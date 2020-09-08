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RT на русском
RT на русском

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Родненков отметил, что «она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет». «Как только она оказалась в машине и увидела у людей свой паспорт, она сразу же взяла его и порвала на много мелких кусочков, которые она взяла, пожмякала и выкинула в окно», — добавил Родненков.В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Оппозиционер Кравцов рассказал о просьбе вывезти Колесникову из Белоруссии

Взгляд.ру13:04
RT на русском

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

RT на русском12:58
ТАСС

Член совета оппозиции Белоруссии заявил, что Колесникову привели на границу Украины силой

ТАСС13:00
Lenta.ru

Соратник Колесниковой рассказал о купленном для нее билете в Мюнхен

Lenta.ru13:56
Газета.Ru

Родненков рассказал, что Колсеникову затолкали в машину силой

Газета.Ru13:15
Фонтанка.Ру

Член Коордицинационного совета оппозиции Белоруссии рассказал, что ему предлагали вывезти Колесникову из страны «для деэскалации конфликта»

Фонтанка.Ру12:57
Коммерсантъ

Минск объяснил исчезновение Марии Колесниковой, но Киев ему не верит

Коммерсантъ06:34

Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального

Реакция стран Евросоюза на ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального последует после получения объяснений от России и будет общей для стран ЕС, сообщило агентство dpa со ссылкой на участников закрытого заседания фракции ХДС/ХСС в германском бундестаге.
Меркель анонсировала совместную реакцию ЕС по делу Навального
Ведомости11:55
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Заражения коронавирусом выявили в десятке школ в Петербурге

В школах Петербурга с начала учебного года выявлены единичные случая заражения коронавирусом, речь идет о примерно десяти учреждениях, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Чхинджерия.
Интерфакс09:08
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Костин предложил давать вычет по НДФЛ людям с низкими зарплатами

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в ходе Московского финансового форума во вторник предложил проработать вопрос предоставления вычета по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для работающих граждан с низкими зарплатами или многодетных, чтобы стимулировать их выход из состояния безработных.
Интерфакс11:07
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Уголовное дело возбудили после избиения школьницы под Воронежем

Следственные органы Следственного комитета РФ по Воронежской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»), сообщили в пресс-центре регионального СКР во вторник, 8 сентября.
Kursk.com14:20
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Китайский многоразовый космический корабль успешно вернулся на Землю

Местные СМИ с гордостью заявляют, что китайский космический корабль успешно завершил эксперимент и позволил ученым КНР совершить прорыв в исследовании технологий многоразового использования космических аппаратов в космосе.
Evo-rus.comвчера в 05:48
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Бюджетникам в России с 1 октября на 3% поднимут зарплаты

РИАМО – 7 сен. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении на 3% зарплаты государственным служащим, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИАМОвчера в 06:50
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«Атлетико» сделал предложение Суаресу

Испанский футбольный клуб "Атлетико" заинтересован в услугах нападающего каталонской "Барселоны" Луиса Суареса По данным информационного издания ESPN, руководство "матрасников" сделало предложение "сине-гранатовым" по трансферу уругвайца.
Честный рейтинг букмекеров14:23

Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Российский экс-прокурор получил срок за взятку от экс-гаишника

По версии следствия, в 2016 году прокурор получил от Горбатова два миллиона рублей и планировал взять еще полтора за прекращение уголовного преследования гаишника — начальник ГИБДД был фигурантом дела о получение взятки от нарушителя правил дорожного движения.
Lenta.ru13:44
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Ефремов прочитает пьесу о древнем Риме сотрудникам СИЗО-5

Осужденный на восемь лет колонии за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов договорился с руководством столичного СИЗО-5, что прочитает сотрудникам и хозотряду пьесу своего коллеги Ивана Охлобыстина "Пар", сообщила "Интерфаксу" член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.
Интерфакс14:23