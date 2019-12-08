Политика
RT на русскомВ КНДР заявили об успешном испытании на космодроме
В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
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Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей
Наука
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Почему Европу так беспокоит газовый спор между Россией и Украиной
Европа была сильно потрясена десять лет назад, когда жизненно необходимые поставки российского природного газа по трубопроводам, проходящим через Украину, прекратились в середине зимы из-за ценового спора между двумя бывшими советскими республиками.
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Поветкин обратился к болельщикам после боя с Хантером
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В Нижнем Новгороде задержали предполагаемого виновника ДТП с детьми
Хоккей
Защитник Ручкин стал игроком «Авангарда»
После обмена с клубом ВХЛ «Динамо СПб» состав «Авангарда» пополнил 23-летний воспитанник омского хоккея, защитник Семён Ручкин, двусторонний контракт заключен на два года.
Политика
Демократы выпустили доклад с обоснованием процедуры импичмента Трампа
Демократы комитета по судебным делам палаты представителей выпустили в субботу доклад, обосновывающий их намерение вынести импичмент президенту Дональду Трампу.
Общество
В Нью-Йорке исчезла табличка с признанием Аскер-заде в любви Костину
Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка исчезла ставшая недавно знаменитой табличка с признанием в любви телеведущей канала «Россия-1» Наили Аскер-заде главе госбанка ВТБ Андрею Костину.
Политика
Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились
Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.
Единоборства
Джошуа высказался о победе над Руисом
Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.
Политика
Глава МИД ФРГ потребовал от России идти навстречу Украине
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас потребовал от России идти навстречу Украине при разрешении конфликта в Донбассе.
Происшествия
Педофила насмерть придавило «Нивой» в российской колонии
Осужденный за насильственные действия сексуального характера московский дворник Абдурауф погиб в автомастерской колонии общего режима.
Музыка
Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»
Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Происшествия
Двое подростков умерли в клинике Блохина
Двое подростков с острым лимфобластным лейкозом умерли в НИИ детской онкологии и гематологии (НИИ ДОиГ), входящем в состав Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) им. Блохина, несмотря на усилия специалистов, сообщили в пресс-службе НМИЦ.
Здоровье
Создан позволяющий похудеть напиток из морского сорняка
Политика
МВФ и Украина договорились о новой помощи на $5,5 млрд
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
Спорт
Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.
Музыка
Ротару заявила со сцены, что скучала по российской публике
В 2018 году Ротару отказалась от выступления на программе "Песня года", заявив, что из-за введения на Украине военного положения она не хочет "провоцировать радикально настроенных соотечественников".
Политика
Пушков развеял «миф счастья с ЕС» после незаконной акции в Минске
Миф счастья с ЕС уже отвергнут и опытом Украины, и Грузии, и Молдавии.
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Анонсирован симулятор Иисуса Христа
Происшествия
Число погибших при пожаре в одесском колледже возросло до семи
Спасатели нашли тела еще двух погибших при пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
Здоровье
Профессор объяснил, что именно «убивает» сосуды
Глава Центра профилактической и спортивной медицины Технического университета Мюнхена Мартин Галле рассказал о самых главных врагах сосудов человека.
Политика
Bloomberg: санкции против СП-2 внесены в законопроект о нацобороне США
В американский законопроект о национальной обороне на 2020 год включены положения о санкциях в отношении представителей компаний, которые участвуют в проекте строительства газопровода "Северный поток-2".
Политика
В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
Глава Пентагона Марк Эспер назвал основное условие предоставления военной помощи Украине.
Шоу-бизнес
Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем
Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
Общество
В Роструде объяснили, кому положен дополнительный оплачиваемый отпуск
Дополнительный оплачиваемый отпуск на срок не менее чем три дня полагается работникам, у которых установлен ненормированный рабочий день, заявили "Российской газете" в Роструде.
Кино
Умер звезда сериала «Друзья» Рон Либман
Американские СМИ сообщают, что в возрасте 82-х лет скончалась звезда телесериала «Друзья» Рон Либман.
Политика
Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
Авто
Tesla стала лидером в мире среди производителей электромобилей
Tesla стала крупнейшим в мире автопроизводителей электрических моделей исходя из объемов реализации, опередив китайскую компанию BYD, даже с учётом продаж гибридных машин.