Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ КПРФ полагают, что НДФЛ для богатых станет еще больше

Представитель КПРФ добавил: «Мы считаем, что для малоимущих нужно снизить НДФЛ до 5%, а для тех, кто получает 3 млн и больше рублей в год — повысить вплоть до 25%». По его оценке данная инициатива может дать бюджету около одного триллиона рублей.
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В КПРФ полагают, что НДФЛ для богатых станет еще больше

ИА Красная Весна15:49

В Госдуме назвали справедливой ставку НДФЛ в 15% для получающих 5 млн руб. в год

ТАСС14:04

В Госдуме допустили дальнейший «прогресс» НДФЛ

REGNUM11:24
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Здоровье

В Алтайском крае возобновляют плановое оказание медицинской помощи

Сегодня заявки на возобновление работы от медицинских организаций находятся на рассмотрении в Министерстве здравоохранения, в ближайшее время по ним будут приниматься решения.
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Политика

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в российскую столицу, где 24 июня вместе с сыновьями примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 16:59
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Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК 10:38
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Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
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Общество

Игра The Last of Us Part II бьёт рекорды продаж в России

REGNUM 16:37
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Авто

С 1 июля российских водителей ждут нововведения

Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
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Общество

Путин: семьи с детьми получат еще по 10 тысяч на ребенка

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Российский тяжеловес Александр Волков заработал за схватку с Кертисом Блэйдсом 80 тысяч долларов. Его соперник получил на 100 тысяч больше.
Матч ТВ 21 июня в 03:53
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Происшествия

Подполковник полиции в Курской области задержан за госизмену

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Общество

Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей

Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
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Общество

Forbes обновил рейтинг лучших вузов России

Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
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Происшествия

В Амурской области произошёл пожар на лесопилке

В Амурской области произошло возгорание на лесопилке площадью 1,5 тыс. кв. м. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
RT на русском 19:09
Экономика

Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом Владимиром Путиным корректировка подоходного налога является аккуратной.
РБК 12:42
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
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Здоровье

Владимир Путин предложил повторить выплаты на детей до 16 лет

Президент Владимир Путин обратился к россиянам в прямом эфире.
Информ Полис online 11:15
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Авто

Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini

Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru 09:16
Здоровье

Минздрав предупредил об опасности из-за спущенных на подбородок масок

Жара создаёт у людей ощущения удушья под маской и они носят её чисто формально, часто спустив на подбородок.
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru 16:44
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Общество

В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку

REGNUM 17:02
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Для The Witcher 3: Wild Hunt создали мод с огнестрельным оружием

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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы в банкоматах

Сбербанк стал брать комиссию за денежные переводы внутри банка при помощи банкомата.
Областная газета вчера в 09:42
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Энергетика

США похвалились, когда смогут заместить в Польше российский газ

Напомним, 15 мая представители «Газпрома» заявили, что Польша отказалась продлевать контракт на поставку природного газа из России.
ИА Красная Весна 15:50
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Kia Seltos станет электромобилем до конца года

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Путин объявил о выплате еще 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Все семьи с детьми получат в июле разовую выплату в 10 тыс. рублей.
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Общество

Умер бывший сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор родился в Новосибирске, в семье инженеров-строителей в 1958 году, закончил юридический факультет Московского государственного факультета, защитил докторскую диссертацию.
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Политика

Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

Москва, 23 июня 2020, 21:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков объяснил отставание часов на руке российского лидера Владимира Путина во время его видеообращения к гражданам.
REGNUM 14:50
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Прокуратура проверит сообщения о травмах собак на рейсах «Аэрофлота»

РИА Новости 12:33
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Общество

Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации. Главное

Сегодня президент России Владимир Путин выступил с очередным обращением к нации.
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Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

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Адвокат сообщил о намерении Ефремова больше не пить

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