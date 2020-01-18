В КНДР назначен министр иностранных дел: новым главой стал Ри Сон Гвон. На этом посту он сменил прежнего министра Ли Ен Хо. Как пишет южнокорейское агентство Yonhap, власти КНДР уже уведомили о смене главы МИД работающих в Пхеньяне иностранных послов.

В КНДР сменился министр иностранных дел

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