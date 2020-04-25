Политика
ФАНВ КНДР направлены китайские медики в связи со здоровьем Ким Чен Ына
Китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами на фоне слухов о проблемах со здоровьем у руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на три неназванных источника сообщило Reuters.
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Reuters: Китай направил в КНДР врачей на фоне сообщений о болезни Ким Чен Ына
Коммерсантъвчера в 20:45
Китай отправил медиков к Ким Чен Ыну на фоне слухов о его критическом состоянии
Lenta.ruвчера в 20:23
Китай на фоне слухов о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына отправил в КНДР группу медиков
Эхо Москвывчера в 20:06
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Общество
Коронавирусом в России заболели еще 5966 человек
За последние сутки в России зафиксировали 5966 новых случаев COVID-19. Коронавирусная инфекция подтвердилась у жителей 83 регионов страны.
Online47.ru 06:27
Общество
Депутат Госдумы Калашников рассказал о своем заражении коронавирусом
Депутат Госдумы от КПРФ Леонид Калашников в субботу, 25 апреля, сообщил, что у него двустороннее воспаление легких, вызванное коронавирусом.
Известия 06:12
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
Общество
Скончалась главред «Русского радио» Юлия Ларионова
Ушла из жизни главный редактор "Русского радио" Юлия Ларионова, сообщил "Интерфаксу" председатель совета директоров "Русской медиа группы" Сергей Бунин.
Интерфакс 05:20
Общество
Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Столичная мэрия направила официальный ответ на иск, оспаривающий законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
РИА Новости 04:08
Общество
Музыканта Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге
Музыкант и певец Максим Леонидов задержан в Санкт-Петербурге за прогулку в закрытом парке.
Известия 06:34
Общество
В СПЧ призвали не допустить разрушения «Ведомостей»
Члены постоянной комиссии по свободе информации и правам журналистов при Совете по правам человека (СПЧ) потребовали предоставить журналистам «Ведомостей» право выдвигать кандидатуру главного редактора без давления со стороны собственников.
РБК 06:30
Общество
В Тульской области зарегистрировали 73 новых случая коронавируса
В Тульской области подтвердили еще 73 случая заражения новым коронавирусом. Об этом стало известно 25 апреля.
Тульская пресса 06:10
Здоровье
В России зафиксировано 5966 новых случаев инфицирования коронавирусом
Среди новых заболевших почти 49% не ощущали симптомов COVID-19. Также за сутки от инфекции погибло 66 пациентов.
Readovka.ru 06:28
Происшествия
По делу экс-депутата Думы Волчека задержали юриста — ликвидатора банков
Юрист проходит свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека, рассказал РБК источник в СКР.
РБК 06:21
Происшествия
В Забайкалье задержали мужчину с SARS-CoV-2, рвавшегося на Сахалин
Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 апреля в Забайкалье выявлено 90 случаев заражения SARS-CoV-2, в 14 из них речь идёт о детях.
REGNUM 02:51
Общество
Главврач московской больницы раскрыл последствия пандемии коронавируса
Главный врач Первой Градской больницы имени Пирогова Алексей Свет, рассказал, что последствием пандемии коронавируса станет более внимательное отношение людей к санэпиднормам.
Lenta.ru 05:05
Общество
В Севастополе подтверждено пять новых случаев коронавируса
Пять новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в Севастополе. Об этом сообщил врио Губернатора города Михаил Развожаев.
Форпост Севастополь 05:25
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Вдобавок зампред СПЧ предложила ввести разовые пропуска на прогулки, преимущественно для пожилых людей, а также для тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.
РИА Новости вчера в 20:45
Здоровье
Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России
В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Газета.Ru вчера в 11:22
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru 02:46
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости вчера в 05:51
Общество
Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
Газета.Ru 00:56
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
Экономика
В Калининградской области вводят налог для самозанятых
В Калининградской области 24 апреля 2020 года депутаты на заседании областной Думы в двух чтениях утвердили специальный налоговый режим для самозанятых граждан.
Каскад вчера в 08:08
Общество
В Пензенской области за сутки еще у 23 человек выявили коронавирус
Коронавирусную инфекцию в Пензенской области за сутки выявили еще у 23 человек, общее число зараженных в области достигло 255 человек, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 06:32
Здоровье
В Приморье коронавирусом заразилась студентка медуниверситета
Заболевание COVID-19 выявлено у студентки Тихоокеанского государственного медицинского университета (ТГМУ), работавшей медсестрой в Краевой детской клинической больнице № 1, 25 апреля сообщает ИА PrimaMedia.
ИА Красная Весна 06:32
Политика
США решили вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
США решили вытеснить Россию и Китай с рынка ядерных технологий. Об этом сообщило Министерство энергетики Соединенных Штатов.
Lenta.ru вчера в 02:02
Технологии
Huawei выпустила свою замену картам Google
Huawei выпустила свою замену картам Google. Её можно скачать в магазине приложений App Gallery.
Ferra вчера в 12:33
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области приблизилось к 600
Общее количество лабораторно подтверждённых случаем COVID-19 в Ростовской области выросло до 584.
Big-Rostov.ru 06:24
Футбол
Сисиньо о вылете с ЧМ-2006: «Зидан зашел к нам в раздевалку, но Роналдо попросил его уйти. Все плакали»
Экс-защитник сборной Бразилии Сисиньо поделился воспоминаниями об игре со сборной Франции на чемпионате мира-2006 (1:0).
Sports.ru вчера в 17:42
Музыка
Зрители выбрали победителя седьмого шоу-конкурса «Голос. Дети»
По итогам зрительского СМС-голосования победила Олеся Казаченко.
Российская газета вчера в 19:58