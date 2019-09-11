Армия и оружие
Хакасия-ИнформВ КНДР провели испытания сверхбольшой системы залпового огня
В минувший вторник в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня. На испытаниях присутствовал глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.
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