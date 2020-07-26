Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом

КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, сообщает ЦТАК.
Читать в источнике
Комментировать51

Подробнее о событии

Северная Корея сообщила о первом случае подозрения на коронавирус в стране

Lenta.ru17:55

Ким Чен Ын распорядился закрыть Кесон из-за коронавируса

Газета.Ru19:35

Ким Чен Ын закрыл город Кэсон из-за угрозы коронавируса

РЕН ТВ19:15

КНДР впервые сообщила о случае подозрения на COVID-19

РБК18:14

В КНДР зафиксировали первый случай подозрения на коронавирус

ТАСС18:10

Ким Чен Ын закрыл город Кэсон из-за подозрения на COVID-19

РИА Новости19:03

Ким Чен Ын закрыл Кэсон из-за подозрения на коронавирус

Комсомольская правда19:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7280 источников, обновлено в 22:42, Ашберн
Здоровье

В России в реанимации находятся 3 100 пациентов с коронавирусом

Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимационных отделениях, составляет 3 100 человек.
ТАСС 14:00
3
Наука

В России испытали напечатанный малоразмерный газотурбинный двигатель

За прошедшие пять лет институт в рамках проекта разработал линейку малоразмерных газотурбинных двигателей, изготавливаемых с помощью аддитивных технологий.
N+1 вчера в 09:26
22
Общество

Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке

Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС 21:48
2
Общество

ПФР сообщил об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля

В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что размер такого пособия составит 2843 рубля.
Цензуры.Нет 12:52
47
Экономика

В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение

Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 21:48
221
Авто

Воронежские чиновники покупают три дорогих иномарки

Чиновники из Воронежа планируют купить дорогие иномарки за бюджетные деньги.
Car.ru вчера в 07:09
5
Шоу-бизнес

Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым

Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
29
Культура

Якубович отказался уходить с «Поля чудес»

Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не планирует уходить с телешоу "Поле чудес" и будет вести его дальше.
ПолитРоссия 12:31
56
Здоровье

Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах

Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 21:27
118
Шоу-бизнес

45-летний Константин Богомолов опубликовал архивную детскую фотографию

Вокруг ТВ 05:04
17
Происшествия

СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»

Российская газета 07:07
369
Общество

В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин

В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.
РЕН ТВ 15:39
Политика

В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа

РИА Новости вчера в 07:34
1,9K
Наука

Обходить препятствия умеет новый протез для ноги с коленом

Американские инженеры создали новый протез для ноги с коленом, который может самостоятельно обходить препятствия.
МедиаПоток 03:34
3
Гаджеты

Опубликованы системные требования будущей топ-игры The Medium

Вашингтон, 24 июля 2020, 20:48 — REGNUM Разработчики игры The Medium назвали системные требования её ПК-версии.
REGNUM вчера в 13:48
4
Политика

Выборгский завод перешел на гособоронзаказ

Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заложил сторожевой корабль для ФСБ, соответствующая церемония прошла на верфи.
Коммерсантъ 07:27
4
Футбол

Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок

Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 15:36
Политика

Дегтярев высказался о предстоящем суде над Фургалом

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о предстоящем суде над бывшим главой региона Сергеем Фургалом, который был арестован по подозрению в покушении на убийство.
Lenta.ru 22:32
1
Авто

УАЗ начнет выпускать обновленные версии УАЗ «Патриот»

УАЗ представит новые спецверсии внедорожника "Патриот", предназначенные для полиции, Росгвардии, а также военной полиции.
Новые автомобили вчера в 23:31
23
Экономика

Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года

Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
29
Общество

Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста

Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
65
Энергетика

Открытие рынка газа на Украине обернется резким повышением тарифов

Поскольку рынок и маленькая цена понятия несовместимые, ничем хорошим для жителей Украины нововведения не обернутся: зимой цена за тысячу кубометров может достигнуть 10 тысяч гривен.
Политика Сегодня 07:45
Общество

Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала

Благодарность вышедшим на улицы сторонникам арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
ИА Красная Весна 05:11
115
Политика

МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 12:44
1K
Общество

Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат

Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
514
Религия

Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
2,6K
Происшествия

Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле

Три сотрудника полиции пострадали в ходе беспорядков в американском городе Сиэтл, число задержанных возросло до 16.
RT на русском 21:36
13
Футбол

Экс-футболист «Барселоны» Хави заразился коронавирусом

Экс-футболист каталонской "Барселоны" Хави заразился коронавирусом. Напомним, сейчас Хави возглавляет катарский "Аль-Садд".
Газета.Ru 09:33
1
Происшествия

Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля

Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
1,1K
Армия и оружие

На учениях в США один боевой танк случайно подбил другой

На одном из военных полигонов США боевой танк M1 Abrams случайно выстрелил в другой такой же, сообщает Military Times.
Life.ru 17:32
62
Как работают Яндекс.Новости?
Главное