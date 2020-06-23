Экономика
Российская газетаВ Госдуме оценили решение по увеличению ставки НДФЛ для обеспеченных
Депутат напомнил, что фракция КПРФ, в которую он входит, давно и последовательно требовала введения прогрессивной шкалы НДФЛ. Коммунисты предлагают более радикальный вариант - для малоимущих снизить НДФЛ до 5%, а для тех, кто получает 3 млн и больше рублей в год - повысить вплоть до 25%.
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Армия и оружие
США перебазируют в Польшу две тысячи военных
Военное дело вчера в 05:21
Общество
Китай наказал владельца TikTok за уход от ценностей социализма
В сообщении регулятора указывается, что оштрафованные видеосервисы отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодежи, а также портят атмосферу в обществе.
Lenta.ru вчера в 23:06
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru вчера в 05:26
Шоу-бизнес
Валерий Меладзе сравнил свой брак с союзом брата и Брежневой
Валерий Меладзе рассказал о фатальном совпадении своего союза и брака родного брата, композитора и продюсера Константина Меладзе с певицей Верой Брежневой.
7Дней.ру вчера в 11:00
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Общество
Производство самолета Ил-103 может быть организовано в Венгрии
"Денис Мантуров обратил внимание на хорошую динамику в реализации проекта производства самолетов Ил-103 на мощностях венгерской компании Magnus Aircraft Corp. В настоящее время почти завершена работа по подготовке лицензионного соглашения, которое, как рассчитывает министр, стороны смогут подписать в ближайшее время", - говорится в сообщении.
ТАСС вчера в 13:42
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Политика
Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика
Трамп предложил назвать коронавирус «Ухань» или «Кунг-флю»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова акцентировал внимание на том, что вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае.
Газета.Ru вчера в 21:32
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для Кирилла Серебренникова
Кириллу Серебренникову прокурор Михаил Резниченко предложил назначить наказание в виде шести лет колонии и штрафа в 800 тысяч, бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому — пяти лет заключения и 300 тысяч штрафа.
1rnd.ru 22 июня в 07:45
Происшествия
В Петербурге арестовали напавших на уличных музыкантов
Невский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу двоих напавших на уличных музыкантов, ещё двоим был назначен домашний арест.
RT на русском вчера в 22:44
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Коммерсантъ вчера в 16:37
Происшествия
Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену
Известия 22 июня в 06:36
Шоу-бизнес
Пугачева ожидает пополнение в семье
Примадонна российской эстрады вновь станет бабушкой. В семье ее племянника Влада ожидается прибавление.
Невские Новости 22 июня в 20:00
Политика
Bloomberg: Индия намерена ускорить поставки С-400 из РФ
Из-за обострения ситуации между Китаем и Индией и ухудшения отношений, власти Нью-Дели хотят ускорить вопрос поставок С-400 из Российской Федерации, а также обсудить возможность закупки истребителей МиГ-29 и Су-30МКИ.
RuNews24.ru вчера в 10:18
Армия и оружие
Российские средства ПВО сбили два дрона боевиков вблизи базы Хмеймим
Известия вчера в 15:05
Общество
Путин объявил о продлении выплат медработникам
Президент России Владимир Путин во время очередного обращения к нации объявил о продлении дополнительных выплат для медработников на июль и август.
Ведомости вчера в 10:51
Армия и оружие
В Хабаровске состоялся парад Победы 2020
Всего же в главном военном параде войск Восточного военного округа, посвященном 75-й годовщине Победы, приняли участие 3401 человек.
КП - Хабаровск 00:42
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ вчера в 17:56
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Экономика
ЦБ выявил продажу россиянам неработающих страховок от коронавируса
Страховые компании начали предлагать гражданам страховки от коронавируса в середине марта, когда в России только начали вводиться санитарные ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
РБК вчера в 06:48
Общество
Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде РФ.
Evo-rus.com 21 июня в 16:30
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
Армия и оружие
Как проходил первый Парад Победы 24 июня 1945 года
75 лет назад на Красной площади состоялся исторический парад, ознаменовавший победу Советского Союза над нацистской Германией в Великой Отечественной войне.
RT на русском 00:02
Общество
Пособие для безработных родителей продлено до конца августа
По 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка сделали доплату, увеличили пособие по безработице.
Pravda.Ru вчера в 10:49