
Общество
За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 20 человек
По состоянию на 9:00 утра 25 апреля оперативный штаб подтвердил заражение коронавирусом еще 20 жителей Саратовской области.
АиФ Саратов 01:35
Общество
Опубликован проект нового расписания ОГЭ
Министерство просвещения и Рособрнадзор опубликовали проект приказа с новым расписанием ОГЭ - экзамена для девятиклассников.
Российская газета 02:26
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
Армия и оружие
Подмосковье запросило помощь Минобороны в борьбе с коронавирусом
Военные медики помогут в лечении заразившихся коронавирусом в Подмосковье, сообщил на селекторном совещании министр обороны Сергей Шойгу.
РИА Новости вчера в 10:38
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Армия и оружие
Сирийская армия и террористы обменялись ударами на юге провинции Идлиб
Политика Сегодня 23 апреля в 00:29
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
Владимир Путин подписал закон о запрете алкоголя в барах в жилых домах
Президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в кафе, ресторанах и барах, которые расположены в многоэтажных домах, и площадь которых не превышает 20 кв. м. Об этом сообщает ТАСС.
Московская перспектива вчера в 07:14
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на два шага
Банк России снизил ключевую ставку на два шага Совет директоров ЦБ принял решение о снижении ключевой ставки до 5,5% — на два стандартных шага.
Коммерсантъ вчера в 07:07
Здоровье
Переболевший коронавирусом россиянин рассказал о лечении в «Склифе»
Переболевший коронавирусом россиянин рассказал, как проходило его лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского, передает MK.RU.
ФАН вчера в 17:18
Происшествия
В Красноярске задержали участников акции против самоизоляции
Ведомости вчера в 05:12
Политика
РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Единоборства
Глава UFC рассказал о причинах отмены боя Хабиба
Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о причинах, из-за которых российский чемпион промоушена в легком весе Хабиб Нурмагомедов не смог выступить на турнире турнир UFC 249.
Газета.Ru вчера в 16:37
Общество
Для россиян разработают рекомендации по поведению на майские праздники
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению россиян на майских праздниках с учетом ограничений, связанных с коронавирусом.
Вестник Кавказа вчера в 07:51
Общество
В МГУ, по некоторым данным, готовят крупнейшую реформу в истории вуза
Эхо Москвы вчера в 16:04
Политика
Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
RT на русском вчера в 10:40
Футбол
Дзюба: «Футболистов называют деревьями, сейчас нахожусь в своей среде»
В нынешнем сезоне Дзюба принял участие в 21 поединке Премьер-лиги, отметившись 13 забитыми мячами и десятью результативными передачами.
Евро-футбол.ру 02:17
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
Общество
Губернатор Нью-Йорка рассказал, откуда в штате появился коронавирус
По мнению губернатора штата Эндрю Куомо, вероятнее всего вирус был завезен из Италии, сообщает «Интерфакс».
ФАН 01:08
Здоровье
Сергей Морозов: «В Старокулаткинском районе сейчас напряженная обстановка»
Ульяновская правда 01:23
Здоровье
В Амурской области выявили три новых случая заражения коронавирусом
Три новых случая коронавирусной инфекции выявлены в Амурской области, всего их в Приамурье, по данным на пятницу, 28, пять человек выздоровели, 23 проходят лечение, сообщает правительство региона.
РИА Новости вчера в 02:36
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
РБК вчера в 16:52
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на майские праздники
На майские праздники в столице ожидается сухая и солнечная погода, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во время онлайн-конференции в "Московском комсомольце".
РИА Новости 02:12