Родненков отметил, что «она не могла выйти, она кричала, что никуда не поедет». «Как только она оказалась в машине и увидела у людей свой паспорт, она сразу же взяла его и порвала на много мелких кусочков, которые она взяла, пожмякала и выкинула в окно», — добавил Родненков.