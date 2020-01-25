Общество

RT на русскомRT на русскомВ КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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МИД Китая назвал процент смертности от числа заразившихся коронавирусом

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Министерство обороны Польши и Соединенные Штаты Америки подписали контракт на поставку в польские ВВС 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II производства компании Lockheed Martin.
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