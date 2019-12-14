Армия и оружие
RT на русскомВ КНДР прокомментировали испытания на космодроме Сохэ
Ранее в КНДР заявили об успешном проведении испытаний на космодроме Сохэ, которые могут повлиять на стратегическое положение страны.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 12:33, Ашберн
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
Общество
Гидрометцентр прогнозирует потепление в европейской части России
В ближайшие дни температура воздуха в европейской части России вырастет на 5–8 градусов, сообщает Гидрометцентр.
Происшествия
Появились фотографии разбившегося на Кубани вертолёта Ми-28
На борту находились командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
Культура
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Фигурное катание
Алина Загитова приостановила спортивную карьеру
Политика
В США заявили о возможности доставки человека в любую точку за час
Генерал-лейтенант Вооружённых сил США в отставке Стивен Кваст заявил, что у Соединённых Штатов есть технологии, которые позволяют доставить человека в любую точку земного шара менее чем за час.
Шоу-бизнес
Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Политика
МИД Украины рассматривает идею миротворцев ООН в Донбассе
Киев может вернуться к идее введения миротворческого контингента ООН в Донбасс, если признает невозможность урегулирования конфликта на базе Минских соглашений, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко.
Общество
В российском городе начали укладывать асфальт поверх сугробов
В сети появилось видео, на котором запечатлено, как сотрудники дорожной службы начали укладывать асфальт посреди сугробов в российском городе Стерлитамак в Башкирии.
Происшествия
В Крыму завели дело после гибели школьника, прыгавшего на кровати
Уголовное дело заведено следователями управления СК РФ по Крыму и Севастополю по факту гибели мальчика, получившего дома бытовую травму, сообщила пресс-служба ведомства.
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о звании «Город трудовой доблести»
Как говорится в документе, закон призван увековечить подвиг тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны.
Армия и оружие
Расчёты комплекса «Искандер» отразили атаку на учениях под Астраханью
В Астраханской области расчёты оперативно-тактических комплексов «Искандер» ракетной бригады гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа в ходе учений отразили атаку условного противника.
Наука
38 лет составляет естественная продолжительность жизни человека
Футбол
Сергей Семак в Африке поиграл в футбол с детьми
Армия и оружие
РФ заподозрили в планах взлома Марианской впадины для уничтожения США
Батискаф будет изучать дно Марианской впадины в военных целях Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук, капитан 1-го ранга Константин Сивко отмечает, что "впадина находится на границе стыковки двух тектонических плит, в зоне движения по разломам, где Тихоокеанская плита уходит под Филиппинскую плиту".
Армия и оружие
Разработчик сообщил о готовности к госиспытаниям ракеты «Монолит»
Авиационная управляемая ракета нового поколения «Монолит» готова к проведению государственных испытаний, заявил генеральный директор концерна «Техмаш» (входит в «Ростех») Владимир Лепин.
Хоккей
Сборная России по буллитам обыграла Чехию на Кубке Первого канала
Сборная России по хоккею в серии буллитов одержала победу над командой Чехии (4:3) во втором матче Кубка Первого канала.
Происшествия
Умер отец «керченского стрелка» после жестокого избиения
Отец «стрелка» попал в больницу с черепно-мозговой травмой. О произошедшем стало известно от бабушки «стрелка» Галины Росляковой.
Происшествия
В России перевернулся автобус с поклонниками Макса Коржа
Автобус выехал на встречную полосу, съехал с трассы, перевернулся и лег на левую сторону, рассказал начальник пресс-службы ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Космос
NASA испытала самую большую в мире ракету для лунных миссий
Разработчики проверили, сможет ли он выдержать давление, гораздо большее того, что будет во время полета.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Политика
США сняли санкции с нескольких российских компаний
Министерство финансов США обновило список компаний, с которыми американским гражданам и юридическим лицам запрещено вести бизнес (SDN, Specially Designated Nationals List), исключив из него три российские компании — ханты-мансийские ООО «Вертикаль» и ООО «ЮНИКОМ» и курганское ООО «Центр автообслуживания».
Футбол
ЦСКА станет государственным клубом после передачи 75% акций ВЭБу
Председатель ВЭБ (Государственная инвестиционная корпорация, финансирующая проекты развития экономики и на 100% принадлежащая Российской Федерации) Игорь Шувалов заявил «Интерфаксу», что компания конвертирует в акции долг ЦСКА и получит более 75% акций клуба.
Общество
Минфин закроет возможность обналичивать замороженные пенсии
Минфин уберет из новой пенсионной системы возможность обналичить такие средства.
Общество
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx
Rambler заявил права на веб-сервер Nginx Разработка самого популярного сейчас в мире веб-сервера Nginx в штате компании Rambler спустя 15 лет обернулась уголовным делом для его создателя Игоря Сысоева.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Энергетика
«Нафтогаз» объяснил рост цен для населения
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко обосновал повышение цены на газ для населения на некомпетентностью и коррупцией.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Происшествия
Суд Киева арестовал подозреваемую в убийстве Шеремета
Печерский районный суд Киева постановил взять под стражу сроком на два месяца участницу силовой операции в Донбассе Юлию Кузьменко, которая подозревается в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил судья по делу Сергей Вовк.
Гаджеты
В России появился гибрид кнопочного телефона и смартфона Nobby 240 LTE
Российский бренд Nobby вывел на рынок гибрид смартфона и кнопочного устройства Nobby 240 LTE.