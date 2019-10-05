Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции. Как пишет «Рёнхап», северокорейский дипломат проводил переговоры со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном.

В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

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