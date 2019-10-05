Политика
RT на русскомВ КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США
Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции. Как пишет «Рёнхап», северокорейский дипломат проводил переговоры со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном.
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Посол КНДР о сорванных переговорах в Стокгольме: США явились с пустыми руками
Комсомольская правда15:01
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