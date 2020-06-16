Политика

Газета.RuГазета.RuВ КНДР подтвердили уничтожение межкорейского офиса связи

Об уничтожении здания ранее со ссылкой на министерство объединения Южной Кореи сообщило агентство Bloomberg. Глава ведомства Ким Ён Чул подчеркнул, что взрыв в Кэсоне был ожидаемым событием, но от дальнейших комментариев отказался, отметив, что в Сеуле изучают поступившую информацию.
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