Милиция Минска опровергла информацию о задержании Марии Колесниковой
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Представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова не стала комментировать информацию о предполагаемом задержании президиума КС. Милиция Минска опровергла информацию о задержании Марии Колесниковой. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.В источнике
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