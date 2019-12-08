В КНДР заявили об успешном проведении испытания на космодроме Сохэ (Тончхан-ни) в субботу, 7 декабря, которое сможет повлиять на стратегическое положение страны.

В КНДР заявили об успешном испытании на космодроме

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