Политика

RT на русскомRT на русскомВ КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США

Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции. Как пишет «Рёнхап», северокорейский дипломат проводил переговоры со спецпосланником США по КНДР Стивеном Бигэном.
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