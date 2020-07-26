Коронавирус
Вести.RuВ КНДР зафиксирован первый случай подозрения на коронавирус
Власти КНДР сообщили о первом случае подозрения на коронавирусную инфекцию на территории страны. Вирус подозревают у пациента, вернувшегося 19 июля из Южной Кореи.
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Происшествия
Похищенного из роддома в Ростовской области младенца нашли в Калмыкии
Новорожденный мальчик, похищенный из роддома в Сальске Ростовской области, обнаружен в Калмыкии.
Российская газета 09:54
Общество
Выпускник из Костромы пятым в истории набрал 400 баллов на ЕГЭ
Выпускник одной из школ Костромы набрал 400 баллов на едином государственном экзамене (ЕГЭ), став пятым человеком, достигшим такого результата в истории проведения этого экзамена.
Известия 14:44
Экономика
Мишустин увеличил льготный кредит для ряда транспортных компаний
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин увеличил до пяти миллиардов рублей максимальный размер льготного кредита для системообразующих компаний транспорта и обрабатывающей промышленности, сообщает в субботу пресс-служба кабмина.
РИА Новости 03:24
Технологии
«Подводную МКС» за $135 млн построит внук Жака-Ива Кусто
Новый подводный исследовательский центр под названием Proteus планируют опустить на глубину 18 м возле острова Кюрасао в Карибском море.
Evo-rus.com вчера в 01:17
Футбол
«Манчестер Юнайтед» обыграет «Лестер» в последнем туре АПЛ 26 июля
Матч 38-го тура АПЛ «Лестер» - «Манчестер Юнайтед» начнется в 18:00 по московскому времени и пройдет без болельщиков на трибунах.
ODDS.ru 05:11
Политика
Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым
Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов выразил готовность лично штурмовать Крым.
Piter.tv 05:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева получила рекордный гонорар за выступление на корпоративе
Звезде российской эстрады Алле Пугачевой удалось получить рекордный гонорар за корпоратив за всю историю российского шоу-бизнеса.
MedikForum.ru 11:04
Политика
Названы главные претенденты на пост президента США в 2024 году
Американское издание The National Interest назвало пять главных предполагаемых кандидатов от Демократической партии на пост президента США в 2024 году.
Lenta.ru 13:59
Армия и оружие
В России отмечают День военно-морского флота
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин посетит в этот день Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.
ТАСС 17:03
Здоровье
Коронавирус в Приморье, последние новости на 26 июля 2020: большое число заболевших люди активного возраста
Роспотребнадзор отметил, что большое число заболевших в крае составляют люди активного возраста, многие из которых являются офисными работниками.
КП - Владивосток 11:00
Экономика
Набиуллина назвала нецелесообразным хеджирование цен на нефть в РФ
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что хеджирование цен на нефть по примеру Мексики для России является нецелесообразным решением, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:25
Культура
В США умер первый ведущий шоу "Кто хочет стать миллионером?"
Передачу начали показывать в США в 1999 году. Филбин был первым, кто ее вел в стране.
ТАСС 18:48
Гаджеты
Huawei представит китайскую версию Mate 40 Lite на следующей неделе
Сегодня Huawei опубликовала первый официальный тизер смартфона, сообщающий о том, что устройство будет представлено 27 июля.
3DNews вчера в 06:52
Кино
Корпорация Disney из-за пандемии отложила премьеру фильма «Мулан»
Москва 24 вчера в 06:23
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата иранского авиалайнера истребителем США
Американский истребитель F-15 приблизился к пассажирскому Airbus A310, летящему из Тегерана в Бейрут (Ливан), в небе над Сирией.
Известия 23 июля в 22:41
Единоборства
Чимаев нокаутировал МакКи и установил рекорд UFC
Швед чеченского происхождения Хамзат Чимаев победил североирландца Риса МакКи и установил рекорд Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
РИА Новости 20:29
Футбол
Артета заявил, что Аршавин и Мхитарян нужны «Арсеналу»
Артета в беседе с журналистом Sky Sports напомнил, что до Озила и Гюэндузи в команде выступали Касорла, Аршавин, Росицки, Мхитарян, Рэмси, и Уилшир.
ProstoProSport 16:49
Футбол
ФК «Зенит» завоевал Кубок России
BFM.ru 12:15
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Энергетика
В ФАС рассказали о ситуации с ценами на топливо в России
В Федеральной антимонопольной службе рассказали, что в оптовом сегменте рынка моторного топлива ситуация с ценами стабилизировалась, а в розничном сегменте изменение цен не превышает уровня инфляции.
RT на русском вчера в 12:45
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Экономика
В Сети возмутились заявлением Минфина об изъятии банковских вкладов
Пользователи сервиса «Яндекс.Новости» возмущением и скепсисом встретили заявление замминистра финансов Тимура Максимова о том, что вопрос об изъятии или заморозке вкладов граждан РФ для нужд государства не рассматривается.
ИА Красная Весна вчера в 16:26
Здоровье
Доктор Мясников раскритиковал идею о дистанционном образовании
Телеведущий и российский врач Александр Мясников, более известный как доктор Мясников, раскритиковал идею о дистанционном образовании.
Lenta.ru 20:48
Футбол
«Манчестер Юнайтед» составит конкуренцию «Челси» в борьбе за Облака
Как сообщает The Sun, в услугах 27-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы готовы составить конкуренцию «Челси».
Sport24.ru 03:28
Общество
Ураган «Ханна» достиг побережья Техаса
CNN сообщает, что ураган в этом году начался раньше чем обычно. Первые ураганы в Атлантике чаще всего происходят в августе.
РБК 19:45
Политика
Кедми рассказал, что останется от Прибалтики через 50 лет
Во время эфира на интернет-телеканале Iton TV один из зрителей задал вопрос о будущем Прибалтики, и о том, что станет с Литвой, Латвией и Эстонией через 30-50 лет, поскольку данные страны являются «рекордсменами по вымиранию» в Европейском союзе.
NewInform вчера в 06:31