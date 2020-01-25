Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

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