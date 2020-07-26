Власти КНДР сообщили о первом случае подозрения на коронавирусную инфекцию на территории страны. Вирус подозревают у пациента, вернувшегося 19 июля из Южной Кореи.

В КНДР зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус

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