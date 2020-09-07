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РИА Новости
РИА Новости

В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

В пресс-службе КС, в свою очередь, заявили, что не выходят на связь три представителя совета. Помимо Колесниковой, это исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. В МВД заявили, что не имеют информации о задержании представителей оппозиции.В источнике
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Российская газета

Милиция Минска проверяет информацию об исчезновении представителя оппозиции

Российская газета05:00
Коммерсантъ

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову

Коммерсантъ05:00
ТАСС

МВД Белоруссии не располагает информацией о задержании Колесниковой и ее соратников

ТАСС05:11
RT на русском

ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Марии Колесниковой

RT на русском04:33
Комсомольская правда

В Беларуси Координационный совет оппозиции потерял связь с Марией Колесниковой

Комсомольская правда04:29
РИА Новости

В КС белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей

РИА Новости05:31
Интерфакс

Минская милиция опровергла задержание Марии Колесниковой

Интерфакс05:00

Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
RT на русском5 сентября в 14:05
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ

Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия08:37
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Глава дипломатии ЕС призвал Минск прекратить «запугивание граждан»

Государственные органы Белоруссии должны прекратить запугивать собственных граждан, заявил высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель 7 сентября в Twitter.
ИА Красная Весна08:20

Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте представителя МИД РФ Марии Захаровой, прокомментировавшей визит сербской делегации в Вашингтон, пишет РИА Новости.
Моя Москва.онлайнвчера в 05:38
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Лавров в ходе первого за восемь лет визита в Сирию встретился с Асадом

Глава МИД России Сергей Лавров посетил Сирию с рабочим визитом вместе с Михаилом Фрадковым, который на тот момент возглавлял Службу внешней разведки, где провел переговоры с лидером этой страны Башаром Асадом.
РБК08:25
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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