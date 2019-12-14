Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомВ КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ

Ранее в КНДР заявили об успешном проведении испытаний на космодроме Сохэ, которые могут повлиять на стратегическое положение страны.
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с чего всё началось
Власти Северной Кореи сообщили о новом успешном испытании, проведенном на западном испытательном полигоне Сохэ, передает
 Центральное телеграфное агентство КНДР.
РБК02:33

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КНДР могла провести испытание ракетного двигателя, заявил эксперт

РИА Новости08:34

В КНДР заявили о необходимости защищаться от ядерной угрозы США

Известия11:23

В КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ

RT на русском10:40

В КНДР заявили, что используют результаты испытаний для сдерживания ядерных угроз США

ТАСС09:39

КНДР готова ответить на любые политические и военные провокации «враждебных сил»

Эхо Москвы11:32

КНДР сообщила о новом испытании на космодроме

РБК02:33

КНДР сообщила об очередном успешном испытании на космодроме Сохэ

Интерфакс02:16
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Происшествия

Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке

Lenta.ru 12 декабря в 12:04
Общество

Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России

В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Коммерсантъ 03:45
Происшествия

Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28

На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Живая Кубань 09:00
Культура

Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Газета.Ru 11:12
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Алина Загитова приостановила спортивную карьеру

Областная газета вчера в 13:40
Политика

В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час

Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
RT на русском 11:02
Шоу-бизнес

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Политика

МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе

Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
РИА Новости 06:30
Общество

В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.
Lenta.ru 10:05
Происшествия

В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати

Уголовное дело заведено следователями управления СК РФ по Крыму и Севастополю по факту гибели мальчика, получившего дома бытовую травму, сообщила пресс-служба ведомства.
РИА Новости 09:25
Политика

Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»

Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
РИА Новости 04:22
Армия и оружие

Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью

В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
RT на русском 12:19
Наука

38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека

Evo-rus.com вчера в 09:32
Футбол

Сергей Семак в Африке поиграл в футбол с детьми

Gazeta.SPb 09:22
Армия и оружие

РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США

Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".
Pravda.Ru вчера в 03:48
Армия и оружие

Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»

Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
RT на русском 01:56
Хоккей

Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала

Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
РИА Новости 10:18
Происшествия

Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения

Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Московский Комсомолец 10:21
Происшествия

В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа

Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Lenta.ru 02:42
Космос

NASA испытала самую большую в мире ракету для лунных миссий

Разработчики проверили, сможет ли он выдержать давление, гораздо большее того, что будет во время полета.
Суть событий 11 декабря в 12:02
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Политика

США сняли санкции с нескольких российских компаний

Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
РБК вчера в 10:41
Футбол

ЦСКА станет государственным клубом после передачи 75% акций ВЭБу

Председатель ВЭБ (Государственная инвестиционная корпорация, финансирующая проекты развития экономики и на 100% принадлежащая Российской Федерации) Игорь Шувалов заявил «Интерфаксу», что компания конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба.
Чемпионат вчера в 12:30
Общество

Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии

Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
BFM.ru 05:18
Общество

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx

Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Коммерсантъ 12 декабря в 13:07
Религия

Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества

Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
РБК 10:51
Энергетика

«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Вести.Ru 11:10
Культура

Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина

Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
РЕН ТВ вчера в 16:53
Происшествия

Суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета

Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу сроком на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил судья по делу Сергей Вовк.
Взгляд.ру вчера в 21:21
Гаджеты

В России появился гибрид кнопочного телефона и смартфона Nobby 240 LTE

Российский бренд Nobby вывел на рынок гибрид смартфона и кнопочного устройства Nobby 240 LTE.
МонаВиста 11:46
Как работают Яндекс.Новости?
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