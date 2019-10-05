Политика

RT на русскомRT на русскомВ КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции. Как пишет «Рёнхап», северокорейский дипломат проводил переговоры со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном.
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Госдепартамент США доволен переговорами с КНДР в Стокгольме

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МИД КНДР сообщил о провале переговоров с США

iReactorвчера в 15:57

КНДР объявила о провале ядерных переговоров с США в Швеции

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News.ruвчера в 16:31

В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров

RT на русскомвчера в 16:21
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Интерфакс вчера в 11:30
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«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН вчера в 08:02
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Московский Комсомолец вчера в 22:47
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Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
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РИА Новости вчера в 16:47
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Квалификации в СНГ к MDL Chengdu Major проходят с 5 по 8 октября.
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Стоимость размещения в отелях и гостиницах снижается. Туристы будут меньше платить за размещение в этот зимний сезон.
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Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости вчера в 11:44
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Трамп рассказал, кто просил его позвонить Зеленскому

Телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся лишь по просьбе министра энергетики США Рика Перри, заявил американский президент Дональд Трамп.
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Происшествия

20 человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

В Гагинском районе Нижегородской области перевернулся туристический автобус.
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Наука

Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса

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Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
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News.ru вчера в 10:22
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В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку

Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ вчера в 11:27
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Леонид Слуцкий: не люблю водку и любой алкоголь

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В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике

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Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.
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Власти Нидерландов решили полностью отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило прекратить называть себя Голландией и будет использовать только одно название — Нидерланды.
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Макеевский шахтер Леонид Сергиенко победил в телешоу «Голос 60+»

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Кино

Студия Warner Bros. снимет две «Матрицы»

Студия Warner Bros. не намерена ограничиваться созданием одного нового фильма, действие которого будет происходить в мире "Матрицы".
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Авиация НАТО опубликовала снимок Су-34 в рамке прицела

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Препарат от язвы желудка отзывают из российских аптек

Из российских аптек в спешном порядке отзывают распространённое лекарство от язвы желудка - «Зантак».
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Чтобы не заболеть гриппом, следует заблаговременно сделать прививку, избегать контакта с людьми, у которых есть признаки заболевания, и реже находиться в местах массовых скоплений людей, такие рекомендации размещены на сайте Роспотребнадзора.
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Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.
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Отказ КНДР от ядерных и ракетных испытанийБольше новостей по теме
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