В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.

с чего всё началось

Премьер Китая заявил, эпидемия коронавирусной инфекции в стране всё ещё не закончилась. Ли Кэцян подчеркнул во время выступления с докладом о работе правительства на ежегодной сессии законодательного собрания в Пекине, что необходимо удвоить усилия по минимизации потерь от неё.

В КНР заявили, что эпидемия коронавируса в стране не закончилась

Политика Путин внес в Госдуму поправки о воспитании в системе образования Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки об укреплении воспитательной составляющей системы образования в закон «Об образовании в Российской Федерации». 250

Политика Ширвиндт объяснил Дмитрию Гордону, чей Крым Художественный руководитель столичного Академического театра сатиры Михаил Ширвиндт, во время своего интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, кому принадлежит Крым. 47

Происшествия Под Житомиром владелец пруда застрелил семерых бойцов нацгвардии Украины Среди погибших действующие военные нацгвардии Украины и киевский волонтер, сообщил информированный источник.

Экономика Сечин переназначен главой «Роснефти» на 5 лет Совет директоров «Роснефти» утвердил назначение Игоря Сечина главным исполнительным директором компании еще на пять лет, следует из сообщения центра раскрытия корпоративной информации. 195

Политика У главы СБУ нашли бизнес в Испании У главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова журналисты программы «Схемы» нашли бизнес в Испании, сообщает «Страна.ua».

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 206

Политика Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований Украины Бывший президент Украины Петр Порошенко был вызван на допрос в Госбюро расследований по делу о незаконном перевозке через границу коллекции картин.

Культура Руби Роуз внезапно ушла из сериала «Бэтвумен» Второй сезон сериала "Бэтвумен" выйдет в 2021 году без участия актрисы Руби Роуз. О своем уходе Роуз заявила внезапно. 7

Футбол Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 419

Экономика Китай впервые не назначил годовых целей по ВВП На заседании парламента Китай впервые отказался от своего годового целевого показателя роста и пообещал увеличить государственные расходы, поскольку пандемия COVID-19 нанесла удар по экономике. 3

Общество Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24". 32

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 477

Экономика Госдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды. 90

Футбол В РФС не исключили досрочного завершения чемпионата России На прошлой неделе в РФС сообщили, что розыгрыш чемпионата России будет возобновлен 21 июня.

Авто Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon.