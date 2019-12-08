Политика

RT на русскомRT на русскомВ КНДР заявили об успешном испытании на космодроме

В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
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с чего всё началось
Северная Корея провела «очень значительное испытание» на стартовой площадке ракетодрома Сохэ на северо-западе КНДР, сообщило северокорейское агентство ЦТАК
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Коммерсантъвчера в 21:16

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Эксперт считает, что КНДР могла начать испытания двигателя к МБР

РИА Новостивчера в 23:16

СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных испытаний на полигоне Сохэ

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Северная Корея объявила о проведении «очень важного» испытания

РБКвчера в 22:20

КНДР объявила о «значительном испытании» на ракетном полигоне Сохэ

Коммерсантъвчера в 21:16

Северная Корея объявила об «очень важном испытании» на полигоне Сохэ

Интерфаксвчера в 22:09

В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме

RT на русскомвчера в 21:45

Пхеньян провел «крайне важные» испытания на космодроме Сохэ

Российская газетавчера в 21:30
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Общество

Главным новогодним напитком неожиданно стало пиво

Россияне рассказали, что будут пить на этот Новый год. В тройку популярных напитков вошли пиво, шампанское и вино.
Российская газета вчера в 22:46
Культура

Amazon Prime купил сериал «Содержанки»

Российская газета 06 декабря в 03:03
Происшествия

Подозреваемого в совершении ДТП с детьми в Нижнем Новгороде задержали

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в совершении смертельного ДТП с детьми и взрослыми в Нижнем Новгороде.
Газета.Ru вчера в 23:42
Футбол

ЦСКА и «Краснодар» сыграли вничью

Московский Комсомолец вчера в 10:36
Происшествия

На Украине объявлен день траура после пожара в Одессе

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура в стране в связи с пожаром в одесском колледже, в результате которого погибли восемь человек.
Газета.Ru вчера в 15:17
Политика

В Минске начался митинг против интеграции Белоруссии с Россией

В Минске началась акция протеста против интеграции с Россией.
Национальная служба новостей вчера в 07:16
Единоборства

Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима

В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
FightTime.ru 06 декабря в 11:29
Общество

Россиянам старше 50 лет, ищущим работу, предложили платить стипендию

Министерство труда и социальной защиты разработало документ, предусматривающий выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.
РИА Новости вчера в 09:32
Общество

Петербуржец выставил на продажу монету за миллиард рублей

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений "Авито" монету номиналом два рубля, запросив за нее один миллиард рублей.
РИА Новости вчера в 23:41
Биатлон

Российские биатлонисты стали четвертыми в эстафете

Московский Комсомолец вчера в 13:00
Энергетика

«Нафтогаз» рассказал о переговорах с «Газпромом»

«Завершили очередной раунд переговоров с «Газпромом» в контексте трёхсторонних переговоров по транзиту газа», — говорится в сообщении.
RT на русском 06 декабря в 11:52
Наука

Определен режим питания для похудения

Lenta.ru вчера в 08:29
Общество

Врач из Германии предупредил о разрушающих кишечник продуктах

Как заключил гастроэнтеролог Томас Фрилинг из частной клиники Helios в Крефельде, из-за неправильного питания на протяжении длительного времени могут возникнуть хроническое воспаление кишечника, рак ободочной и прямой кишки, а также цирроз печени.
Газета.Ru вчера в 09:18
Здоровье

На Американском Самоа власти закрыли школы из-за вспышки кори

Власти Американского Самоа закрыли школы и запретили проведение общественных мероприятий из-за вспышки кори, говорится в сообщении департамента здравоохранения территории.
РИА Новости вчера в 21:26
Общество

«Миссис Земной шар» стала россиянка

В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
Lenta.ru вчера в 13:27
Кино

Вышел новый трейлер фильма Бондарчука «Вторжение»

Новый трейлер фильма режиссера Федора Бондарчука «Вторжение», который является продолжением картины «Притяжение», был опубликован на YouTube-канале Sony Pictures Россия.
Rambler News Service 06 декабря в 07:16
Единоборства

Бой Поветкина с Хантером завершился вничью

Известия вчера в 15:52
Наука

Названы три этапа старения человека

Ученые разделили старение человека на три этапа. Исследование было опубликовано в медицинском журнале Nature Medicine.
Lenta.ru вчера в 23:19
Экономика

Неработающих пенсионеров ждут индивидуальные допвыплаты

Сотрудник Пенсионного фонда РФ Анастасия Киреева рассказала, как в индивидуальных случаях организация назначает дополнительные денежные выплаты пенсионерам к стандартной страховой пенсии по старости, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 15:30
Армия и оружие

Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу

Американское издание National Interest рассказало, каким оружием следует запастись Великобритании, чтобы она могла отразить вероятное вторжение России в Европу.
Ferra вчера в 09:59
Политика

МВФ и Киев договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд предоставит Украине кредит в размере 5,5 миллиарда долларов сроком на 3 года.
Российская газета вчера в 19:40
Футбол

«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
РИА Новости вчера в 16:19
Музыка

Басков рассказал о реакции Ротару на травлю

Lenta.ru вчера в 13:55
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Корпорация Google окончательно отказывается от «умных» очков

Google окончательно отказывается обеспечивать поддержку «умным» очкам.
Актуальные Новости вчера в 07:46
Шоу-бизнес

Женщина, над которой не властно время: Алиса Фрейндлих отмечает юбилей

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих отмечает юбилей – без лишних слов, вдали от телевизионных камер.
МИР 24 вчера в 22:56
Политика

Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
РИА Новости вчера в 18:20
Общество

Создание двигателя второго этапа Су-57 затянулось

Судя по опубликованному комментарию к заказу No 31908608459, в 2020 году российские конструкторы планируют только окончить тестирования форсажной камеры, что представляет собой лишь один из пунктов создания двигателя.
ГЛАС.RU 06 декабря в 01:39
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс 06 декабря в 15:38
Здоровье

Доктор Мясников назвал самый опасный для детей продукт

Российский врач и популярный телеведущий Александр Мясников назвал самый опасный для детского организма продукт.
ФАН вчера в 12:26
Происшествия

Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений

Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
RT на русском вчера в 20:45
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