Армия и оружие

Хакасия-ИнформХакасия-ИнформВ КНДР прошли испытания сверхбольшой ракетной установки

В КНДР состоялись испытания многоцелевой мобильной ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает издание Rodong Sinmun. За испытаниями наблюдал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.
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с чего всё началось
Власти КНДР провели испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает
 центральный печатный орган Трудовой партии республики, газета «Нодон синмун».
РБКвчера в 17:10

Подробнее о событии

В Северной Корее проведены очередные ракетные испытания

Эхо Москвывчера в 21:10

КНДР провела испытания ракетной системы большого калибра

RT на русскомвчера в 17:48

КНДР испытала ракетную установку сверхбольшого калибра

Российская газетавчера в 17:29

КНДР подтвердила проведение ракетных испытаний

Коммерсантъвчера в 17:48

КНДР подтвердила испытания ракетной установки

РБКвчера в 17:10

СМИ: КНДР провела испытания ракетной установки сверхбольшого калибра

ТАССвчера в 16:29

КНДР подтвердила испытания РСЗО, назвав их окончательной проверкой

РИА Новостивчера в 16:48
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Происшествия

Глава УФНС по Архангельской области задержан по подозрению во взятке

Руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Сергей Родионов был задержан по подозрению в получении взятки, сообщает РИА Новости.
Газета.Ru вчера в 15:28
Происшествия

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне через неделю вылетят домой

Пострадавшие в крупном ДТП в Доминикане россияне, кроме двух самых тяжелых, вернутся на родину через неделю, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" руководитель отделения посольства России в Венесуэле Михаил Евдокимов.
Интерфакс вчера в 23:51
Общество

Время продажи российского вина предложили продлить до полуночи

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила с предложением продлить время продажи российского вина до полуночи в качестве дополнительной меры поддержки отечественных производителей.
Известия вчера в 15:30
Общество

Венгрия отказалась от участия в Евровидении из-за геев, пишут СМИ

Венгрия решила не отправлять своего участника на Евровидение в следующем году из-за геев, сообщает новостной портал Index со ссылкой на источники в телевидении.
РИА Новости вчера в 17:47
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости 27 ноября в 16:09
Экономика

Чечня лидирует по освоению бюджета на нацпроекты

33 региона потратили на нацпроекты менее 50% полученных денег, сообщает РБК со ссылкой на данные системы «Электронный бюджет».
Коммерсантъ вчера в 21:16
Политика

Киев осудил назвавший Севастополь российским городом британский журнал

Посольство Украины в Великобритании выразило свое «разочарование» в связи с тем, что в журнале, который выпускает британский Международный институт стратегических исследований (IISS), Севастополь указан как российский город.
РБК вчера в 13:15
Общество

Мэр Кемерова объяснил покупку ёлки стоимостью 18 млн рублей

Новая искусственная ёлка стоимостью 18 млн рублей необходима для замены изношенной, которую устанавливали в Кемерово в течение 11 лет, заявил глава города Илья Середюк 28 ноября на пресс-конференции журналистам.
REGNUM вчера в 02:15
Общество

В «Роскосмосе» объяснили разницу в зарплате Рогозина и главы NASA

Разница в зарплате главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина и директора NASA Джеймса Брайденстайна объясняется тем, что российская госкорпорация занимается не только гражданской тематикой, но и боевой ракетной техникой.
Известия вчера в 15:52
Общество

В Благовещенске достроили мост через Амур в Китай

В Благовещенске на реке Амур завершилось строительство единственного моста из России в Китай.
РИА Новости вчера в 22:32
Происшествия

Мошенники нашли новый способ кражи денег с банковских карт

Преступники изобрели новый способ мошенничества с картами, который стал модификацией методов игроков в наперстки и "потерявших" кошелек.
РИА Новости вчера в 18:11
Политика

Рейтинг Зеленского ускоряет падение

На падении рейтинга Зеленского сказалось тяжёлое социально-экономическое положение широких масс украинцев.
ИА REX вчера в 03:30
Экономика

Брокеры заявили о притоке на биржу россиян с небольшими накоплениями

За последний год доля инвесторов с небольшой суммой счета 50–100 тыс. руб. выросла вдвое: с 5% в январе—сентябре 2018 года до 10% в 2019-м, сообщили РБК в пресс-службе финансовой группы БКС, крупнейшего небанковского брокера в России.
РБК 27 ноября в 23:00
Технологии

Российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег

Кто столкнулся с трояном В 2019 году с новым видом троянов столкнулись клиенты минимум двух российских банков — Почта Банка и МКБ, рассказали РБК их представители.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

Экс-владельцу НПО «Космос» Чернякову предъявили обвинение

Следственный комитет России (СКР) в четверг предъявил официальное обвинение бывшему главе НПО «Космос» Андрею Чернякову, ранее экстрадированному из Польши.
Известия вчера в 14:47
Политика

Украинская делегация сорвала выступление России на форуме ООН

Во время речи представителя России на форуме по вопросам меньшинств ООН в Женеве члены украинской делегации начали кричать, стучать ногами и бить кулаками по столу, сорвав выступление.
Известия вчера в 16:22
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о вышедшей из комы дочери

Осенью 2015 года в СМИ появилась информация, что состояние здоровья дочери Высоцкой и Кончаловского улучшилось, она вышла из комы и проходит реабилитацию в России.
Рамблер 27 ноября в 14:45
Политика

В Чехии прокомментировали срыв бизнес-миссии в Казань

Президент Чехии Милош Земан предположил, что отказ российских авиационных властей в полете из Москвы в Казань чешского самолета, на борту которого находились члены бизнес-миссии, мог быть ответом на опубликованный ранее отчет национальной контрразведки, согласно которому в Чехии активизировались российские спецслужбы.
БИЗНЕС Online вчера в 23:00
Здоровье

В России умер ребенок из-за увольнения уникального врача

Каабак — единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек детям с небольшим весом.
Lenta.ru 27 ноября в 15:32
Технологии

В ИРИ предложили ввести информатику в школе с пятого-шестого класса

Разработанные Минпросвещения новые школьные стандарты по информатике являются шагом вперед в плане развития цифровых навыков учащихся, однако более продуктивным было бы введение этого предмета с пятого - шестого класса, сообщил РИА Новости председатель правления Института развития интернета (ИРИ) Сергей Петров.
РИА Новости 01:25
Футбол

«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы

Российская газета вчера в 12:59
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM вчера в 03:43
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК вчера в 03:14
Происшествия

Предполагаемый покровитель банды Цапков найден мертвым

Lenta.ru вчера в 12:23
Происшествия

Житель Саратова нашел на пустыре человеческую голову

Следователи выясняют обстоятельства гибели человека в Саратове, голову которого на пустыре заметил случайный прохожий, сообщило областное управление СК РФ.
РИА Новости вчера в 13:27
Кино

Фильм «Ирландец» стал главным претендентом на «Оскар»

Комсомольская правда вчера в 09:45
Политика

90 процентов белорусов выступили за союз с Россией

Подавляющее число граждан Беларуси, население которой приближается к десяти миллионам, выступают за союзнические и партнерские отношения с Россией.
Российская газета вчера в 12:22
Политика

В Японии в возрасте 101 года умер бывший премьер Накасонэ

Бывший премьер-министр Японии Ясухиро Накасонэ скончался в возрасте 101 года, сообщает NHK.
РБК 01:27
Общество

Минздрав сообщил, что экспертиза «Фризиума» может завершиться к марту

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил, что распорядился выделить деньги на закупку лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями.
РИА Новости вчера в 21:01
Происшествия

Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник

Известия 27 ноября в 13:25
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