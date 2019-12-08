с чего всё началось

В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.

В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме

Общество Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.

Происшествия На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.

Единоборства Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.

Общество Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.

Общество Врач из Германии предупредил о разрушающих кишечник продуктах Как заключил гастроэнтеролог Томас Фрилинг из частной клиники Helios в Крефельде, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.

Кино Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение» Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.

Наука Названы три этапа старения человека Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.

Экономика Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.

Общество Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.

Политика Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.