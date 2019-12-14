с чего всё началось

Ранее в КНДР заявили об успешном проведении испытаний на космодроме Сохэ, которые могут повлиять на стратегическое положение страны.

В КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ

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