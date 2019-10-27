Политика

РЕН ТВРЕН ТВКНДР призвала США не пользоваться дружбой Трампа и Ким Чен Ына

По словам председателя комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля, США затягивают проведение переговоров, используя "дружбу президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном".
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В КНДР прокомментировали отношения между Пхеньяном и Вашингтоном

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В КНДР заявили, что США используют дружбу Трампа и Ким Чен Ына для затягивания переговоров

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КНДР призвала США не пользоваться дружбой Трампа и Ким Чен Ына

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Газета.Ru02:22
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Армия и оружие

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Турецкие СМИ сообщают, что коалиция "Силы демократической Сирии", основой которой являются курды, полностью приняла условия договоренностей, достигнутых в Сочи между РФ и Турцией.
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В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
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Cамозванцами назвали споривших с Зеленским вооруженных националистов

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Пентагон отчитался о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади

Газета.Ru 02:30
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«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

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Политика

Бутина заявила, что зря считала США правовым государством

Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
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Общество

Шнуров пытался списать диктант у Шойгу, Иванов пришел со шпаргалкой

Министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым написали в МГУ географический диктант.
Вести.Ru 08:05
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Школьник жестоко расправился со своей матерью в Петербурге

Газета.Ru 02:43
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

Российская газета 05:19
Авто

В России начались продажи Toyota RAV4 пятого поколения

Японская компания начала принимать заказы на кроссовер новой генерации в России еще в начале октября.
Тарантас Ньюс 07:08
Политика

Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском вчера в 22:15
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Вести.Финанс 25 октября в 13:19
Общество

Украинца осудили за футболку с гербом СССР

По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
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Армия и оружие

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В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
RT на русском 25 октября в 01:54
Происшествия

Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей

Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области.
Газета.Ru 06:16
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом

Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
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Футбол

ЦСКА — «Динамо»: Влашич и Чалов сыграют в атаке у армейцев

Стали известны составы команды на матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо».
Спорт-Экспресс 08:19
Футбол

Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)

Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
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Армия и оружие

Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru вчера в 03:19
Армия и оружие

Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию

В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
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Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
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Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере

Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
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50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров

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Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде

Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
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Туристы рассказали, как путешествовать с ручной кладью и без багажа

Опытные путешественники рассказали, как им удается провозить в ручной клади много вещей, не нарушая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа, сообщает Aviasales.
РИА Новости 06:04
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Широков: «Если честно, был шокирован, увидев первый тайм „Спартака“ с „Рубином“»

Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что его удивила игра «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).
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