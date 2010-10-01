Представитель КПРФ добавил: «Мы считаем, что для малоимущих нужно снизить НДФЛ до 5%, а для тех, кто получает 3 млн и больше рублей в год — повысить вплоть до 25%». По его оценке данная инициатива может дать бюджету около одного триллиона рублей.

В КПРФ полагают, что НДФЛ для богатых станет еще больше

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