Политика

RT на русскомRT на русскомВ КНДР заявили об успешном испытании на космодроме

В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.
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