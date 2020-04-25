Политика

ФАНФАНВ КНДР направлены китайские медики в связи со здоровьем Ким Чен Ына

Китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами на фоне слухов о проблемах со здоровьем у руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на три неназванных источника сообщило Reuters.
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Reuters: Китай направил в КНДР врачей на фоне сообщений о болезни Ким Чен Ына

Коммерсантъвчера в 20:45

Reuters сообщил об отправке врачей из Китая для консультаций Ким Чен Ына

РБКвчера в 21:44

Китай отправил в КНДР группу медиков на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

Известиявчера в 21:18

СМИ: Китай направили в КНДР медиков для консультации Ким Чен Ына

РИА Новостивчера в 22:39

Китай отправил медиков к Ким Чен Ыну на фоне слухов о его критическом состоянии

Lenta.ruвчера в 20:23

Китай на фоне слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына отправил в КНДР группу медиков

Эхо Москвывчера в 20:06

Reuters: Китай направил в КНДР медицинских экспертов на фоне слухов о здоровье Ким Чен Ына

ТАССвчера в 19:11
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Общество

Коронавирусом в России заболели еще 5966 человек

За последние сутки в России зафиксировали 5966 новых случаев COVID-19. Коронавирусная инфекция подтвердилась у жителей 83 регионов страны.
Online47.ru 06:27
Общество

Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом

Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
12
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
3,5K
Общество

Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова

Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
12
Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
1,9K
Общество

На Ставрополье умер врач, работавший с зараженными коронавирусом

Газета.Ru 04:13
323
Общество

Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
26
Общество

В СПЧ призвали не допустить разрушения «Ведомостей»

Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека (СПЧ) потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников.
РБК 06:30
Общество

В Тульской области зарегистрировали 73 новых случая коронавируса

В Тульской области подтвердили еще 73 случая заражения новым коронавирусом. Об этом стало известно 25 апреля.
Тульская пресса 06:10
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Здоровье

В России зафиксировано 5966 новых случаев инфицирования коронавирусом

Среди новых заболевших почти 49% не ощущали симптомов COVID-19. Также за сутки от инфекции погибло 66 пациентов.
Readovka.ru 06:28
Происшествия

По делу экс-депутата Думы Волчека задержали юриста — ликвидатора банков

Юрист проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, рассказал РБК источник в СКР.
РБК 06:21
Происшествия

В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях.
REGNUM 02:51
6
Общество

Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса

Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
23
Общество

В Севастополе подтверждено пять новых случаев коронавируса

Пять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Севастополе. Об этом сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев.
Форпост Севастополь 05:25
5
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
1,8K
Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
1K
Общество

Уткин ответил на угрозы Соловьева

Газета.Ru вчера в 11:22
1K
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
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Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
3,6K
Общество

Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране

Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
206
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах

Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
172
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
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Экономика

В Калининградской области вводят налог для самозанятых

В Калининградской области 24 апреля 2020 года депутаты на заседании областной Думы в двух чтениях утвердили специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Каскад вчера в 08:08
22
Общество

В Пензенской области за сутки еще у 23 человек выявили коронавирус

Коронавирусную инфекцию в Пензенской области за сутки выявили еще у 23 человек, общее число зараженных в области достигло 255 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 06:32
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Здоровье

В Приморье коронавирусом заразилась студентка медуниверситета

Заболевание COVID-19 выявлено у студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), работавшей медсестрой в Краевой детской клинической больнице № 1, 25 апреля сообщает ИА PrimaMedia.
ИА Красная Весна 06:32
Политика

США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
1,1K
Технологии

Huawei выпустила свою замену картам Google

Huawei выпустила свою замену картам Google. Её можно скачать в магазине приложений App Gallery.
Ferra вчера в 12:33
3
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600

Общее количество лабораторно подтверждённых случаем COVID-19 в Ростовской области выросло до 584.
Big-Rostov.ru 06:24
Футбол

Сисиньо о вылете с ЧМ-2006: «Зидан зашел к нам в раздевалку, но Роналдо попросил его уйти. Все плакали»

Экс-защитник сборной Бразилии Сисиньо поделился воспоминаниями об игре со сборной Франции на чемпионате мира-2006 (1:0).
Sports.ru вчера в 17:42
Музыка

Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»

По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58
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