Политика
RT на русскомВ КНДР заявили об успешном испытании на космодроме
В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
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с чего всё началось
Северная Корея провела «очень значительное испытание» на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР, сообщило северокорейское агентство ЦТАК.Коммерсантъвчера в 21:16
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Общество
Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво
Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Культура
Amazon Prime купил сериал «Содержанки»
Происшествия
Подозреваемого в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержали
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП с детьми и взрослыми в Нижнем Новгороде.
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью
Происшествия
На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Политика
В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией
В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией.
Единоборства
Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
Общество
Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию
Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
Общество
Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей
Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
Биатлон
Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете
Энергетика
«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»
«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
Наука
Определен режим питания для похудения
Общество
Врач из Германии предупредил о разрушающих кишечник продуктах
Как заключил гастроэнтеролог Томас Фрилинг из частной клиники Helios в Крефельде, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.
Здоровье
На Американском Самоа власти закрыли школы из-за вспышки кори
Власти Американского Самоа закрыли школы и запретили проведение общественных мероприятий из-за вспышки кори, говорится в сообщении департамента здравоохранения территории.
Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Кино
Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»
Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Единоборства
Бой Поветкина с Хантером завершился вничью
Наука
Названы три этапа старения человека
Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.
Экономика
Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты
Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Армия и оружие
Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу
Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Политика
МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Футбол
«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
Музыка
Басков рассказал о реакции Ротару на травлю
Гаджеты
Корпорация Google окончательно отказывается от «умных» очков
Google окончательно отказывается обеспечивать поддержку «умным» очкам.
Шоу-бизнес
Женщина, над которой не властно время: Алиса Фрейндлих отмечает юбилей
Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает юбилей – без лишних слов, вдали от телевизионных камер.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Общество
Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось
Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Здоровье
Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт
Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
Происшествия
Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений
Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.