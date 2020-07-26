Коронавирус
РИА НовостиВ КНДР сообщили о первом случае подозрения на заражение коронавирусом
КНДР в воскресенье заявила о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, сообщает ЦТАК.
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Здоровье
В России в реанимации находятся 3 100 пациентов с коронавирусом
Число пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся в реанимационных отделениях, составляет 3 100 человек.
ТАСС 14:00
Наука
В России испытали напечатанный малоразмерный газотурбинный двигатель
За прошедшие пять лет институт в рамках проекта разработал линейку малоразмерных газотурбинных двигателей, изготавливаемых с помощью аддитивных технологий.
N+1 вчера в 09:26
Общество
Морской парад в честь Дня ВМФ прошел во Владивостоке
Морской парад в честь Дня Военно-морского флота состоялся утром в воскресенье во Владивостоке, главной базе Тихоокеанского флота (ТОФ), в торжественный строй встали корабли основных классов, сообщила пресс-служба флота.
ТАСС 21:48
Общество
ПФР сообщил об условиях доплаты к пенсии в размере 2 843 рубля
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что размер такого пособия составит 2843 рубля.
Цензуры.Нет 12:52
Экономика
В России могут вырасти цены на домашний интернет и телевидение
Цены на домашний интернет и телевидение в России могут подняться до 15 процентов за этот год, пишет газета "Известия" со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.
РИА Новости 21:48
Авто
Воронежские чиновники покупают три дорогих иномарки
Чиновники из Воронежа планируют купить дорогие иномарки за бюджетные деньги.
Car.ru вчера в 07:09
Шоу-бизнес
Кристина Асмус пошутила о возможном разделе имущества с Харламовым
Подогревает интерес и сама Асмус, шутя о возможном разделе имущества с бывшим супругом.
ФАН 23 июля в 15:29
Культура
Якубович отказался уходить с «Поля чудес»
Народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не планирует уходить с телешоу "Поле чудес" и будет вести его дальше.
ПолитРоссия 12:31
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал дистанционное обучение в школах
Дистанционное обучение в школах не может заменить очное, написал врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.
РБК 21:27
Происшествия
СК возбудил новые дела из-за фото нацистов в «Бессмертном полку»
Российская газета 07:07
Общество
В США умер актер и телеведущий Реджис Филбин
В США в возрасте 88 лет скончался телеведущий, актер и певец Реджис Филбин.
РЕН ТВ 15:39
Политика
В Кремле исключили, что митинги в Хабаровске организованы из-за рубежа
РИА Новости вчера в 07:34
Наука
Обходить препятствия умеет новый протез для ноги с коленом
Американские инженеры создали новый протез для ноги с коленом, который может самостоятельно обходить препятствия.
МедиаПоток 03:34
Гаджеты
Опубликованы системные требования будущей топ-игры The Medium
Вашингтон, 24 июля 2020, 20:48 — REGNUM Разработчики игры The Medium назвали системные требования её ПК-версии.
REGNUM вчера в 13:48
Политика
Выборгский завод перешел на гособоронзаказ
Выборгский судостроительный завод (ВСЗ) Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) заложил сторожевой корабль для ФСБ, соответствующая церемония прошла на верфи.
Коммерсантъ 07:27
Футбол
Игрок «Химок»: судьи выиграли кубок
Полузащитник «Химок» Аршак Корян раскритиковал судейство финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).
RT на русском 15:36
Политика
Дегтярев высказался о предстоящем суде над Фургалом
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев высказался о предстоящем суде над бывшим главой региона Сергеем Фургалом, который был арестован по подозрению в покушении на убийство.
Lenta.ru 22:32
Авто
УАЗ начнет выпускать обновленные версии УАЗ «Патриот»
УАЗ представит новые спецверсии внедорожника "Патриот", предназначенные для полиции, Росгвардии, а также военной полиции.
Новые автомобили вчера в 23:31
Экономика
Экономист предрек россиянам осенью крах хуже 1999 года
Бывший преподаватель высшей школы экономики (ВШЭ) УрФУ Константин Юрченко предупредил о возможном тяжелом кризисе, который ждет россиян осенью этого года.
Московский Комсомолец 04:15
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Энергетика
Открытие рынка газа на Украине обернется резким повышением тарифов
Поскольку рынок и маленькая цена понятия несовместимые, ничем хорошим для жителей Украины нововведения не обернутся: зимой цена за тысячу кубометров может достигнуть 10 тысяч гривен.
Политика Сегодня 07:45
Общество
Мэр Комсомольска-на-Амуре встал на сторону протестующих в поддержку Фургала
Благодарность вышедшим на улицы сторонникам арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала выразил мэр Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник.
ИА Красная Весна 05:11
Политика
МИД ответил на предложение Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала призыв экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина сделать из Крыма "внутреннюю и внешнюю проблему для России".
РИА Новости 12:44
Общество
Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
Религия
Патриарх Кирилл призвал игуменью Феофанию продать Mercedes
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал настоятельницу Покровского монастыря игуменью Феофанию (Мискину) «реализовать находящийся в её владении автомобиль Mercedes Benz S-класса».
RT на русском 10:11
Происшествия
Трое полицейских пострадали в ходе беспорядков в Сиэтле
Три сотрудника полиции пострадали в ходе беспорядков в американском городе Сиэтл, число задержанных возросло до 16.
RT на русском 21:36
Футбол
Экс-футболист «Барселоны» Хави заразился коронавирусом
Экс-футболист каталонской "Барселоны" Хави заразился коронавирусом. Напомним, сейчас Хави возглавляет катарский "Аль-Садд".
Газета.Ru 09:33
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Армия и оружие
На учениях в США один боевой танк случайно подбил другой
На одном из военных полигонов США боевой танк M1 Abrams случайно выстрелил в другой такой же, сообщает Military Times.
Life.ru 17:32