Коронавирус

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиВ КНР заявили, что эпидемия коронавируса в стране не закончилась

Премьер Китая заявил, эпидемия коронавирусной инфекции в стране всё ещё не закончилась. Ли Кэцян подчеркнул во время выступления с докладом о работе правительства на ежегодной сессии законодательного собрания в Пекине, что необходимо удвоить усилия по минимизации потерь от неё.
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Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.
РИА Новостивчера в 23:47

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Китай признался, что не победил коронавирус

News.ru01:46

Премьер Госсовета КНР распорядился ускорить создание на Хайнане зоны свободной торговли

ТАСС02:00

Китай заявил, что не полностью справился с эпидемией коронавируса

Телеканал 360°01:50

Премьер Госсовета КНР: Пандемия в Китае не закончилась

Российская газета03:09

Премьер Госсовета КНР объявил о продолжении эпидемии коронавируса в стране

Московский Комсомолец00:51

В Китае напомнили, что эпидемия в стране ещё не закончилась

RT на русском00:06

Премьер КНР заявил, что эпидемия COVID-19 в стране еще не закончилась

РИА Новостивчера в 23:47
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Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:37, Ашберн
Шоу-бизнес

Критик рассказал о причинах инсульта у Бориса Моисеева

Bimru.ru 02:15
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Общество

В Минздраве оценили сроки появления вакцины от коронавируса

По словам министра, первые результаты испытаний вакцины станут известны в конце июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:44
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Экономика

Коронные схемы: для блокировки счетов появились новые основания

В России появились новые поводы для блокировки счетов по «антиотмывочному» законодательству.
Известия вчера в 17:01
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Политика

Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации».
Известия вчера в 09:48
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Политика

Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым

Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым.
ИнфоСМИ вчера в 06:20
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Происшествия

Под Житомиром владелец пруда застрелил семерых бойцов нацгвардии Украины

Среди погибших действующие военные нацгвардии Украины и киевский волонтер, сообщил информированный источник.
Взгляд.ру 05:19
Экономика

Сечин переназначен главой «Роснефти» на 5 лет

Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на пять лет, следует из сообщения центра раскрытия корпоративной информации.
Ведомости 03:00
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Общество

Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии

Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
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Политика

У главы СБУ нашли бизнес в Испании

У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».
Lenta.ru 05:21
Шоу-бизнес

Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии

Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа.
Газета.Ru вчера в 17:15
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Политика

Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.
Газета.Ru 03:51
Происшествия

Следовательницу по особо важным делам задержали с взяткой у здания МВД

В Петербурге задержали 43-летнюю следовательницу по особо важным делам при получении взятки у здания регионального управления МВД.
Lenta.ru 05:02
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Армия и оружие

Турция заявила об уничтоженном в Ливии российском «Панцире»

Армия правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, сообщает турецкое агентство Anadolu.
Lenta.ru 20 мая в 05:53
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Шоу-бизнес

Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг

Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
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Культура

Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен»

Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно.
Экономика сегодня 20 мая в 05:12
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Футбол

Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
RT на русском 05:02
Политика

Трамп: США выходят из Договора по открытому небу

Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
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Происшествия

Апелляционный суд отменил продление ареста экс-сенатора Арашукова

Коммерсантъ 05:27
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Общество

За тульскую медсестру в купальнике вступились губернатор и главврач

За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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Кино

Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов

Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
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Экономика

Китай впервые не назначил годовых целей по ВВП

На заседании парламента Китай впервые отказался от своего годового целевого показателя роста и пообещал увеличить государственные расходы, поскольку пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике.
ИА Красная Весна 03:41
3
Общество

Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля

Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
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Общество

В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска

В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
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Культура

Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале

В пресс-службе ВГТРК отказались от комментариев. Сообщает информационно-новостной портал evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:02
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Экономика

Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды

Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
РИА Новости 05:27
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Футбол

В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России

На прошлой неделе в РФС сообщили, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.
Vprognoze.ru вчера в 16:59
Кино

Опубликованы первые кадры сериала «Противостояние» по Стивену Кингу

iReactor 20 мая в 11:14
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Армия и оружие

С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1 б» с военным спутником

Посёлок городского типа Плесецк, Архангельская область, 22 мая 2020, 11:23 — REGNUM С космодрома Плесецк стартовала ракета-носитель «Союз-2.1 б» с космическим аппаратом министерства обороны России, сообщили 22 мая в оборонном ведомстве.
REGNUM 04:23
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Авто

Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров

В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.
Российская газета 02:42
Экономика

Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций

Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54
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Ли Кэцян
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, один из руководителей Коммунистической партии Китая и Китайской Народной Республики. Член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК. 15 марта 2013 года на I сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва утверждён в должности премьера Государственного совета КНР - главы китайского правительства. Вместе с Си Цзиньпином его относят к пятому поколению руководителей Коммунистической партии Китая.
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