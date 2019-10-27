Политика
РЕН ТВКНДР призвала США не пользоваться дружбой Трампа и Ким Чен Ына
По словам председателя комитета за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоля, США затягивают проведение переговоров, используя "дружбу президента США Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном".
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Армия и оружие
Сирийские курды приняли сочинские договоренности между Турцией и РФ
Турецкие СМИ сообщают, что коалиция "Силы демократической Сирии", основой которой являются курды, полностью приняла условия договоренностей, достигнутых в Сочи между РФ и Турцией.
Комсомольская правда 08:15
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В Донецке взорвали вышку сотовой связи
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что неизвестные подорвали в Донецке вышку сотовой связи.
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Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru 25 октября в 15:51
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В Подмосковье предотвратили расстрел в колледже
По данным телеграм-канала «База», 18-летний студент местного аграрного колледжа собирался расстрелять сокурсников и педагога.
Рамблер 06:26
Кино
«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»
REGNUM вчера в 10:33
Политика
Бутина заявила, что зря считала США правовым государством
Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что жила в иллюзии, что находится в правовом государстве и не ждала ареста.
Аргументы и Факты вчера в 08:36
Общество
Шнуров пытался списать диктант у Шойгу, Иванов пришел со шпаргалкой
Министр обороны России и президент Русского географического общества Сергей Шойгу вместе со спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым написали в МГУ географический диктант.
Вести.Ru 08:05
Общество
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ТАСС вчера в 11:46
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В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки
Российская газета 05:19
Авто
В России начались продажи Toyota RAV4 пятого поколения
Японская компания начала принимать заказы на кроссовер новой генерации в России еще в начале октября.
Тарантас Ньюс 07:08
Политика
Алиханов назвал фантастикой план по «захвату» Калининграда НАТО
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сравнил с «бульварной фантастикой» доклад старшего научного сотрудника Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера о сценарии захвата Калининграда силами НАТО.
RT на русском 05:35
Политика
Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией
RT на русском вчера в 22:15
Общество
ЕАЭС и Сербия подписали соглашение о свободной торговле
Вести.Финанс 25 октября в 13:19
Общество
Украинца осудили за футболку с гербом СССР
По материалам уголовного дела 14 июня обвиняемый, находясь в общественном месте возле торгово-развлекательного центра "Плаза" в Кривом Роге, был одет в футболку красного цвета с изображением государственного герба СССР.
Российская газета 08:06
Армия и оружие
В бундестаге призвали вывести американские войска из Германии
В рамках политики США на Ближнем Востоке, как отмечается, особенно важную роль играют военные базы, находящиеся в Германии: с их помощью осуществляется координация развёртывания американских сил вокруг Ирана и транспортировка войск, а также продолжается «точечная ликвидация» в Пакистане и Афганистане.
RT на русском 25 октября в 01:54
Происшествия
Страшный пожар в Рязанской области унес жизни троих детей
Страшный пожар произошел в воскресенье, 27 октября, в Рязанской области.
Газета.Ru 06:16
Авто
Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом
Ажиотажный спрос на Vitara Brezza не спадает несмотря на появление в продаже весьма серьезных конкурентов - Hyundai Venue и Kia Seltos.
Новые автомобили вчера в 23:56
Футбол
ЦСКА — «Динамо»: Влашич и Чалов сыграют в атаке у армейцев
Стали известны составы команды на матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Динамо».
Спорт-Экспресс 08:19
Футбол
Крылья Советов — Зенит 0:1 (2-й тайм)
Форвард «Зенита» Артём Дзюба не выйдет в стартовом составе своей команды в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Крыльями Советов».
RT на русском 05:53
Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Министерство обороны России показало снимки космической разведки, доказывающие, что США после разгрома террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ) добывали и вывозили из Сирии нефть.
Lenta.ru вчера в 03:19
Армия и оружие
Появилось видео переброски российских бронеавтомобилей в Сирию
В Сети появилось видео переброски российских бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У» на сирийскую авиабазу Хмеймим.
РБК 04:40
Общество
Вильфанд предупредил о существенном похолодании в Москве
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT о погоде в Москве на следующей неделе.
RT на русском 04:34
Шоу-бизнес
Вера Брежнева появилась на показе мод в кожаном бюстгальтере
Исполнительница появилась на публике в кожаном бюстгальтере и легинсах, надев также жакет.
News.ru вчера в 23:42
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50 тысяч человек эвакуируют в Калифорнии из-за пожаров
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Фигурное катание
Трусова прокомментировала свою победу на Гран-при в Канаде
Александра Трусова, фигуристка из РФ, решила прокомментировать свою недавнюю победу в рамках этапа Гран-при Skate Canada, где она смогла поставить сразу два новых мировых рекорда.
Discover24 05:11
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Туристы рассказали, как путешествовать с ручной кладью и без багажа
Опытные путешественники рассказали, как им удается провозить в ручной клади много вещей, не нарушая правила авиакомпаний и не тратя деньги на оплату багажа, сообщает Aviasales.
РИА Новости 06:04
Футбол
Широков: «Если честно, был шокирован, увидев первый тайм „Спартака“ с „Рубином“»
Бывший футболист сборной России Роман Широков признался, что его удивила игра «Спартака» в матче 13-го тура РПЛ с «Рубином» (0:0).
Sport24.ru 06:55