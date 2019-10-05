Политика
RT на русскомВ КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции. Как пишет «Рёнхап», северокорейский дипломат проводил переговоры со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном.
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Армия и оружие
СМИ сообщили об стягивании турецких военных к границе с Сирией
Турция укрепила армейские подразделения на границе с Сирией спустя несколько часов после того, как президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил о готовности к военной операции на территории соседнего государства, передает Bloomberg со ссылкой на турецкий государственный телеканал TRT.
РБК 19:35
Футбол
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева
«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 13:55
Авто
Российский автомобильный рынок в сентябре продолжил падение
Известия вчера в 10:42
Хоккей
«Виннипег» победил «Нью-Джерси», несмотря на первый гол Гусева в НХЛ
Sport24.ru вчера в 22:01
Армия и оружие
В Китае оценили преимущества танка Т-14 Армата перед M1 Abrams
Дополнительно журналисты отметили, что в защите башни танка используется легированная сталь 44С-св-Ш, которая уменьшает толщину конструкции на 15%, масса при этом уменьшается на сотни килограммов.
Красная весна 19:17
Политика
ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка
По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.
РИА Новости 18:53
Происшествия
Возле Крымского моста обнаружили три авиабомбы времен ВОВ
В Крыму спасатели обезвредили сразу три авиационных бомбы времен Великой Отечественной войны, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 05:20
Футбол
Дмитрий Хохлов покинул «Динамо»
Российская газета 10:12
Армия и оружие
В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе
Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Транспорт
Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД
Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Общество
Тарасова и Аронофски появились на кинофестивале, обнявшись
Интрига разъяснилась: накануне на Сан-Себастьянском кинофестивале, обнявшись, на красную дорожку вышли вместе 25-летняя российская актриса Аглая Тарасова и прославленный американский режиссер – 50-летний Даррен Аронофски.
Вести.Ru вчера в 08:04
Авто
Tesla установила новый рекорд продаж
SpeedMe 03 октября в 01:59
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru вчера в 14:04
Экономика
Названы самые прогрессивные регионы России
В ведомстве ожидают, что среднегодовой темп роста валового регионального продукта (ВРП) Чукотки до 2024 года будет 8,8 процента.
Lenta.ru вчера в 05:23
Экономика
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 01:58
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Происшествия
Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка
В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Космос
Следующая жертва: галактика Андромеда поглотит Млечный Путь
Экология Регионов 03 октября в 04:57
Авто
В Новосибирске собираются разработать летающий автомобиль
Первый российский летающий автомобиль будет создан в новой проектной лаборатории на базе Сибирского НИИ авиации им. Чаплыгина в Новосибирске.
Автоновости дня 03:35
Общество
Принц Гарри подал иск к таблоидам The Sun и The Daily Mirror
Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри обвиняет владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror во взломе его телефона, и прослушке голосовых сообщений.
Inc-news.ru 16:02
Политика
Трамп назвал условия снятия санкций с КНДР на 3 года
Президент США Дональд Трамп готов приостановить действие санкций ООН на поставки текстиля и угля на три года в отношении Северной Кореи, если КНДР демонтирует ядерный реактор в Йонбене.
РЕН ТВ вчера в 19:22
Кино
Disney снимет фильм об инспекторе Гаджете
Студия Disney снимет игровой фильм по мотивам мультфильма "Инспектор Гаджет".
Газета.Ru 05:46
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия вчера в 21:54
Политика
Стало известно о новых фактах давления Вашингтона на Зеленского
Собеседники издания не знают, призывал ли Перри возобновить расследование против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера, однако, по их данным, он играл активную роль в составлении рекомендаций Вашингтона касательно кадровых решений в новом украинском правительстве.
Lenta.ru 13:26
Футбол
«Уфа» призвала к отставке Егорова из-за судейства в матче с «Ахматом»
Пресс-служба «Уфы» опубликовала видеоподборку спорных эпизодов из матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (0:1), прикрепив хештег #ЕгоровУходи.
Чемпионат 07:39
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Экономика
Более 30 тысяч «умных» приборов учета установят энергетики потребителям в ТиНАО бесплатно
В текущем году компания «Россети Московский регион», (ранее ПАО «МОЭСК») установит в Троицком и Новомосковском административных округах г. Москвы более 30 тыс. «умных» счетчиков электрической энергии на границе балансовой принадлежности с физическими и юридическими лицами.
Глас Народа вчера в 06:22