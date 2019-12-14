Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъКНДР заявила о новых испытаниях на космодроме Сохэ

В апреле Ким Чен Ын заявил о том, что у США есть время до конца года, чтобы Вашингтон изменил подход к выстраиванию отношений с КНДР и готов был провести переговоры с Дональдом Трампом.
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Власти Северной Кореи сообщили о новом успешном испытании, проведенном на западном испытательном полигоне Сохэ, передает
 Центральное телеграфное агентство КНДР.
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Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 11:07, Ашберн
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Отпускные цены растут на фоне рекордного второй год подряд урожая.
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