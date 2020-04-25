Ранее сообщалось о проблемах со здоровьем северокорейского лидера. В субботу, 25 апреля, стало известно о том, что власти Китая направили в Северную Корею врачей для консультации здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Власти Китая направили в КНДР врачей для консультации Ким Чен Ына

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