Политика
Газета.RuВ КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи
Об уничтожении здания ранее со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи сообщило агентство Bloomberg. Глава ведомства Ким Ён Чул подчеркнул, что взрыв в Кэсоне был ожидаемым событием, но от дальнейших комментариев отказался, отметив, что в Сеуле изучают поступившую информацию.
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Общество
Сенатор предложил в 2021 году сократить новогодние каникулы
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — цитирует 16 июня документ «РИА Новости».
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Компания Epic Games готовится привлечь $750 млн инвестиций. Сделка способствует увеличению оценочной стоимости фирмы с $15 до $17 млрд.
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Три человека погибли при перестрелке в Ингушетии
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Российский бронетранспортер подорвался на бомбе в Сирии
На пути российско-турецкого патруля в Идлибе взорвалась бомба, российский бронетранспортер получил небольшие повреждения, заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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ТАСС 14 июня в 13:45
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Украина объявила в розыск Стрелкова
Украина объявила в розыск бывшего министра обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (Гиркина).
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Национальная служба новостей вчера в 13:47
Общество
Синоптики предупредили о новой волне жары в европейской части России
Во многих регионах европейской части России ожидается аномально жаркая погода, сообщил Росгидромет.
Газета.Ru 06:40
Происшествия
На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку
Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
Общество
В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы
В Госдуму внесли законопроект о регулировании условий дистанционного режима работы.
Известия 05:38
Энергетика
Лукашенко заявил, что Белоруссия может найти замену российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск может найти замену российскому газу. Об этом сообщает агентство "БелТА".
Газета.Ru 05:32
Происшествия
В Свердловской области произошел разлив нефти на трубопроводе
В Свердловской области произошел разлив восьми кубометров нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
РИА Новости 05:52
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Политика
Россия вышлет двух чешских дипломатов
В начале июня премьер Чехии Андрей Бабиш заявил, что правительство Чехии приняло решение о высылке из страны двух российских дипломатов, что связано с историей о якобы перевозке рицина.
РИА Новости вчера в 07:14
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
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Бывшая участница "Дома-2" и телеведущая Виктория Боня раскритиковала в инстаграме россиян, которые получают минимальный размер оплаты труда.
РИА Новости 05:36
Энергетика
Подсчитаны потери бюджета России из-за дешевой нефти
В Минфине подсчитали потери российского бюджета из-за дешевой нефти.
Lenta.ru вчера в 11:55
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Вести.Ru 07:25
Происшествия
Соловьев раскритиковал заявление «Современника» в поддержку Ефремова
Телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал заявление коллектива театра «Современник» в связи со смертельным ДТП, которое спровоцировал актер театра Михаил Ефремов.
Известия 02:35
Политика
«Газпром» начал демонтаж труб для транзита через Украину
На фоне отсутствия контракта на поставки газа на Украину «Газпром» начал демонтаж труб на своей территории у границы с республикой.
Lenta.ru 08:06
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
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В Японии отреагировали на слова Путина о Курилах
В японском издании Yomiuri shimbun читателям предложили высказаться по поводу поздравительной речи президента Владимира Путина в День России.
Национальная служба новостей 14 июня в 10:33
Армия и оружие
Возле Петербурга пролетел стратегический бомбардировщик США
Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress пролетели вблизи Санкт-Петербурга.
Газета.Ru вчера в 15:13
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Общество
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц
В российских школах установят камеры с функцией распознавания лиц Orwell 2k, которые должны помочь обеспечить безопасность детей.
Lenta.ru 06:29
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Экономика
ФРС начинает выкупать корпоративные облигации на вторичном рынке
Вчера Федрезерв сообщил, что начнет выкупать "широкий круг" корпоративных бондов, чтобы поддержать ликвидность рынка и обеспечить доступность кредитов для крупных работодателей.
Финмаркет 03:52
Общество
Новый китайский коронавирус посчитали еще более заразным
Первая вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане.
Lenta.ru вчера в 14:39