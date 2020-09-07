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РИА Новости
РИА Новости

В КС белорусской оппозиции заявили о задержании Марии Колесниковой

В пресс-службе КС, в свою очередь, заявили, что не выходят на связь три представителя совета. Помимо Колесниковой, это исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. В МВД заявили, что не имеют информации о задержании представителей оппозиции.В источнике
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Коммерсантъ

Милиция Минска заявила, что не задерживала Колесникову

Коммерсантъ05:00
Российская газета

Милиция Минска проверяет информацию об исчезновении представителя оппозиции

Российская газета05:00
Интерфакс

Минская милиция опровергла задержание Марии Колесниковой

Интерфакс05:00
РЕН ТВ

Латвия потребовала немедленного освобождения соратницы Тихановской

РЕН ТВ06:23
RT на русском

ГУВД Минска проверяет данные об исчезновении Марии Колесниковой

RT на русском04:33
РИА Новости

В КС белорусской оппозиции заявили о пропаже трех своих представителей

РИА Новости05:31
ТАСС

МВД Белоруссии не располагает информацией о задержании Колесниковой и ее соратников

ТАСС05:11

Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
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Немецкие врачи могут повторно обследовать Навального только с разрешения его родных

"Федеральная ассоциация врачей очень обеспокоена состоянием здоровья Алексея Навального и поддерживает требование правительства ФРГ к российскому правительству о необходимости всеобъемлющего прояснения обстоятельств, которые привели к этому опасному для жизни заболеванию", - отметили в организации.
ТАСС06:51
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Французский военный корабль атаковал комплексы С-400 в Крыму

Журналисты считают, что военный корабль Франции мог беспрепятственно направиться в центральную часть Черного моря путем создания помех на определенных частотах, излучаемых российскими радиолокационными станциями.
Evo-rus.com06:33
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Маргарита Грачева призналась, что тайно вышла замуж год назад

На своей странице в Instagram Маргарита Грачева, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук, призналась, что год назад тайно вышла замуж за возлюбленного Максима в Санкт-Петербурге, передает "Россия-24".
Инфорос07:11
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Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 8 месяцев упала на 19,13%

Чистая прибыль Сбербанка по российским стандартам бухучета (РСБУ) за январь - август 2020 года снизилась на 19,13% по сравнению с таким же периодом прошлого года и составила 479,7 млрд рублей, следует из отчетности кредитной организации.
ТАСС04:28
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Сбербанк создаст компанию для развития беспилотных автомобилей

Департамент SberDigitalAuto был создан в апреле 2019 г. с целью построения технологической инфраструктуры для создания и развития автомобильных сервисов в экосистеме Сбербанка, напомнили в компании.
Ведомости4 сентября в 08:43
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