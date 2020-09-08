В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт
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Родненков отметил, что «она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет». «Как только она оказалась в машине и увидела у людей свой паспорт, она сразу же взяла его и порвала на много мелких кусочков, которые она взяла, пожмякала и выкинула в окно», — добавил Родненков.В источнике
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