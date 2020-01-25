Общество
RT на русскомВ КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса
Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
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Общество
В Нидерландах предъявили обвинения фигурантам дела о крушении МН17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырём фигурантам дела о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing.
Происшествия
При пожаре в Кемеровской области погибли женщина и трое детей
Женщина и трое детей погибли на пожаре в частном доме в городе Гурьевске Кемеровской области.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
Министерство транспорта предложило уточнить случаи, при которых пассажиры железнодорожного транспорта, мешающие спокойствию других граждан, могут быть удалены из вагона.
Общество
Рисунок девочки-подростка из России стал обложкой американского Vogue
Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала девушка из России.
Политика
Глава МИД Польши заявил о желании Варшавы занять место Лондона в ЕС
После Brexit Польша может занять место Великобритании в Евросоюзе, заявил в интервью агентству РАР глава польского внешнеполитического ведомства Яцек Чапутович, пишет РИА Новости.
Шоу-бизнес
Эмбер Херд призналась, что избила Джонни Деппа
Хёрд же, неоднократно обвинявшая бывшего мужа в насилии, признаётся: не просто поднимала руку, но даже метала в него сковородки.
Шоу-бизнес
Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском
Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Происшествия
Организатора смертельной вечеринки в Сибири взяли под домашний арест
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Армия и оружие
Пленные боевики заявили о турецкой поддержке террористов в Алеппо
Как признался один из боевиков, ему заявили, что если он не согласится воевать на стороне террористов, то его семья погибнет или будет арестована.
Экономика
НАПКА: долги россиян за десятилетие выросли в шесть раз
Гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков согласился, что риск роста просроченной задолженности по банковскому сектору существует.
Экономика
Росатом планирует вложить 53 млрд рублей в ЖКХ Сахалинской области
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» планирует вложить 53 млрд рублей в развитие ЖКХ в регионе.
Финансы
Официальный курс евро вырос к рублю
Официальный курс евро и доллара на вторник, 4 февраля, вырос к рублю, следует из данных Центробанка.
Политика
Симоньян опубликовала цитату из письма британца об RT и «Би-би-си»
Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян опубликовала письмо одного из читателей газеты The Telegraph, в котором он выразил недовольство тем, как телеканал "Би-би-си" освещал ситуацию с Brexit.
Общество
В США начали расследование против братьев Ананьевых
Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование против братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых.
Общество
Инвестфорум в Сочи могут провести весной
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в понедельник предложил перенести Российский инвестиционный форум, который должен проходить в Сочи с 12 по 14 февраля.
Происшествия
Мужчина до смерти избил педофила, спасая детей от изнасилования
Мужчина спас двух мальчиков от педофила, но переборщил с "наказанием". 30 января Санкин возвращался домой.
Общество
Мэрия Петербурга заявила, что не знает, кто сносил СКК «Петербургский»
Власти Санкт-Петербурга не получали уведомления о начале демонтажа спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский» и не знают, кто занимался этими работами.
Армия и оружие
The National Interest объяснил опасность российских «Солнцепеков»
Эксперт журнала The National Interest Майкл Пек рассказал, почему российские тяжелые огнеметные системы "Солнцепек" представляют значительную опасность для США.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Общество
В Иркутской области поставщику молока в школу запретили розлив
Запрещён розлив молока в цехе № 2 на 30 суток. Судебные приставы уже приостановили деятельность данного цеха.
Хоккей
«Рейнджерс» проиграли «Далласу», Бучневич забил с передачи Панарина
«Рейнджерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграли «Далласу» — 3:5. У гостей дубль оформил Джо Павелски.
Политика
На Украине анонсировали новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что ведомство изучает возможность подачи новых судебных исков против России в международные суды.
Армия и оружие
Польша и США подписали контракт на поставку 32 истребителей F-35
Министерство обороны Польши и Соединенные Штаты Америки подписали контракт на поставку в польские ВВС 32 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35A Lightning II производства компании Lockheed Martin.
Футбол
Неймар получил желтую карточку за издевательский финт
Здоровье
Зараженная коронавирусом китаянка родила здоровую дочь
В Харбине китаянка, зараженная коронавирусом, родила здоровую дочь. Сообщается, что женщина находилась на 38-й неделе беременности.