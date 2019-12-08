Политика
REGNUMВ КНДР заявили о проведении успешных испытаний на космодроме
Что именно испытывалось на космодроме «Сохэ» не сообщается. Указывается лишь то, что результаты этого испытания «окажут в ближайшем будущем существенное влияние на изменение стратегического положения КНДР».
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Политика
Завершились переговоры Путина и Лукашенко в Сочи
Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко завершили переговоры в Сочи.
Происшествия
Число жертв ДТП на севере Москвы увеличилось до трех
Число погибших в инциденте с автомобилем у МЦК "Окружная" в Москве увеличилось до трех человек, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС.
Происшествия
В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Футбол
Новым тренером «Оренбурга» стал Константин Емельянов
"Оренбург" определился с новым тренером. Им стал Константин Емельямнов, ранее входивший в штаб предыдущего наставника Владимира Федотова.
Политика
Пресс-секретарь Медведева прокомментировал расследование ФБК
Пресс-секретарь премьера РФ Олег Осипов назвал "манипулированием неподтвержденной информацией" расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о самолете, на котором, по утверждению ФБК, передвигается супруга главы правительства Светлана Медведева.
Гаджеты
Nokia представила смартфон Nokia 2.3 на чистом Android
Единоборства
Бой Поветкина и Хантера завершился ничьей
Музыка
Максим Фадеев представил новых артистов после перезапуска MALFA
Продюсер и музыкант Максим Фадеев опубликовал пост, в котором представил новых артистов после «обнуления» лейбла MALFA.
Общество
Болельщики «Спартака» попросили СК оценить слова Запашного о фанатах
Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» обратились в управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу и прокуратуру города с просьбой дать правовую оценку действиям директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного, заявившего, что он «покрошил» бы матерящихся болельщиков на стадионе.
Экономика
Эксперт опроверг взыскание «Нафтогазом» $2,1 млрд c «Газпрома»
Накануне, 5 декабря, глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о том, что с «Газпрома» удалось реально взыскать $2,1 млрд по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице
В подмосковном Одинцове произошёл пожар в гостинице «Усадьба Ромашково» на площади 800 кв. м. Как сообщает МЧС России, местонахождение одного человека устанавливается.
Наука
Ученые обнаружили три этапа старения человека
В своем исследовании ученые проанализировали содержание около трех тысяч отдельных белков в плазме крови 4263 людей в возрасте от 18 до 95 лет и выяснили, что на протяжении жизни содержание 1379 из этих белков претерпевает значительные изменения.
Экономика
Объем внешней торговли Китая уменьшился до $4,14 трлн
Объем внешней торговли Китая с января по ноябрь включительно уменьшился на 2,2% в годовом выражении, до 4,143 триллиона долларов, сообщили китайские таможенники.
Кино
Умер актёр сериала «Друзья» Рон Либман
Американский актёр Рон Либман ушёл из жизни в возрасте 82 лет в Нью-Йорке, сообщает Fox News.
Спорт
Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу
Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
Происшествия
Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области
По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария случилась на трассе Оренбург — Акбулак.
Армия и оружие
В Сирии при авианалете погибли 20 человек
На северо-западе Сирии в результате авианалета были убиты по меньшей мере 20 человек.
Гаджеты
Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
В проект компания Infowatch вложила 40 млн рублей, а для доработок недостатков требовались еще инвестиции, но в результате было принято решение отказаться от разработки смартфона и закрыть проект.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при
Российская фигуристка Алена Косторная победила в финале Гран-при.
Шоу-бизнес
Волочкова в пижаме с тигром приготовила «плов» из морковки
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в Instagram видео готовки плова, в очередной раз упомянув о своем новом возлюбленном.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев «разгавкался» в ответ на подозрения в избиении сына
Происшествия
Двое подростков скончались в онкоцентре Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии, который входит в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина.
Политика
Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл свои ожидания от встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным в "нормандском формате".
Политика
Украина и МВФ договорились о новом кредите на 5,5 миллиарда долларов
Международный валютный фонд (МВФ) достиг договоренности с Украиной о новой программе кредитования на 5,5 миллиарда долларов, сообщила глава фонда Кристалина Георгиева.
Армия и оружие
ВВС Израиля нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
Военно-воздушные силы Израиля нанесли серию ударов по объектам радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, говорится в сообщении Армии обороны в Twitter.
Политика
Трамп требует от Всемирного банка прекратить выдавать кредиты КНР
Президент США Дональд Трамп призвал Всемирный банк прекратить предоставлять денежные займы КНР.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева на сцене Comedy Club пошутила о романе со Светлаковым
Певица Вера Брежнева в ходе своего выступления на сцене Comedy Club дала «почву» для слухов представителям желтой прессы, пошутив о романе с юмористом Сергеем Светлаковым.
Политика
Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске
Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.