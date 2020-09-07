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Милиция Минска опровергла информацию о задержании Марии Колесниковой

Представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова не стала комментировать информацию о предполагаемом задержании президиума КС. Милиция Минска опровергла информацию о задержании Марии Колесниковой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.В источнике
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РИА Новости

Родственники Колесниковой подадут заявление о ее пропаже

РИА Новости10:52
Интерфакс

Минская милиция опровергла задержание Марии Колесниковой

Интерфакс05:00
RT на русском

ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Марии Колесниковой

RT на русском04:33
Коммерсантъ

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову

Коммерсантъ05:00
РЕН ТВ

Милиция Минска заявила, что не задерживала сторонницу Тихановской

РЕН ТВ04:52
Российская газета

Милиция Минска проверяет информацию об исчезновении представителя оппозиции

Российская газета05:00
ТАСС

МВД Белоруссии не располагает информацией о задержании Колесниковой и ее соратников

ТАСС05:11

Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Андрей Шевченко, возглавляющий национальную сборную Украины, подвёл итог встречи против сборной Испании "Жовто-блактиные" уступили в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" со счётом 0:4.
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Известия08:37
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