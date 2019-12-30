с чего всё началось

Суд города Шэньчжэня приговорил ученого Хэ Цзянькуя к трем годам лишения свободы и штрафу 3 млн юаней (около 26,6 млн руб.) за незаконный эксперимент, в результате которого родились трое детей с отредактированными генами, передает агентство «Синьхуа».

В Китае ученого осудили на три года за изменение генома эмбрионов

Общество Участники обмена пленными рассказали о пытках в СБУ Напомним, накануне под Горловкой прошла масштабная процедура обмена удерживаемыми лицами между ДНР и ЛНР с одной стороны, и Киевом - с другой.

Финансы За 2019 год рубль укрепился к доллару на 10% По итогам этого года российская нацвалюта продемонстрировала более чем 10-процентное укрепление к доллару США - с 69,88 руб. в финале 2018 года до 62,02 руб. за доллар в конце декабря 2019 года.

Экономика Российские миллиардеры рекордно разбогатели за последние четыре года Россияне, входящие в рейтинг 500 самых обеспеченных людей мира, стали богаче на 52,9 миллиарда долларов за последние четыре года, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Общество Власти Москвы предупредили о метели и гололедице В ближайший час в Москве ожидаются снег, метель и гололед, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Общество Дело против одного из основателей рунета Алексея Солдатова завели после заявления чиновника Кремля Уголовное дело против бывшего заместителя министра связи и одного из основателей рунета Алексея Солдатова возбудили по заявлению Андрея Липова — начальника управления президента России по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи.

Происшествия Покинувший тюрьму россиянин убил семью бывшего сокамерника ради машины По данным прокуратуры, в сентябре 2018 года мужчина проник в дом, где жила жена сокамерника, потребовал от нее расписку и подписание договора о продаже машины.

Общество В 12 городах РФ запустят систему мониторинга качества воздуха В ряде промышленных городов России уже в 2020 году может заработать федеральная государственная информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха.