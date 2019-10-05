Политика

RT на русскомRT на русскомВ КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции. Как пишет «Рёнхап», северокорейский дипломат проводил переговоры со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном.
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МИД КНДР сообщил о провале переговоров с США

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В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров

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«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
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Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Следующая жертва: галактика Андромеда поглотит Млечный Путь

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Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри обвиняет владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror во взломе его телефона, и прослушке голосовых сообщений.
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Стало известно о новых фактах давления Вашингтона на Зеленского

Собеседники издания не знают, призывал ли Перри возобновить расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, однако, по их данным, он играл активную роль в составлении рекомендаций Вашингтона касательно кадровых решений в новом украинском правительстве.
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Отказ КНДР от ядерных и ракетных испытанийБольше новостей по теме
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