Армия и оружие
Хакасия-ИнформВ КНДР провели испытания сверхбольшой системы залпового огня
В минувший вторник в КНДР состоялись испытания сверхбольшой реактивной системы залпового огня. На испытаниях присутствовал глава Госсовета КНДР Ким Чен Ын, сообщает северокорейское агентство ЦТАК.
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Пхеньян объявил об испытании «сверхбольшой реактивной системы залпового огня» в КНДР
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