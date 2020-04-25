Китайские власти направили в Северную Корею делегацию с медицинскими экспертами на фоне слухов о проблемах со здоровьем у руководителя КНДР Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на три неназванных источника сообщило Reuters.

В КНДР направлены китайские медики в связи со здоровьем Ким Чен Ына

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