Политика
Газета.RuВ КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Об уничтожении здания ранее со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи сообщило агентство Bloomberg. Глава ведомства Ким Ён Чул подчеркнул, что взрыв в Кэсоне был ожидаемым событием, но от дальнейших комментариев отказался, отметив, что в Сеуле изучают поступившую информацию.
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Политика
МИД Чехии прокомментировал высылку Россией двух дипломатов
Как отметили в МИД РФ, 15 июня в российское внешнеполитическое ведомство был вызван посол Чехии в России Пивонька, которому сообщили об ответных мерах российской стороны в связи с недружественными действиями Праги и объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии персонами нон грата на основании абсурдных и бездоказательных обвинений.
РИА Новости вчера в 07:11
Политика
Умер отец экс-президента Украины Порошенко
РИА Новости 04:30
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Кино
Два темнокожих актера претендуют на роль Супермена
Sibnet Новости 03:06
Здоровье
Около 10 тысяч свердловчан были протестированы на коронавирус
За весь период пандемии коронавируса в Свердловской области на COVID-19 было протестировано всего 10 тысяч человек.
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Происшествия
Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
RT на русском 07:53
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
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Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на российской территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Происшествия
Двух полицейских ранили при стрельбе на Ленинском проспекте в Москве
На Ленинском проспекте в Москве произошла стрельба, ранены несколько человек, среди которых двое сотрудников полиции.
Коммерсантъ вчера в 09:46
Общество
В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы.
РИА Новости 08:54
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Армия и оружие
Канадские военные инструкторы вернутся на Украину
После снятия ограничений, канадские военные инструкторы планируют вернуться на территорию Украины, где возобновят обучение местных солдат, рассказал «Стране Советов» эксперт онлайн.
Страна Советов on-line 07:23
Общество
В России возобновили спор об окрошке
Людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) следует отдать предпочтение окрошке на кефире, а не на квасе.
Lenta.ru 08:39
Происшествия
В Башкирии пьяный водитель сбил двух подростков
Автомобиль наехал на двух девочек-подростков в Иглинском районе Башкирии, одна из девочек погибла.
ТАСС 04:52
Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию MIUI 12.0.1
Прошлогодний флагманский смартфон Xiaomi Mi 9 получил стабильную версию новейшей прошивки MIUI 12.0.1, которая принесла с собой совершенно новый дизайн и суперобои, а также прочие изменения.
iXBT.com 01:11
Здоровье
На Ванкорском месторождении у работников обнаружили коронавирус
Городские новости. Красноярск 08:36
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия вчера в 19:50
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Общество
Коронавирус в Пекине оказался более заразным, чем он был в Ухане
Выявленный на оптовом рынке в Пекине коронавирус, вероятно, является более заразным, чем тот, что был обнаружен в Ухане в декабре прошлого года.
Известия вчера в 19:33
Общество
В Волгоградской области режим самоизоляции отменят с 23 июня
С 23 июня режим самоизоляции в Волгоградской области отменяется.
Высота 102 05:34
Экономика
Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета
Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
Российская газета 09:37
Экономика
Сбербанк заявил о снижении первого взноса по льготной ипотеке
Сбербанк снизит первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 07:13
Общество
Стали известны отменившие парад Победы российские города
Москва, 16 июня 2020, 08:04 — REGNUM Запланированный на 24 июня парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне отменен в 13 городах России из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 01:04
Общество
Боня назвала живущих на МРОТ россиян алкоголиками и нищебродами
Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Футбол
Игнашевич — об автоголе с Испанией: «Я даже не знал, что забил»
Бывший футболист сборной России Сергей Игнашевич вспомнил о своем автоголе на ЧМ-2018 в матче против Испании.В игре в этом моменте я не почувствовал контакта с мячом, поэтому даже не понял, что забил в свои ворота.
Soccer.ru 07:57
Экономика
В России зафиксирован рекордный прирост плохих долгов по кредиткам
Прирост объема плохих долгов за пять месяцев 2020 года увеличился в 110 раз по сравнению с приростом в аналогичный период прошлого года и составил 11% (в январе–мае 2019-го темп увеличения был на уровне 0,1%).
Известия вчера в 17:15
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Здоровье
В Роспотребнадзоре оценили необходимость носить маски детям до 7 лет
Именно поэтому детям всех возрастов следует держаться на расстоянии от тех, кто является возможным носителем коронавируса, соблюдать дистанцию и применять дезинфицирующие средства.
Телеканал Санкт-Петербург 09:46
Армия и оружие
Боевики ВСУ трижды за сутки обстреляли территорию ДНР
ИА Новороссия 03:12