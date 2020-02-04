Общество
RT на русскомВ КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса
Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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Смертность от коронавируса в Китае составляет 2,1% от общего числа заразившихся
Газета.Ruвчера в 21:48
Коронавирус оказался не таким опасным, как атипичная пневмония — МИД Китая
Красная веснавчера в 22:18
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