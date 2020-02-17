Политика
РИА НовостиВ КС прокомментировали слова судьи об СССР
Ранее Арановский назвал СССР "незаконно созданным государством": по его мнению, Россия не должна считаться преемницей "репрессивно-террористических деяний" советской власти. Эту мысль он выразил в дополнении к постановлению КС России о возмещении жилья, отнятого в годы советских репрессий.
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И путать правопреемство и политический режим совершенно недопустимо, это азбука юриспруденции.
— Михаил Емельянов, депутатГазета.Ru 03:45
с чего всё началось
Как уже сообщал «Росбалт», судья Конституционного суда РФ Константин Арановский заявил (причем не в частной беседе, а выразив особое мнение во время процесса, когда суд проверял положения закона о жертвах политических репрессий), что Россия не является правопреемницей СССР в части «реабилитации жертв беззаконных советских репрессий».Росбалт11:28
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