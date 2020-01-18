Политика
Накануне.RuВ КНДР сменился министр иностранных дел
В КНДР назначен министр иностранных дел: новым главой стал Ри Сон Гвон. На этом посту он сменил прежнего министра Ли Ен Хо. Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, власти КНДР уже уведомили о смене главы МИД работающих в Пхеньяне иностранных послов.
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Хоккей
Хет-трик Овечкина помог «Вашингтону» победить «Айлендерс»
Кино
Первые кадры сериала «Стража» по Терри Пратчетту появились в Сети
Первые кадры из сериала «Стража», снятого по серии романов Терри Пратчетта, опубликовал телеканал BBC .
Армия и оружие
Новая форма космических войск США подверглась насмешкам в сети
На официальном аккаунте космический войск США в сети микроблогов Twitter был опубликован внешний вид новой военной формы для этих войск. https: / / twitter.com / SpaceCorpsUS / status / 1218559851535699968 Пользователи социальных сетей обратили внимание, что форма космических войск США выполнена из камуфляжной ткани и выразили недоумение, для чего камуфляж нужен в космосе.
Политика
В Киев доставили тела погибших при крушении Boeing украинцев
Происшествия
Повисший на стене дома российский мальчик пожалел о своем спасении
Ребенок, повисший на стене дома в городе Озерске Челябинской области, заявил поймавшему его мужчине по имени Филипп, что пожалел о своем спасении.
Единоборства
Конор Макгрегор одержал первую за три с лишним года победу
Бой против Макгрегора стал для Серроне 50-м в смешанных единоборствах. В них он одержал 36 побед, еще 14 поединков американец проиграл.
Политика
Тимошенко заявила о начале ликвидации Украины
Общество
Глава Чувашии призвал «мочить» критикующих власть журналистов
Руководитель республики Чувашия Михаил Игнатьев, выступая на мероприятиях по случаю Дня российской печати, заявил, что работников СМИ, выставляющих власть в нелицеприятном контексте, необходимо "мочить".
Гаджеты
СМИ узнали об отключении функции отслеживания местоположения в iPhone
В начале декабря исследователь в области кибербезопасности Брайан Кребс рассказал, что iPhone 11 и iPhone 11 Pro, работающие на iOS 13.2.3, имеют GPS-модули, которые собирают информацию о местоположении пользователя даже тогда, когда функция отслеживания геолокации отключена.
Происшествия
В Запорожье таксист заставил пассажира умыться зеленкой
Экономика
Арендодателей квартир заставят платить налог
Для привлечения россиян к платформе, правительство планирует представить дополнительные бесплатные приложения в системе: создание и заключение электронного договора аренды квартиры, льготное страхование жилья и услуги налогового агента.
Религия
Православные христиане празднуют Крещение Господне
Православные христиане отмечают 19 января Крещение Господне, или Богоявление.
Политика
Донбассу предрекли включение в Конституцию РФ
Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что республики Донбасса, как ранее и Крым, воссоединятся с Россией и будут включены в текст Конституции РФ.
Происшествия
В Миассе из больницы уволили пьяного врача
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором изображен один из врачей городской больницы №3 города Миасс в нетрезвом состоянии.
Спорт
Большунов выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Нове-Место
Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем на седьмом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).
Здоровье
Лечивший Джобса врач рассказал в Москве о правилах долгой жизни
Политика
Трамп категорически отвергает все обвинения по импичменту
Американский лидер Дональд Трамп категорически отрицает выдвинутые против него обвинения в обеих статьях импичмента, передает РИА "Новости" со ссылкой на распространенный Белым домом официальный ответ стороны защиты на предписание явиться на процесс в верхнюю палату американского законодательного органа.
Здоровье
В Китае выявили еще 17 случаев заражения новым коронавирусом
Медицинское управление китайского города Ухань сообщило о 17 новых случаях пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.
Армия и оружие
В сети появилось видео испытания ПЗРК «Игла-С»
Происшествия
В Москве спасатели оказали помощь женщине при крещенских купаниях
В Москве во время крещенских купаний на Святом озере одной из женщин понадобилась помощь спасателей.
Футбол
Украинский футболист, посетивший Россию, назвал решение клуба «шоком»
Бывший нападающий украинского футбольного клуба "Агробизнес" Игорь Сикорский прокомментировал расторжение контракта с командой после его поездки в Россию.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои королевские титулы
Герцог и герцогиня Сассекские Меган Маркл и принц Гарри потеряют свои титулы. Об этом объявил Букингемский дворец.
Общество
Соловьев раскритиковал Водонаеву за обвинения в адрес Скабеевой
Владимир Соловьев раскритиковал модель Алену Водонаеву, которая обвинила телеведущую Ольгу Скабееву в "пропаганде агрессии и невежества".
Политика
Медведев объяснил, почему его правительство ушло в отставку
Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку возглавляемого им правительства задачами политического обновления страны и фактором времени.
Происшествия
Прокуратура проверит «беспечность» матери Лизы Киселевой из Саратова
В Саратовской области прокуратура начала проверку в отношении матери Лизы Киселевой.
Армия и оружие
The National Interest: Ракетные «засады» РФ похоронят авианосцы США
В материале заявлено, что военные эксперты США оценили планы России объединить надводные корабли и ракеты наземного базирования для организации "засад" на авианосцы противника.
Политика
Путин сообщил об «огромных планах» по развитию нацпроектов
Президент России Владимир Путин сообщил, что его планы не ограничиваются предложениями, с которыми он выступил в послании Федеральному собранию 15 января.
Технологии
WSJ: Amazon разрабатывает систему оплаты по скану ладони
Американский онлайн-ретейлер Amazon разрабатывает терминалы, которые позволят потребителям расплачиваться в магазинах, сканируя ладонь, особенности поверхности которой будут связаны с номером дебетовой или кредитной карты.