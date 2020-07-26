КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, сообщает ЦТАК.

В КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

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