Политика

Накануне.RuНакануне.RuВ КНДР сменился министр иностранных дел

В КНДР назначен министр иностранных дел: новым главой стал Ри Сон Гвон. На этом посту он сменил прежнего министра Ли Ен Хо. Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, власти КНДР уже уведомили о смене главы МИД работающих в Пхеньяне иностранных послов.
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В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях

В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей.
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Бывший нападающий украинского футбольного клуба "Агробизнес" Игорь Сикорский прокомментировал расторжение контракта с командой после его поездки в Россию.
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