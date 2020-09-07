В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой
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В пресс-службе КС, в свою очередь, заявили, что не выходят на связь три представителя совета. Помимо Колесниковой, это исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. В МВД заявили, что не имеют информации о задержании представителей оппозиции.В источнике
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