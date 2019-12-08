Политика

REGNUMREGNUMВ КНДР заявили о проведении успешных испытаний на космодроме

Что именно испытывалось на космодроме «Сохэ» не сообщается. Указывается лишь то, что результаты этого испытания «окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Северная Корея объявила о проведении «очень важного» испытания

РБКвчера в 22:20

КНДР объявила о «значительном испытании» на ракетном полигоне Сохэ

Коммерсантъвчера в 21:16

Северная Корея объявила об «очень важном испытании» на полигоне Сохэ

Интерфаксвчера в 22:09

В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме

RT на русскомвчера в 21:45

Пхеньян провел «крайне важные» испытания на космодроме Сохэ

Российская газетавчера в 21:30

СМИ: КНДР сообщила о проведении успешных испытаний на полигоне Сохэ

ТАССвчера в 21:29

Эксперт считает, что КНДР могла начать испытания двигателя к МБР

РИА Новостивчера в 23:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 03:10, Ашберн
Единоборства

Бойцу UFC разорвало губу при нокаутирующем ударе

Lenta.ru 01:47
Политика

Завершились переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи.
iReactor вчера в 13:14
Происшествия

Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех

Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Интерфакс вчера в 00:55
Происшествия

В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми

РИА Новости вчера в 23:27
Футбол

Новым тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов

"Оренбург" определился с новым тренером. Им стал Константин Емельямнов, ранее входивший в штаб предыдущего наставника Владимира Федотова.
Вести.Ru 01:54
Политика

Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК

Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Интерфакс 06 декабря в 15:38
Гаджеты

Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android

Astera 05 декабря в 16:37
Единоборства

Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей

RuNews24.ru вчера в 16:27
Музыка

Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA

Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Слово и Дело 06 декабря в 22:41
Происшествия

Находившийся под следствием тамбовский вице-губернатор погиб

ТАСС 01:27
Общество

Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.
Известия вчера в 07:55
Экономика

Эксперт опроверг взыскание «Нафтогазом» $2,1 млрд c «Газпрома»

Накануне, 5 декабря, глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о том, что с «Газпрома» удалось реально взыскать $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Известия 06 декабря в 06:11
Происшествия

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице

В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
RT на русском 00:50
Наука

Ученые обнаружили три этапа старения человека

В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и выяснили, что на протяжении жизни содержание 1379 из этих белков претерпевает значительные изменения.
Газета.Ru 01:35
Экономика

Объем внешней торговли Китая уменьшился до $4,14 трлн

Объем внешней торговли Китая с января по ноябрь включительно уменьшился на 2,2% в годовом выражении, до 4,143 триллиона долларов, сообщили китайские таможенники.
Московский Комсомолец вчера в 23:57
Кино

Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман

Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Комсомольская правда вчера в 06:25
Спорт

Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу

Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
ГЛАС.RU 03:06
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Армия и оружие

В Сирии при авианалете погибли 20 человек

На северо-западе Сирии в результате авианалета были убиты по меньшей мере 20 человек.
Коммерсантъ вчера в 18:18
Гаджеты

Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей

В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Газета DAILY 06 декабря в 16:10
Фигурное катание

Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при

Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Lenta.ru вчера в 15:57
Шоу-бизнес

Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
МИР 24 вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Дмитрий Шепелев «разгавкался» в ответ на подозрения в избиении сына

Актуальные Новости 00:48
Происшествия

Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина

Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Газета.Ru 00:31
Политика

Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Утро.ru вчера в 02:23
Политика

Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов

Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
РИА Новости вчера в 17:11
Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны в Twitter.
РБК вчера в 21:37
Политика

Трамп требует от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты КНР

Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить предоставлять денежные займы КНР.
Страна Советов on-line 02:04
Шоу-бизнес

Вера Брежнева на сцене Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым

Певица Вера Брежнева в ходе своего выступления на сцене Comedy Club дала «почву» для слухов представителям желтой прессы, пошутив о романе с юмористом Сергеем Светлаковым.
Shraibikus News 02:29
Политика

Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске

Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.
РИА Новости вчера в 22:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное