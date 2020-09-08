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RT на русском
RT на русском

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

Представитель координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков сообщил, что члена президиума Марию Колесникову на белорусско-российской границе затолкали в машину, она при этом сопротивлялась, а потом порвала паспорт.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Белорусские оппозиционеры рассказали о предложении силовиков вывезти Колесникову из страны

Коммерсантъ14:25
Газета.Ru

Пропавшие ранее члены КС Родненков и Кравцов рассказали о случившемся

Газета.Ru15:31
Lenta.ru

Соратник Колесниковой рассказал о предложении вывезти ее за границу

Lenta.ru12:28
RT на русском

В КС белорусской оппозиции рассказали, что Колесникова порвала паспорт

RT на русском12:58
Фонтанка.Ру

Член Коордицинационного совета оппозиции Белоруссии рассказал, что ему предлагали вывезти Колесникову из страны «для деэскалации конфликта»

Фонтанка.Ру12:57
Взгляд.ру

Оппозиционер Кравцов рассказал о просьбе вывезти Колесникову из Белоруссии

Взгляд.ру13:04
ТАСС

Член совета оппозиции Белоруссии заявил, что Колесникову привели на границу Украины силой

ТАСС13:00
КП - Беларусь

Швейцария «глубоко озабочена» судьбами Колесниковой, Кравцова и Родненкова

КП - Беларусь15:06

Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM08:49
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В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой

Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости03:12
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Препарат из бычьих легких в пять раз снизил смертность от COVID-19

Препарат сурфактант-БЛ, предназначенный для борьбы с поражениями легких и разработанный около 20 лет назад Российским научным центром радиологии и хирургических технологий имени А.М. Гранова, показал свою эффективность при лечении пациентов с COVID-19.
Российская газета00:17
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Пьяная москвичка избила ребенка во время онлайн-трансляции

Прокуратура Москвы начала проверку после публикации в соцсетях видео с камеры онлайн-трансляции, запечатлевшей, как нетрезвая женщина избивает ребенка, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.
РИА Новости14:17
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«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01