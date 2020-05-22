Коронавирус
Ореанда-НовостиВ КНР заявили, что эпидемия коронавируса в стране не закончилась
Премьер Китая заявил, эпидемия коронавирусной инфекции в стране всё ещё не закончилась. Ли Кэцян подчеркнул во время выступления с докладом о работе правительства на ежегодной сессии законодательного собрания в Пекине, что необходимо удвоить усилия по минимизации потерь от неё.
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с чего всё началось
В Китае эпидемия коронавирусной инфекции все еще не закончилась, заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, выступая с докладом о работе правительства на открывшейся ежегодной сессии заксобрания в Пекине.РИА Новостивчера в 23:47
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Премьер Госсовета КНР объявил о продолжении эпидемии коронавируса в стране
Московский Комсомолец00:51
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Следовательницу по особо важным делам задержали с взяткой у здания МВД
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Новый выпуск программы Михалкова «Бесогон ТВ» не выйдет на госканале
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Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
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